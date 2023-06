Najcenejše so počitnice z nizkocenovniki z letališča Zagreb

Oglasno sporočilo

Ker sta udobje in kakovostna storitev na počitnicah pomembnejša od same poti do destinacije, so na Počitnice.si pripravili noro ugodne počitniške pakete, sestavljene iz nizkocenovnih poletov in vrhunskih namestitev.

Pri izbiri poletnih počitnic nam je najpomembnejša destinacija, nato izbira ustrezne namestitve, šele na koncu (če sploh) se pozanimamo o letalskem prevozniku. Pri čarterskih poletih na izbiro tega ne moremo vplivati, pri potovanju v lastni režiji pa iskanje popolne kombinacije prevoza in namestitve zahteva ogromno dragocenega časa. V turistični agenciji Počitnice.si so zato opravili delo namesto vas in sestavili neverjetno ugodne počitniške pakete za najbolj priljubljene poletne destinacije.

Samo v turistični agenciji Počitnice.si vam ponujajo NORO ugodne počitniške pakete, sestavljene iz povratnega letalskega prevoza z nizkocenovniki iz Zagreba in nastanitev v izbranem hotelu ali apartmaju na sedmih zelo priljubljenih destinacijah po vsej Evropi. In kar je še pomembneje: letalski poleti so organizirani večkrat na teden, tako da si lahko privoščite počitnice za 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12 ali 14 dni.

Zakaj so paketne ponudbe na Počitnice.si prava izbira?

Dejstvo je, da imata izbrana destinacija in ustrezna namestitev na počitnicah veliko večji vpliv na naše končno zadovoljstvo kot pa sama pot do tja. Za bližnje počitniške destinacije so zato nizkocenovni prevozniki popolna izbira, saj lahko denar, ki bi ga pri dražjih letalskih prevoznikih plačali za vozovnice, namenite za kakovostnejšo in boljšo namestitev, kar je glede na to, da boste tam preživeli vsaj nekaj dni, vsekakor pomembneje kot nekajurni polet.

Še pomembneje je, da lahko na Počitnice.si povsem sami določite dolžino svojega oddiha. Iz Zagreba je namreč v poletnem času z nizkocenovniki mogoče na številne evropske počitniške destinacije poleteti večkrat na teden, zato so pri Počitnice.si pripravili ponudbe tako za krajši oddih treh, petih ali sedmih dni kot tudi za konkretnih 10, 11, 12 oziroma 14 dni uživanja v TOP paketni ponudbi počitnic. A to še ni vse: glede na NORO ugodne cene počitniških paketov greste lahko to poletje na počitnice celo večkrat.

Seveda se lahko kombiniranja nizkocenovnega letalskega prevoza ter najboljših in najugodnejših hotelov na želenih destinacijah lotite tudi sami, a s tem povsem sami nosite breme tveganja morebitne prestavitve ali odpovedi poleta. Če pa počitnice rezervirate pri Počitnice.si, vam v primeru odpovedi poleta turistična agencija zagotavlja vračilo celotne kupnine v vsega sedmih dneh.

Kam torej na IZJEMNO UGODEN in nepozaben poletni oddih s Počitnice.si?

1. JUŽNI CIPER - prav gotovo ena najbolj priljubljenih počitniških destinacij leta 2023, na katero lahko poletite vsak ponedeljek, sredo in petek v vseh poletnih in jesenskih mesecih, vključno z jesenskimi počitnicami. Celotno ponudbo preverite TUKAJ!

Polet do mesta Paphos na Južnem Cipru traja samo dobri dve uri in je kot nalašč tako za raziskovanja željne popotnike kot za družine z otroki ter seniorje. Morje na Cipru je povsod zelo čisto, zaradi vetra je Ciper primeren tudi za deskarje in kajtarje. Užitke na plaži lahko dopolnite s sprehodom do mesta Paphos, pred vročino pa pobegnete v pogorje Troodos in obiščete vasico Omodos, ki je znana po vinogradih ter tradicionalni proizvodnji vina.

Privoščite si nepozaben poletni oddih za 7, 10, 11, 12 oziroma 14 dni ter ga dopolnite s krajšim tri- ali petdnevnim oddihom ob koncu tedna!

2. OTOK KOS - na majhen grški otok, ki se lahko pohvali s kar 112 kilometri čudovite obale in izjemno kulinariko, lahko s Počitnice.si poletite vsak petek in soboto od junija do oktobra iz Zagreba ter si privoščite pravo grško razvajanje v pestri ponudbi hotelov po izjemno ugodni ceni. Ne verjamete? Preverite TUKAJ!

Kakšen dan je vsekakor vredno preživeti v prestolnici Kos, ki ji poseben čar dajeta pristanišče, nad katerim se dviga viteški grad, in priobalna promenada. Zagotovo vas bodo navdušili tudi antično svetišče Asklepion, ki je posvečeno istoimenskemu bogu zdravilstva, bližnje naravne terme in slano jezero Alikes, ki pripoveduje zanimivo zgodbo o pridelovanju soli. Kakšen dan si velja privoščiti še izlet z ladjo na odprto morje ali sosednje otoke, na primer v vsega štiri kilometre oddaljeno turško letovišče Bodrum, za obisk katerega pa boste nujno potrebovali potni list.

