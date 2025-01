Odkrijte lepote Hrvaške

Danes, 30. januarja 2025, je na sejmu Alpe-Adria na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani potekala novinarska konferenca Hrvaške turistične skupnosti. Direktor Bruno Bonifačić je spregovoril o zgodovini razvoja outdoora, današnje bogate outdoor ponudbe in aktivnega turizma na Hrvaškem, ki je zagotovo ena najbolj priljubljenih destinacij slovenskih turistov. Predstavil je edinstvene aktivnosti v naravi, raznolike možnosti za avanturistične izlete in številne priložnosti za raziskovanje naravnih lepot. Novinarske konference so se udeležili številni slovenski novinarji, predstavniki turističnih agencij in strokovne javnosti.

V času trajanja sejma so turistični klastri Lika-Karlovec, Slavonija in Osrednja Hrvaška skupaj s Hrvaško turistično skupnostjo na skupni stojnici predstavili raznovrstnost svoje outdoor ponudbe.

Lika-Karlovec: Raj za ljubitelje narave

Klaster Lika-Karlovec je regija v osrednjem delu Hrvaške, ki obsega Karlovško in Liško-senjsko županijo. Znana je po svoji izjemni naravni lepoti, ki vključuje prostrane gozdove, reke, gore in znamenite nacionalne parke. Najbolj znan je Narodni park Plitviška jezera, ki je od leta 1979 vpisan na Unescov seznam svetovne dediščine. Ta park navdušuje s svojimi smaragdno zelenimi jezeri, povezanimi s slapovi. Poleg Plitviških jezer najdemo še številne druge naravne znamenitosti. Ne moremo mimo Nacionalnega parka Severni Velebit, dih jemajočega gorskega območja, in reke Gacka, znane po svoji kristalno čisti vodi. Območje Lika-Karlovec je pravi raj za ljubitelje narave, na svoj račun pa pridejo tudi ljubitelji aktivnega turizma in avantur. Poleg naravnih lepot in kulturne dediščine namreč ponuja številne možnosti za šport in rekreacijo. Od trekinga po gozdnih poteh, do adrenalinskih aktivnosti, kot je rafting po reki Korani. Regiji pravijo tudi Disneyland za pohodnike, saj na skoraj vsakem koraku postreže s fantastični vzponi. S svojo neokrnjeno naravo in bogato ponudbo aktivnosti vabi vse, ki želijo pobegniti od mestnega vrveža in uživati v pristnem stiku z naravo.

Foto: HRVAŠKA TURISTIČNA SKUPNOST

Slavonija: Domačnost in tradicija

Slavonija je zgodovinska regija na vzhodu Hrvaške, ki slovi po svoji bogati kulturni dediščini, naravnih lepotah in gostoljubnih prebivalcih. Klaster Slavonija obsega pet županij: Brodsko-posavsko, Osiješko-baranjsko, Požeško-slavonsko, Virovitiško-podravsko in Vukovarsko-sremsko. Njeno osrčje tvorijo prostrane ravnice Panonske nižine, kjer je bilo v preteklosti Panonsko morje, danes pa so obkrožene z rekami Dravo, Savo in Donavo. Znana je po svoji rodovitni zemlji, ki omogoča obsežno kmetijsko pridelavo, zlasti žit in grozdja. Tudi Slavonija je pravi raj za ljubitelje narave in aktivnosti na prostem. S svojo raznoliko pokrajino ponuja širok spekter možnosti za raziskovanje in uživanje v naravnem okolju. Naravna parka Papuk in Kopački rit vabita s svojo neokrnjeno naravo. Obiskovalci se lahko tam sprehajajo po urejenih stezicah, opazujejo bogato floro in favno ali uživajo v sproščenih vožnjah s čolni. Slavonija je prepletena tudi s kolesarskimi in pohodniškimi potmi, ki vodijo skozi slikovita naselja in zelena polja. Reki Drava in Donava omogočata različne vodne aktivnosti, kot so vožnja s kanuji, ribolov ali preprosto sproščanje ob vodi.

Foto: HRVAŠKA TURISTIČNA SKUPNOST

Osrednja Hrvaška: Bogastvo kulturne dediščine

Klaster Osrednja Hrvaška je regija, bogata z naravnimi lepotami, kulturnimi zakladi in priložnostmi za aktivni ter wellness turizem. Nahaja se v notranjosti države in velja za destinacijo, kjer se prepletata zgodovina in narava. Pokriva sedmih županij: Medžimursko, Varaždinsko, Krapinsko-zagorsko, Bjelovarsko-bilogorsko, Siško-moslavško, Zagrebško in Koprivniško-križevska. Ponaša se z enim največjih naravnih draguljev – Naravnim parkom Lonjsko polje. To območje velja za največje poplavno območje v Evropi in je prava oaza za ljubitelje narave, še posebej za opazovalce ptic. Park je znan po svoji edinstveni biotski raznovrstnosti, ki vključuje številne ogrožene vrste ptic in druge živali. Osrednja Hrvaška je znana tudi po termalnih vrelcih, ki privabljajo številne turiste, ki iščejo sprostitev in regeneracijo. Tam najdemo številna zdravilišča in termalne centre, ki ponujajo široko paleto storitev. Osrednja Hrvaška je zgodovinsko bogata regija, kjer lahko obiskovalci odkrivajo slikovite srednjeveške gradove, tradicionalne vasi in zgodovinske cerkve. Med najpomembnejše znamenitosti spadata grad Trakošćan, ki je eden najlepših gradov na Hrvaškem, in staro mestno jedro Varaždina, ki velja za kulturno središče regije.

Foto: HRVAŠKA TURISTIČNA SKUPNOST

Hrvaška je polna nepozabnih kotičkov, ki čakajo, da jih odkrijete. Naj bo to neokrnjena narava Like-Karlovca, bogata kulturna dediščina Slavonije ali osupljiva zgodovina osrednje Hrvaške. Vsakdo bo našel nekaj zase.

Naročnik oglasnega sporočila je HRVAŠKA TURISTIČNA SKUPNOST.