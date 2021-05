Najhitrejša spalnica v "mestu"

Petzvezdični hotel na štirih kolesih

Kako hitro si lahko v Berlingu uredite udobno spalnico? Zahvaljujoč izjemni modularnosti s tremi zadnjimi in preklopnimi individualnimi sedeži je ta naloga opravljena bliskovito hitro. Je Alešu in Igorju uspelo pripraviti ležišče v manj kot treh minutah?

Na dopustu moramo poskrbeti tudi za udobno prenočevanje, kar je včasih lahko kar velik izziv, sploh če smo v časovni stiski in je na našem načrtu zarisanih toliko poti, kot jih imata pred seboj Aleš in Igor Novak v spletni popotniški oddaji S kavča na plano. Ena možnost je iskanje prostega apartmaja ali hotelske sobe, in še to le za eno noč, druga možnost je zamudno postavljanje in pospravljanje šotora.

Tretja možnost, ki sta si jo izbrala tudi Aleš in Igor, je prenočevanje kar v udobju svojega avtomobila. To zanju ni bila prav nobena težava, saj se po Sloveniji vozita z udobnim in zanesljivim Berlingom, ki velja za legendo med vozili za prosti čas in vsak izlet ali dopust spremeni v nepozabno dogodivščino.

Ne samo zaradi udobne potniške kabine, kjer je veliko odlagalnih površin, ampak tudi zaradi izjemno prostornega prtljažnega prostora, ki se skoraj v trenutku spremeni v hotelsko sobo za dve osebi skoraj petzvezdične kategorije. Prostornina prtljažnika pri Berlingu lahko znaša 775 litrov oziroma 1050 litrov, odvisno od izvedenke, poleg tega pa ima še skupno 186 litrov odlagalnih mest, kar je več kot dobrodošlo za družinske izlete.

Zloženi sedeži so popolnoma zravnani s tlemi.

To je hotel, kjer sami določate svoja pravila igre, hotel, kjer postrežejo zajtrk ob uri, ki ustreza prav vam, in kjer je večerna animacija popolnoma prilagojena vašim željam.

Spalnica na štirih kolesih je ravno dovolj velika za dve odrasli osebi, ki so jima pustolovščine in znamenitosti na poti pomembnejše od tega, kje bosta prenočili. Doživetja imajo vedno prednost in noč v Berlingu je lahko tako udobna kot v domači postelji. Mogoče pa bosta po vrnitvi domov brata Novak prenočevala kar na parkirišču pred hišo.

Zlata pravila prenočevanja v avtomobilu

Preden se odpravite na pot, preverite, kje lahko prenočujete v avtomobilu na prostem. Pri nas je to mogoče v kampih in na postajališčih za avtodome oziroma na parkiriščih, kjer je to izrecno navedeno, sicer pa se je treba dogovoriti z lastnikom zemljišča.

Preden avtomobil do zadnjega kotička napolnite z opremo za kampiranje in raznimi športnimi pripomočki, preverite, ali res potrebujete čisto vse, ker bo vsak odvečni kos prtljage zasedel zelo dragocen prostor v notranjosti avtomobila.

Avtomobil parkirajte tako, da boste imeli glavo višje od nog in da bi ta obrnjena proti volanu. Na ta način se boste udobneje namestili, odprta vrata prtljažnika pa vam bodo lahko služila kot priročen nadstrešek. Omislite si udobno podlogo za spanje ali samonapihljivo blazino ter kakovostno spalno vrečo. Dober armafleks bo deloval tudi kot dodatna izolacija, ki jo lahko položite pod samonapihljivo blazino. Med obvezno opremo spada tudi stropna ali čelna svetilka. Za shranjevanje hrane je zelo priročna hladilna torba, ki jo je med vožnjo mogoče polniti.

Vsak dan drugačen razgled iz spalnice

Kampiranje v avtomobilu ima toliko prednosti, da ga bodo vzljubili tudi tisti, ki prisegajo na bolj klasične načine dopustovanja. Si predstavljate, da vas vsak dan zbudi drugačen razgled iz spalnice?

V avtomobilu ste zaščiteni pred neugodnimi vremenskimi razmerami, ki na kampiranju vedno poskrbijo za razna neprijetna presenečenja.

Takšen način potovanja omogoča poenostavljeno odkrivanje sveta, prilagodljivost, prihrani vam čas in je ugodno.