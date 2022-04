Prihaja pomladansko obdobje počitnic, ko se mnogi radi odpravijo na krajšo ali daljšo pot z avtomobilom. Ne glede na to, ali ste sami med tistimi, ki se za načrtovano pot odločijo v zadnjem trenutku ali pa več mesecev vnaprej, zagotovo se nanj vedno dobro pripravite in s seboj vzamete vse, kar mislite, da boste potrebovali. Privoščite enako tudi svojemu štirinožnemu kosmatincu. Živali se morajo namreč pripraviti na menjavo okolja, ki le tako zanje ne bo stresna.

Testna vožnja je nujna

Če je vaš pes še mlad oziroma se z avtomobilom ne vozi pogosto, pred daljšo potjo organizirajte krajši izlet. Izberite bližnjo destinacijo in med potjo opazujte njegovo vedenje. Lahko mu bo slabo ali pa bo celo pretirano navdušen. Če opazite težave, ga poskusite navaditi na vožnjo. To lahko storite tako, da ga pogosteje vzamete s seboj na krajše izlete z avtomobilom. Na daljši poti nikar ne pozabite na postanke. Tudi psi si morajo med potjo pretegniti noge.

Za pot izberite dober transporter, ki bo prave velikosti in bo vašemu kužku nudil vse potrebno udobje in varnost v avtomobilu.

Foto: Shutterstock

Nikamor brez najljubše hrane in nujno potrebnih zdravil

Spremembe so lahko za mnoge domače živali stresne, zato dopust nikakor ni primeren čas še za menjavo pasje hrane, ki lahko vodi celo do prebavnih motenj, česar si na dopustu zagotovo ne želite. S seboj zatorej vedno vzemite hrano, ki je je vaš kuža vajen, raje več kot premalo.

Še toliko bolj pa je to pomembno za zdravila. Nikoli ne veste, kaj se lahko zgodi na poti, živalska zdravila in drugi medicinski pripomočki pa niso na voljo povsod. Pred potjo se vedno tudi prepričajte, da je vaš pes zdrav. Tako kot se sami ne počutite dobro, če ste bolni v tujini, se tudi živali ne počutijo dobro, če se znajdejo bolne v tujem okolju.

Ne pozabite na vsakdanje potrebščine in tudi igrače

Tako kot ljudje so tudi psi bitja rutine. Na potovanje s štirinožnim prijateljem zato vedno vzemite tudi njegove najljubše igrače, odeje ali blazine. Vonj po domačnosti mu bo dal občutek varnosti in poznanosti. Ne pozabite tudi na druge vsakdanje pripomočke. Glede na svojo destinacijo in načrtovane aktivnosti dobro razmislite, kaj vse bo vašemu psu in vam prišlo na poti prav.

Če boste veliko hodili po bolj grobem terenu, vzemite s seboj copatke oziroma rokavičke. Večina psov sicer ob prvi izkušnji z njimi ni zadovoljna, a se nanje še kako hitro privadi. Na dolgi rok vam bodo hvaležni tako kosmatinček kot tudi njegove tačke.

Ko se otopli, začnejo domače živali odmetavati odvečno dlako, zato dopust, še posebej v toplejših delih leta, vsekakor ni čas, ko bi bila lahko krtača za pasjo dlako pospravljena nekje globoko v omari. Vzemite jo s seboj tudi na dopust. Počesanemu kužku bo manj vroče, manj dlake pa bo tudi v vašem jeklenem konjičku. Za dodatno zaščito avtomobila je pri prevažanju kosmatincev vedno dobrodošla rešitev zaščitna prevleka.

Foto: Shutterstock

Še posebej v neznanem okolju privoščite svojemu kužku varnost na vsakem koraku. Ob slabše osvetljeni cesti mu bo prav prišla odsevna ovratnica, zaradi katere ga bodo vozniki vedno pravočasno opazili. Vsekakor se od doma nikoli ne odpravite brez ovratnice in povodca.

Izjemno uporaben dodatek, ki je enostavno nujno potreben na vsakem sprehodu, je silikonska zložljiva skleda za vodo. Priročne zložljive skledice vam v nahrbtniku ne bodo vzele veliko prostora, vaš kosmatinec pa tako ne bo nikoli žejen.

Del obvezne opreme vsakega voznega avtomobila je paket prve pomoči. Če imate na poti večkrat ob sebi tudi svojega kužka, poskrbite, da boste imeli ob vaši prvi pomoči vedno skrbno shranjeno tudi prvo pomoč za pse, nikoli ne veste, kdaj vam bo prišla prav.

Foto: Shutterstock

Hišnim ljubljenčkom prijazna nastanitev

Ko iščete namestitev za svoj dopust, preverite, ali sprejemajo tudi hišne ljubljenčke. Nekateri ponudniki temu niso naklonjeni, medtem ko drugi zahtevajo doplačilo. Pozorni bodite tudi na okolico namestitve, vsekakor je dobrodošel gozd, park ali druga oblika zelene površine, kamor boste lahko na sprehod peljali svojega štirinožnega prijatelja.

Foto: Shutterstock

Potovanje s hišnim ljubljenčkom mora biti prijetno za vse

Podobno kot pri načrtovanju dopusta z otroki velja tudi za poti s hišnimi ljubljenčki. Če boste aktivnosti prilagodili tako sebi kot tudi otrokom, bo dopust prijetnejši za vse. Ko torej s seboj vzamete štirinožnega prijatelja, poskrbite, da bo potek dneva prilagojen tudi njemu. Spremljajte vremensko napoved in v primeru slabega vremena ne pozabite tudi na ustrezna pasja oblačila, ki zagotavljajo odpornost na vodo in veter.