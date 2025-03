Najboljša izbira za poletne počitnice na hrvaški obali

Ob jadranski obali se skriva pravi biser Dalmacije – Vodice. Priljubljeno turistično mestece, ki v poletnih mesecih zaživi v vsej svoji lepoti, je idealna destinacija za mlade, družine in vse, ki iščejo sproščen dopust ob morju. Z dolgimi prodnatimi in peščenimi plažami, obdanimi z borovci, pestrim nočnim življenjem, odlično kulinarično ponudbo in številnimi možnostmi za izlete so Vodice eno najbolj obiskanih letovišč na hrvaški obali.

Preplet naravnih lepot, prijetne klime in gostoljubnosti je razlog, da se Slovenci v Vodice radi vračamo znova in znova. Tukaj nas čaka tisto pravo poletje – vonj po morju, okus dalmatinskih specialitet ter dolgi večeri ob zvokih valov in dalmatinske glasbe. Ne nazadnje pa Slovenci cenimo tudi ugodne cene namestitev v Vodicah v primerjavi z drugimi destinacijami v Sredozemlju, kar dodatno prispeva k priljubljenosti tega dalmatinskega letovišča.

Vodice Foto: Shutterstock

Najlepše plaže v Vodicah

Plaža Male Vrulje Foto: Shutterstock

Med najbolj priljubljenimi plažami v Vodicah izstopa Plava plaža, nagrajena z modro zastavo za čistočo in urejenost, ki s kombinacijo betonskih, prodnatih in peščenih delov privablja družine z otroki ter ljubitelje sončenja in plavanja. Zelo priljubljena je tudi plaža Male Vrulje, na novo urejena lagunska plaža, priljubljena predvsem med družinami z majhnimi otroki. Raznolika ponudba gostinskih lokalov in zabavnih vsebin ter igrišče za odbojko na mivki omogočata sprostitev in aktivnosti ves dan.

Med mladimi za najboljšo velja Hangar Beach, ki ponuja pestro izbiro športov na vodi in bližino barov, kar poskrbi za živahno dogajanje ves dan. Nekoliko mirnejša, a prav tako urejena in nagrajena z modro zastavo je plaža Srima, ki s svojimi prodnatimi deli in prijetnim vzdušjem vabi vse, ki so željni sprostitve ob morju.

Vodice slovijo kot raj za mlade

Vodice Foto: Shutterstock

Živahno mestno središče, številni bari, klubi in plažne zabave poskrbijo za pestro večerno in nočno dogajanje. Po dnevu na plaži se lahko sprehodite po promenadi, kjer se vrstijo restavracije in kavarne z razgledom na morje, večeri pa se pogosto zavlečejo v jutranje ure ob ritmih dalmatinske glasbe ali svetovnih hitov.

A Vodice niso namenjene le mladim – družine z otroki bodo navdušene nad urejenimi plažami in pestro turistično ponudbo, ki vključuje izlete z ladjico, kolesarske poti in raziskovanje okoliških lepot.

Odlično izhodišče za izlete

Vodice ponujajo vse, kar potrebujete za popoln poletni oddih. Njihova prednost je odlična izhodiščna točka za številne izlete v okolici, kjer lahko odkrijete pravo dalmatinsko naravo, kulturo in zgodovino. V nadaljevanju preverite nekaj predlogov.

Narodni park Krka

Slapovi v Narodnem parku Krka Foto: Shutterstock

Le kratka vožnja vas loči od enega najlepših naravnih biserov na Hrvaškem – slapov reke Krke. Park navdušuje s čudovitimi slapovi, smaragdno zelenimi tolmuni in lesenimi potkami, ki vodijo skozi neokrnjeno naravo.

Najbolj znan je Skradinski buk, v bližini katerega se v poletnih mesecih lahko osvežite v reki. Skradinski buk je zadnja, sedma in najdaljša sedrena pregrada na reki Krki in hkrati najdaljša sedrena pregrada v Evropi. Gre za enega najbolj nenavadnih in najlepših delov Narodnega parka Krka, kjer voda čez naravno nastale kamnite pragove pada v slikovite tolmune in ustvarja mogočne slapove.

