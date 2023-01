Naziv, ki je Ljubljani prinesel promocijo v vrednosti več kot deset milijonov evrov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Glasovanje za najboljšo destinacijo Evrope, v katerem je slavila Ljubljana, je potekalo januarja in februarja lani. Foto: Guliverimage

Naziv najboljše destinacije v Evropi za leto 2022, ki ga je lani prejela Ljubljana, je mestu prinesel izjemno promocijo v vrednosti več kot deset milijonov evrov, so danes sporočili iz Turizma Ljubljana. Naziv je slovensko prestolnico po njihovih besedah postavil kot globalni vzor vsem mestnim destinacijam po svetu.

Novico o razglasitvi Ljubljane kot zmagovalne destinacije si je samo na spletnih straneh organizacije European Best Destinations, ki pripravlja izbor, ogledalo štiri milijone popotnikov z vsega sveta. Skupno z vsemi medijskimi partnerji te organizacije je novica dosegla več kot 420 milijonov ljudi, ocenjena vrednost takšne promocije pa je več kot deset milijonov evrov in ima dolgoročne učinke, so poudarili v Turizmu Ljubljana.

Svetovni popotniki obožujejo slovensko prestolnico

Ob tem so spomnili na izjavo direktorja European Best Destinations Maximiliena Lejeunea ob razglasitvi, da svetovni popotniki "obožujejo Ljubljano, ki se ponaša z izjemno kakovostjo življenja, zelenimi površinami, dostopnostjo, varnostjo, strpnostjo, ki je multikulturna, optimistična, športna in družinam prijazna destinacija".

Lejeune je Ljubljano izpostavil kot vzor destinacijam po svetu, tokrat pa so jo pri European Best Destinations navedli tudi kot primer velikega medijskega uspeha po prejemu naziva.

Ob tem so izpostavili koristi, ki jih slovenski prestolnici prinašajo "neverjetna mednarodna podpora Ljubljani, njena močna identiteta in znamčenje njene turistične ponudbe, turistične aktivnosti ter partnerstva s hoteli, trgovinami in institucijami".

Kot so poudarili v Turizmu Ljubljana, je bila Ljubljana deležna močne medijske podpore s strani priznanih medijev, kot so Forbes, Conde Nast Traveller, Yahoo in Geo, ter intenzivne promocije med popotniki in strokovno turistično javnostjo.

Leta 2021 Ljubljana najboljša zelena prestolnica v Evropi

Leta 2021 je bila Ljubljana razglašena tudi za najboljšo zeleno prestolnico v Evropi, vrednost promocije tega naziva pa je znašala 1,6 milijona evrov. Poleg novice na osrednji spletni strani European Best Destinations je bila Ljubljana takrat izpostavljena tudi v ameriški reviji Forbes USA, ki se posveča predvsem financam, industriji, investicijam in marketingu ter ima skoraj 80 milijonov bralcev, so dodali v Turizmu Ljubljana.

Glasovanje za najboljšo destinacijo Evrope, v katerem je slavila Ljubljana, je potekalo januarja in februarja lani. Turisti z vsega sveta so izbirali med 20 destinacijami, ki jih je na podlagi prejšnjih uspehov predlagala posebna žirija.