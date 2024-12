Od adventa v Zagrebu do Plitviških jezer, okovanih v led – zima na Hrvaškem je očarljiva!

Medtem ko Hrvaška poleti s svojimi naravnimi lepotami privablja na milijone turistov z vsega sveta, zimski meseci razkrivajo njeno popolnoma drugačno, vendar prav tako čarobno plat. Z zasneženimi predeli in mesti, polnimi prazničnega sijaja, se Hrvaška spremeni v pravi zimski biser, zato jo je vredno obiskati tudi v hladnejših mesecih. Zima ni le čas za umik v toplino doma – je idealen čas za odkrivanje globljih, pristnejših plasti Hrvaške, ko priljubljene destinacije zadihajo v umirjenem ritmu, narava in mesta pa dobijo poseben čar.

V led okovana zimska pravljica

Foto: Shutterstock

Ena najlepših naravnih znamenitosti na Hrvaškem, Plitviška jezera, se pozimi spremenijo v pravo pravljico. Zaledeneli slapovi, zasnežene poti in kristalno čist zrak ustvarjajo prizore, ki množice obiskovalcev navdušujejo celo bolj kot poleti. Plitvice pozimi ponujajo tišino in mir, zato so idealne za pobeg od vsakodnevnega stresa in uživanje v naravnih lepotah. Ob pogledu na popolnoma zamrznjene slapove, kakršen je mogočni Veliki slap, se vam bo zdelo, kot da ste zakorakali v svet pravljic. Po raziskovanju ledenih čudes boste odlično zavetje našli v lokalnih restavracijah s toplimi in krepkimi jedmi, kot so liški krompir, kislo zelje in pečena jagnjetina.

Adventna čarovnija v Zagrebu

Foto: Shutterstock

Zagreb postaja nepogrešljiva zimska destinacija predvsem zaradi spektakularnega Adventa Zagreb 2024, ki traja od 30. novembra 2024 do 7. januarja 2025. Letošnji program prinaša bogato vsebino na priljubljene lokacije, kot so park Zrinjevac, Ledeni park na Trgu kralja Tomislava in Evropski trg. Zrinjevac bo spet zasijal pod utripajočimi lučmi in stoletne krošnje dreves spremenil v praznično pravljico, Ledeni park na Tomislavcu pa poskrbel za nepozabno drsalno izkušnjo v romantičnem okolju zgodovinskih zgradb.

Advent 2024 prinaša tudi vrsto novih atrakcij, ki bodo še dodatno navdušile obiskovalce. Festival Jinglingz na Kvaternikovem trgu prinaša edinstven preplet glasbe, svetlobnih učinkov in zabave za vse starosti, tematski Polar Express v predoru Grič pa bo poskrbel za prav posebno praznično vzdušje.

Posebno pozornost namenite preobrazbi parka Ribnjak v Mesečev vrt, čarobno območje, polno svetlečih instalacij in kreativnih programov, medtem ko bo Masarykova ulica gostila različne praznične dogodke. Program vključuje več kot sto koncertov, bogato gastronomsko ponudbo s poudarkom na tradicionalnih in modernih dobrotah, pa tudi posebne razstave in delavnice v zagrebških muzejih in galerijah.

Blage zime in neovirano raziskovanje zgodovine

Za vse, ki so jim bolj pri srcu blažje zime, je popolna izbira Split. Sprehod ob obali ali pa raziskovanje stare Dioklecijanove palače pozimi postane prava intimna izkušnja. Split takrat navdušuje s sproščenim vzdušjem in krajevnim običajem pitja kave na prostem, tudi ko se temperature spustijo. Domačini vam bodo radi priporočili najboljše mesto za pitje kave s pogledom na morje, v eni od številnih splitskih konob pa lahko pokusite izvirne dalmatinske specialitete, kakršni so pašticada in sveži morski sadeži.

Foto: Shutterstock

Svojo monumentalno lepoto tudi pozimi ohranja Dubrovnik, zimska tišina pa obiskovalcem omogoča, da se popolnoma potopijo v njegovo bogato zgodovino. Sprehod po zgodovinskem Stradunu in obzidju ponuja panoramski razgled brez poletnega vrveža.

V toplini dubrovniških restavracij lahko uživate v zimskih dobrotah, kot so šporki makaruli (umazani makaroni) in rožata. Zimski Dubrovnik je idealen kraj za romantične pare, ki bodo znotraj obzidja starega mesta v vsakem kotičku odkrili skrita čudesa.

Foto: Shutterstock

Gore, ki očarajo, in hrvaška Toskana

Zima na Hrvaškem odkriva neverjetne naravne lepote, gore pa so, čeprav ne slovijo po smučiščih, popoln pobeg za ljubitelje mirnega dopusta. Na Velebitu boste spoznali, kako je videti zima v divji, nedotaknjeni naravi – hoja po zasneženih poteh in uživanje v zimski pokrajini dajeta tu občutek svobode, vzpon na vrh pa odpre spektakularen pogled na morje in otoke.

Biokovo z najvišjim vrhom Sveti Jurij omogoča veličastne poglede na obalo, pozimi pa je ves masiv pokrit s snegom, ki je izrazito nasprotje modrini Jadranskega morja.

Foto: Shutterstock

Še en topel vidik hrvaške zime pa lahko doživite v Istri, hrvaški Toskani. Majhna mesta, kot sta Rovinj in Motovun, imajo pozimi poseben čar. Ulice so mirnejše, megleni zimski dnevi pa idealni za raziskovanje ozkih kamnitih uličic in uživanje v istrski kulinariki. Zimska gastronomska ponudba istrskih konob s poudarkom na sezonskih specialitetah, kot so divjačina in tartufi, predstavlja okuse regije, romantičen sprehod po istrskih mestih pa je idealen za vse, ki iščete kombinacijo zgodovine in prikupnosti mestec, obogateno s toplino istrskega gostoljubja.

Hrvaška zimska wellness ponudba

Za tiste, ki želite zimski oddih združiti s sprostitvijo in wellnessom, Hrvaška ponuja številne terme in wellness centre, ki so pravi raj za okrevanje. V toplicah Sveti Martin lahko uživate v mineralnih vodah, znanih po zdravilnih lastnostih. Po popolnem dnevu, preživetem v raziskovanju naravnih lepot Medžimurja, pa si privoščite masaže, wellness tretmaje, savne in termalne kopeli.

Če še niste, obvezno uvrstite Zagreb in Hrvaško na seznam zimskih potovanj. Tu vas na vsakem koraku čakata edinstvena lepota in užitek.