3. OTOK KRF - vsekakor popolna počitniška destinacija za vse vrste gostov, na katero lahko s Počitnice.si z nizkocenovnim prevoznikom poletite vsak ponedeljek in četrtek iz Zagreba. Preverite bogato ponudbo ULTRA ugodnih počitniških paketov TUKAJ!

Krf leži le 2,5 kilometra od Albanije ter se lahko pohvali z neskončnimi plažami, mogočnimi pečinami, zanimivo arhitekturo in živahnim nočnim življenjem. Privoščite si sončni zahod na rtu Drastis in obiščite plažo Sidari z ljubezenskim predorom. Zanimiva sta tudi palača Achilleon, ki je poimenovana po grškem mitološkem junaku Ahilu, ter nekdanji ženski samostan Vlacherna, do katerega vodi most in od koder se odpira čudovit razgled na Mišji otok. Z ladjico se lahko odpravite na otoka Paxos in Antipaxos, za ljubitelje vodnih atrakcij pa je obvezen postanek v vodnem parku Aqualand.

4. MALTA - ena najbolj zanimivih turističnih destinacij v Sredozemlju, na katero lahko s Počitnice.si od junija do novembra iz Zagreba poletite vsak ponedeljek, torek, sredo in nedeljo ter si privoščite popolne počitnice po izjemno ugodni ceni.

Obiščite prestolnico La Valletta, ki je videti kot trdnjava, bližnje megalitske templje, ki spadajo med najstarejše na svetu, ter nekdanjo prestolnico Mdino z edinstvenim muzejem v starih podzemnih jamah in prikazom izdelovanja barvnega stekla, ki je eden glavnih izvoznih artiklov Malte. V bližini so tudi klifi Dingli in mediteranska ribiška vasica Marsaxlokk, poznana predvsem po pisanih čolnih Luzzu. V zalivu Anchor lahko obiščete tematski park Popeye Village, ki so ga postavili za snemanje hollywoodskega filma o junaku Popaju in njegovi Olivi, s trajektom ali ladjico pa obiščite otoka Gozo in Comino.

5. POLOTOK HALKIDIKI - preverite kopico počitniških paketov, ki vključujejo nizkocenovni letalski prevoz iz Zagreba do Soluna (Thessaloniki) vsak torek in soboto, ter pester nabor hotelskih namestitev za vse žepe in okuse. Preverite noro ugodno ponudbo počitnic v celinski Grčiji TUKAJ!

Halkidiki je čudovito območje v severni Grčiji, ki je znano po treh polotokih: Kasandra, Atos in Sitonija. Kasandra ponuja najrazličnejše možnosti za počitnice, z luksuznimi letovišči, živahnimi nočnimi klubi in bogato kulturno zgodovino. Predstavlja pravi raj za jadranje, potapljanje in uživanje na prečudovitih plažah ter je popolno izhodišče za obisk arheološkega najdišča Mendi in ostankov starodavnega grškega mesteca Olynthos. Polotok Sitonija je znan po svoji divji naravi in ​​čudovitih plažah. Tu boste na svoj račun prišli ljubitelji pohodništva, kolesarjenja in raziskovanja zgodovine v starodavnem mestu Toroni ter na ostankih trdnjave Lekythos.

6. MALAGA - v srce španske Andaluzije lahko poletite vsako sredo in nedeljo z nizkocenovnim prevoznikom iz Zagreba ter si privoščite romantično počitniško doživetje v izbranem hotelu na jugu Španije. Sliši se mamljivo, kajne? Hitro preverite ponudbo TUKAJ in rezervirajte zelo ugodne počitnice v Malagi še danes!

Malaga leži na območju letovišča Costa del Sol in postaja vse bolj priljubljena destinacija številnih evropskih turistov. Pohvali se lahko z izjemno bogato zgodovino, ki se odraža v prelepi arhitekturi in številnih znamenitostih, kot so utrdba Alcazaba, katedrala, rimsko gledališče, Plaza de Toros, Picassov muzej … Ob tem je Malaga odlično izhodišče za izlete v druga prelepa mesta španskega juga: Cordobo, Sevillo, Alicante, Granado, pa tudi edinstven Gibraltar, kjer lahko na daljavo pokukate v sosednjo Afriko.

7. CELINSKA TUNIZIJA - če pa bi radi okusili pristen stik z Afriko, se to poletje odločite za nepozaben oddih v celinski Tuniziji! Na Počitnice.si lahko z nizkocenovniki vsako sredo poletite iz Zagreba na letališče Monastir in si privoščite luksuzno all inclusive razvajanje v pestrem naboru hotelov letovišč Hammamet, Port el Kantaoui in Mahdia. Celotno ponudbo ultra ugodnih počitnic v celinski Tuniziji lahko preverite TUKAJ.

Obiščite moderno in živahno prestolnico Tunis in Kartagino ali pa se odpravite na dvodnevni safari, na katerem si boste ogledali najstarejšo mošejo na afriški celini Okba Ibn Nafaa, delavnico preprog in podzemni hotel Sidi Driss, kjer so kulise filma Vojna zvezd. Naslednji dan boste pot nadaljevali prek največjega slanega jezera Tunizije Chott El Jerid in mesta Douz, oaze, imenovane vrata v Saharo, kjer se začenjajo prave peščene sipine.