Otok Prvić

Kamnita mediteranska ulica na otoku Prvić Foto: Shutterstock

Le nekaj minut s čolnom od Vodic vas pričaka otok Prvić, prava mala dalmatinska oaza miru in tradicije. Na otoku ni avtomobilov, zato boste še toliko bolj začutili njegovo pristno vzdušje.

Sprehodite se po slikovitih kamnitih uličicah, obiščite muzej Fausta Vrančića, izumitelja padala, in se prepustite otoškemu utripu, ki vas bo popolnoma očaral.

Narodni park Kornati

Kornati Foto: Shutterstock

Narodni park Kornati je pravi raj za ljubitelje morja in neokrnjene narave. Sestavlja ga več kot 80 otokov, otočkov in grebenov, ki s svojo surovo kamnito pokrajino ter kristalno čistim morjem ustvarjajo edinstven morski labirint. Ena največjih znamenitosti so strmi klifi, imenovani krune, ki na zahodni strani otokov dramatično padajo v globoko modrino Jadrana.

Kornati ponujajo tudi bogat podvodni svet, prepleten s koralami, pisanimi ribami in celo ostanki ladijskih razbitin. Poleg naravnih lepot arhipelag skriva tudi sledove zgodovine – starodavne suhozide, ostanke rimskih stavb in cerkvico sv. Marije na otoku Kornat.

Na organiziranih izletih z ladjo lahko raziskujete skrite zalive, uživate v kopanju v turkiznih lagunah ali pa se sprehodite po otokih in uživate v osupljivih panoramskih razgledih, ki segajo vse do obzorja.

Šibenik

Trdnjava sv. Nikole Foto: Shutterstock

Ljubitelje zgodovine, arhitekture in pristnega dalmatinskega vzdušja bo navdušil izlet v Šibenik, eno najstarejših mest ob Jadranu. Mesto ima izjemno bogato kulturno dediščino, ki jo lahko začutite na vsakem koraku, ko se sprehajate po njegovih ozkih kamnitih ulicah in slikovitih trgih.

Arhitekturna mojstrovina in največja znamenitost mesta je katedrala sv. Jakova, ki je pod zaščito Unesca. Zgrajena v celoti iz kamna, brez uporabe veziv, s prepletom gotskih in renesančnih slogov, velja za enega najlepših primerov sakralne arhitekture v Evropi.

Poleg katedrale mesto krasi več trdnjav, ki ponujajo čudovite razglede na morje in okoliške otoke. Med njimi izstopa trdnjava sv. Nikole, ki je bila leta 2017 prav tako uvrščena na Unescov seznam svetovne dediščine. Trdnjave so pomemben del šibeniške zgodovine in arhitekture ter pričajo o strateškem pomenu mesta skozi stoletja.

Vransko jezero

Foto: Shutterstock

To največje naravno jezero na Hrvaškem leži le nekaj kilometrov južno od Vodic ter se razprostira med Jadranskim morjem in Velebitom. Zaradi svoje edinstvene lege in bogate narave je območje razglašeno za naravni park, ki navdušuje s svojo raznolikostjo in mirno lepoto.

Vransko jezero je pravi raj za opazovalce ptic, tukaj je eno največjih ornitoloških območij v regiji. Več kot 200 vrst ptic, vključno z redkimi in ogroženimi, tukaj najde svoje zatočišče.

Ob jezeru se raztezajo kolesarske in pohodniške poti, primerne za vse generacije, zato je to odlična destinacija za družinski izlet ali aktiven dan v naravi. Ljubitelji ribolova bodo navdušeni nad bogastvom rib v jezeru, saj je znano kot eno najboljših sladkovodnih ribiških območij na Hrvaškem.