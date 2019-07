Naravni bazen, ki ga čistijo s peščenimi filtri in s pomočjo rastlin #video

Te dni mnogi iščejo prijetno svežo ohladitev. V Radljah imajo edini naravni, tako imenovani biološki bazen pri nas, v katerem za čistočo in kakovost vode skrbijo izključno naravni organizmi.

"Prečiščevanje bazena poteka zgolj in samo brez kemikalij, s peščenimi filtri in s pomočjo rastlin, ki rastejo na obrobju bazena," je za Planet dejala Dominika Karlatec, področna svetovalka za turizem na Javnem zavodu ŠKTM.

Ne sme biti več kot 490 kopalcev

Obratovanje bazena je pogojeno izključno z letnim časom in ugodnimi vremenskimi pogoji. Prav nič s kemični posegi kot v običajnih bazenih. Koroški vodni park dnevno obišče okoli 300 ljudi, ki jih poleg naravnega ekosistema vabijo tudi nizke cene.

Ta bazen je odlična alternativa za vse, ki ne prenesejo klora, saj čiščenje v njem poteka popolnoma brez kemikalij. Namesto teh delo opravijo peščeni filtri, ki dnevno prečistijo polovico vse vode, kar pomeni 120 kubičnih metrov na uro.

"Ker bazenu ne dodajamo prav nobenih kemikalij, je edina omejitev število kopalcev dnevno. Omejili smo na 490 kopalcev na dan," dodaja Karlatčeva.

Cene od tri do sedem evrov

Kopalci so večinoma domačini iz Radelj ob Dravi, ki jih pritegnejo predvsem prijetna temperatura vode in nizke cene vstopnic. Te se gibljejo od tri do sedem evrov, za otroke do 7. leta pa je kopanje brezplačno. Za več dni pa se tukaj v glamping hiškah ustavijo tudi tujci, ki jih je vsako leto več.

"Ti gostje, ki prihajajo k nam, so iz Belgije, Nizozemske, Nemčije, Avstrije, seveda tudi iz Slovenije in pa Rusije," dodaja Karlatčeva.

Počitnice v neokrnjeni naravi tukaj preživlja tudi štiričlanska družina iz Belgije.

"Iskali smo lep, naraven kraj, ki bi ga obiskali, in smo našli tole. Zelo je lepo, toplo je, narava je čudovita in še ko je deževalo, je bilo kljub temu prijetno biti zunaj," je zadovoljen turist iz Belgije.

Tudi tokrat nekaj kapelj dežja kopalcem ni pokvarilo vzdušja. Kopališče se zapre le ob hudem neurju, sicer pa ga lahko obiščete vsak dan v tednu med 10. uro zjutraj in 20. uro zvečer.