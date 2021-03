Najdite svoj notranji mir v šik hotelu Spirito Santo Palazzo Storico v starem mestnem jedru Rovinja

Oglasno sporočilo

Kako je videti dopust v starem mestnem jedru Rovinja, kjer je šarmantna zgodovinska arhitektura zlita s potrebami in zahtevami sodobnih gostov, boste najboljše doživeli v hotelu Spirito Santo Palazzo Storico, ki je od svojega odprtja poleti 2017 pa do danes postal priljubljena destinacija vseh, željnih kakovostnega in luksuznega oddiha od hitrega in stresnega načina življenja.

V samo nekaj letih je ta šik hotel postal priljubljeno mesto gostov, ki cenijo kakovostne storitve ter kombinacijo prefinjenosti dizajnerskih in arhitekturnih rešitev ter naravnih lepot, s katerimi vam Istra vzame sapo.

Lastniki, spodbujeni z dobrimi odzivi gostov, so se odločili razširiti nastanitvene zmogljivosti, in sicer tako, da te v celoti sledijo zgodovinski identiteti zgradb in jo hkrati ohranjajo. V prenovljeni zgradbi, samo 50 metrov oddaljeni od glavne zgradbe hotela v ulici Augusto Ferri 44 v središču Rovinja, so julija lani ponudili dodatne zmogljivosti. Te vključujejo štiri nove hotelske suite, povezane z notranjim dvigalom, ki z vhoda pripelje neposredno v nastanitvene enote.

S tem je ta hotel s štirimi zvezdicami in sedmimi luksuznimi sobami dobil okrepitev pred eno od najzahtevnejših turističnih sezon.

Oddih od hitrega vsakdana

Po precej stresnem lanskem letu postaja iskanje notranjega ravnovesja in miru v prihajajočem času prednostna naloga številnih med nami. Vračanje k naravi in kakovosten oddih postajata za lažje spopadanje s prihajajočimi izzivi nepogrešljiv del našega vsakdana. Rovinj je mestece, ki je že od nekdaj znano kot kraj s podnebjem, ugodnim za naše zdravje, ko pa temu dodate še tradicijo, arhitekturne, kulturne in gastronomske lepote, postane ta popolna oaza za sprostitev. Dimenzija razkošja, kakršno lahko redko doživite, oddih za vse čute, povsem prilagojen vsem zahtevam sodobnih gostov, so sopomenke hotela Spirito Santo Palazzo Storico.

Sodobni dizajn, ki se popolno ujema z zgodovinsko in arhitekturo dediščino teh zgradb, se prilagodi vsakemu gostu, nastanitvene zmogljivosti in terase z veličastnim razgledom na morje pa so samo še dodaten razlog, zakaj se gosti sem vedno znova radi vrnejo. Hotel je poseben, ker leži v starem mestnem jedru Rovinja in je hkrati odlično povezan s parkiriščem in bližino središča, kar boste na mestnih destinacijah redko našli. V tem hotelu se vam bo zazdelo, kot da ste daleč od vsega in hkrati z vsem tako dobro povezani, da vam ni treba za nič skrbeti.

Tradicija, prilagojena potrebam sodobnih gostov

Hiše iz 18. stoletja v starem mestnem jedru so preurejene v očarljiv hotel, ki izžareva zgodovino in hkrati zadovoljuje vse potrebe sodobnih gostov. Hotel Spirito Santo Palazzo Storico je prenovljen ob popolni ohranitvi svoje zgodovinske identitete, prav arhitektura prostorov pa je hkrati eden od razlogov, zakaj je hotel tako poseben. Pri preureditvi so bili uporabljeni različne tehnike in naravni materiali, s katerimi je ohranjena njegova pristnost, obnovljene freske, kamnini in številni drugi avtentični predmeti pa so samo del njegovega šarma. Pri opremljanju novih nastanitvenih zmogljivosti so lastniki uporabili enaka načela. Zaradi ohranitve zgodovinske avtentičnosti zgradbe so bili uporabljeni samo naravni materiali. Večina interjerja je ročno izdelana iz lesa, stekla in medenine na podlagi ideje arhitekturnega dvojca Saše in Sveta Dobričića iz Arhitektonskega studia ADAL iz Ljubljane. Ob upoštevanju načel vrhunske kakovosti in ustvarjanju povsem novega in pristnega doživetja dopusta se ta hotel popolno ujema s predstavo dopusta vseh tistih gostov, ki ne sprejemajo kompromisov. K vsemu navedenemu pripomore še popolna kombinacija arhitekture, gastronomije in dopusta, skladna z visokimi svetovnimi standardi, in lokacije.

Rovinj je namreč idealna destinacija zaradi svoje popolne prometne povezanosti, saj se lahko po samo dobrih dveh urah vožnje iz glavnega mesta Slovenije potopite v pravljično srednjeveško pokrajino, prepleteno s sredozemskim vzdušjem.

Ta čudovit, majhen hotel je že ob odprtju pritegnil zaljubljence v arhitekturo in dizajn, narekovalce trendov in vse, ki obožujejo dobro hrano in glasbo; njegovi lastniki so namreč ljubitelji džeza in "foodieji", zato čez poletje organizirajo tudi glasbene večere, ki so že postali kultno mesto za druženje in prijetno večerno zabavo.

Z lokacijo v starem delu mesta in hkrati tako blizu nedotaknjene zaščitene naravne dediščine priobalnega pasu, 22 otokov ter samega središča Rovinja je popolna kombinacija za idealen podaljšan konec tedna.

A najbolje bo, da se o naših besedah prepričate kar sami.

