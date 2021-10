Novi luksuzni Spa Suite Dobrna ****, apartmaji z lastnim spa-jem

Oglasno sporočilo

Z veliko mero skrbnosti in inovativnosti zasnovani Spa Suite Dobrna **** , apartmaji v Termah Dobrna, predstavljajo vrhunec udobja, prestiža in elegance bivanja.

Vsak apartma ima lasten spa s turško savno, prho termalni dež in zunanjo leseno kadjo z naravno termalno vodo, ki priteče neposredno iz termalnega vrelca.

Termalna voda je tisti dragoceni element, ki se zliva skozi celoten ambient in daje apartmajem Spa Suite Dobrna njihovo bit. Stik telesa z naravno termalno vodo, ki se zgodi ob sproščujoči kopeli ali poživljajoči prhi, vzpostavlja ravnovesje med telesom in duhom.

Če boste izbrali Spa Suite Dobrna za konec tedna v dvoje ali za druženje s prijatelji oz. preprosto za umik v zasebnost, bo vaš oddih edinstveno doživetje in pravo razkošje sprostitve.

Prav posebno zgodbo piše preteklost apartmajev Spa Suite Dobrna, saj njihova izgradnja sega v drugo polovico 19. stoletja, ko so služili kot pomožna stavba takratni Gosposki hiši, hotelu za najeminentnejšo gospodo, danes Boutique Hotel Dobrna ****.

Šest prenovljenih apartmajev zajema dnevni prostor, dve spalnici s kopalnico ter zasebni spa s teraso. S svojo inovativno opremo, kot so pametna televizija, zvočnik bluetooth, brezžična polnilna postaja za telefon ter japonska toaleta, zagotavljajo komfortnost bivanja.

Terme Dobrna veljajo za najstarejše termalno zdravilišče pri nas, saj imajo več kot 600 let dolgo tradicijo. Vodo iz njenih izvirov dokumentirano uporabljajo v zdravilne namene že od leta 1403. Narava, ki v vsej svoji glamuroznosti obdaja destinacijo, predstavlja izjemen vir energije in sprostitve.

Sprehodite se med mogočnimi drevesi 200-letnega zdraviliškega parka, poiščete svoj prostor za umiritev misli. Izbirate pa lahko tudi med aktivnostmi, kot so kolesarjenje, pohodništvo ali tenis.

Za popolno sprostitev se prepustite masažnim ritualom, vrhunskim negam obraza, Ayurvedi in lepotnim tretmajem za telo v masažno-lepotnem centru La Vita. Obiščite elegantno restavracijo "a la carte" Kamin in se predajte kulinaričnim užitkom ter vrhunski ponudbi slovenskih in tujih vin.

Preverite ponudbo bivanja na tej povezavi in rezervirajte svoj oddih na 080 22 10 ali info@terme-dobrna.si.

