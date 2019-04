Osebnostni test: kam letos na počitnice?

Edine prave počitnice so tiste, kjer se lahko povsem odklopimo in kjer nas že vonj poletne pokrajine odnese daleč stran od vsakdanjih skrbi.

Nekaterim prijajo potovanja in se niti med dopustom ne morejo ustaliti v enem kraju, drugi pa prisegajo na dopust ob morju, ki ima poseben čar. Ko iščemo pravi kraj ob morju za letošnje poletje, poiščimo kotiček obale, ki nam bo povsem pisan na kožo. Ne veste, kje je to?

Kjer je največ peščenih plaž na Jadranu

Jadransko morje na Kvarnerskih otokih se lahko pohvali s kristalno čisto vodo, na voljo so raznolike plaže, od peščenih do skalnatih ali betonskih. Med najbolj priljubljenimi otoki Kvarnerja je Rab, sončni biser hrvaškega Jadrana, ki za vsak okus ponuja nekaj izjemnega.

Če bomo za letošnje počitnice izbrali otok Rab, bomo dobili vse, kar od takšnih počitnic pričakujemo: čudovito naravo raznovrstnih obrazov, očarljive ulice starega dela mesta Raba, odlične krajevne specialitete in veliko miru.

V morskem območju Kvarnerić med otoki Cres, Lošinj, Rab in Pag živijo tudi delfini oziroma najbolje raziskana skupina jadranskih delfinov – velikih pliskavk.

Dober glas o dobri plaži seže daleč

Sloves tega jadranskega bisera sega daleč onkraj meja Hrvaške. Pri britanskem časopisu The Telegraph se prav Rab med vsemi jadranskimi otoki lahko pohvali z najboljšimi plažami. Ni dvoma, da so povsod lepe, a le Rab ima toliko peščenih, ki imajo med turisti poseben status. Peščene so na severnem delu otoka, skalnate na zahodnem, prodnate pa na južnem delu.

Rajska plaža v Loparju si je prislužila znamenito modro zastavo zaradi kakovosti vode, varstva okolja in varnosti. Dolga je dva kilometra, zaradi zelo plitvega morja pa je primerna za družine z majhnimi otroki. Različne rekreativne vsebine nas lahko zaposlijo za ves dopust.

Plaža Livačina vzhodno od Rajske plaže je idealna za celodnevno predajanje zabavi, za odbojko na mivki, plavanje v kristalno čistem morju in poležavanje v senci.

Plaža Pudarica je na južnem delu otoka, v naselju Barbat. Zaradi prijetnega peska je primerna za mlade družine z otroki. Zvečer se plaža ob klubu Santos spremeni v središče nočnega življenja na Rabu. S plaže se ponuja tudi lep razgled na mesto Rab.

Plaže v Suhi Punti na gozdnatem zahodnem delu otoka so bolj skrite. Obožujejo jih ljubitelji naravnih skalnatih plaž, ki zahtevajo malce več sence borovcev. Ob plaži je mogoče kolesarjenje po betonski stezici. Na voljo so bari, restavracije in razna športna igrišča.

Mestna plaža Banova vila tik pod starim mestnim središčem nas pričakuje s skalnatimi, prodnatimi in betonskimi kotički, kjer bomo tudi zvečer lahko uživali v ponudbi kultnega bara ob plaži.

Raj za nudiste

Celo TV-postaja CNN je pred leti poročala, da je Rab najboljša destinacija za nudistične turiste, saj naj bi se na tem otoku "rodilo moderno golo kopanje". Leta 1936 sta kralj Edward VIII. in Wallis Simpson dobila dovoljenje mestnih oblasti, da se lahko gola kopata v zalivu Kandalore.

Angleška plaža v zalivu Kandarola: ena od najstarejših nudističnih plaž na svetu je delno skalnata in delno prodnata, ima sanitarije, prhe, senčnike in ležalnike ter restavracijo.

Plaže Sahara, Ciganka in Stolac na severnem koncu otoka pri mestu Lopar so prav tako raj za ljubitelje nudističnega kopanja. Do plaže Sahara je pol ure huje severno od Rajske plaže, še naprej je plaža Ciganka, zahodno od Rajske plaže pa je plaža Stolac.

Namestitev, ki prekosi naša največja pričakovanja

Vse, kar pričakujemo od res vrhunske namestitve med počitnicami na morju, nam ponujajo Hoteli in resorti na otoku Rabu.

Na voljo je moderen hotel Valamar Padova Hotel, ki je le 800 metrov oddaljen od mesta Raba in ponuja razgled na mesto. Ima wellness in lepotni center, atraktiven zunanji in notranji bazen ter otroški bazen s tobogani, hkrati pa je do plaže le nekaj korakov. Sobe so opremljene moderno in so primerne tudi za družine.

Zelo šarmanten je tudi Valamar Collection Imperial Hotel v neposredni bližini starega mestnega jedra Raba, kjer so se posebej potrudili za počitnice v dvoje. Sobe so opremljene elegantno, imajo zunanji bazen s prostorom za sončenje, wellness in lepotni center z notranjim bazenom, kjer vsak dan izvajajo program Stay Fit, ponujajo pa tudi brezplačen prevoz z ladjo do romantičnih, tudi nudističnih plaž v zalivih polotoka Frkanj. Sicer pa je od hotela do morja le 400 metrov.

Za vse, ki na morju najbolj cenijo mir in zasebnost, pa predlagamo hotel TUI SENSIMAR Carolina Resort by Valamar z zasebnimi bazenčki v Suhi Punti, zahodnem polotoku otoka Rab.

Plaže so skalnate in prodnate z veliko sence pod borovci. Hotel ima sproščujoči zunanje bazene, fitnes, spa in lepotne salone.

S trajektom na Rab:

Valbiska (Krk)–Lopar (Rab): vožnja traja približno 80 minut

Stinica (dva kilometra severno od Jablanca)–Mišnjak (otok Rab): vožnja traja približno 15 minut

Reka–mesto Rab: vožnja traja približno 1h 45min.