Najboljša aplikacija za izlete po Sloveniji

Gibanje v naravi je zdravo, priljubljeno, vedno v trendu – in prav je tako. Vedno bolj pa so priljubljene tudi aplikacije, ki nam ponujajo informacije, povezane s tem. Spoznajte Monolit2Go , planinski, pohodni in izletniški vodnik za načrtovanje prostočasnih aktivnosti v Sloveniji. Vse poti na enem mestu, na eni karti, na vaši mobilni napravi za maksimalen užitek v naravi!

Pred vam je vikend, obsijan s soncem, vi pa še vedno iščete pravo pot za sprehod v naravi? Ste morda motorist in želite obiskati nov kotiček Slovenije? Ste avanturističnega duha in si želite odkrivanja visokogorskih postojank? Vse to in še več vam omogoča prenovljena in popolnoma brezplačna platforma Monolit2go. Aplikacija je namenjena vsem ljubiteljem narave, ki radi odkrivajo nove kraje in uživajo lepote Slovenije. Z Monolit2Go lahko na enostaven način najdete pravo pot, preučite njene karakteristike in se kasneje tudi orientirate v naravi.

Natančen in ažuren topografski zemljevid Slovenije

Monolit2go je univerzalna platforma za uporabo in prikaz pohodniških, kolesarskih in drugih aktivnosti v naravi, katere temelj je natančen in ažuren topografski zemljevid Slovenije.

Platforma je osnovana na podlagi najpodrobnejše topografske baze na področju Slovenije, ki trenutno vključuje podatke o več kot tri tisoč planinskih, pohodnih, kolesarskih in turističnih poteh na področju celotne Slovenije. Gre za prvi projekt, ki je združil poti znotraj ene platforme in na eni karti. Vodnik zajema območje celotne Slovenije, od Prekmurja prek alpskega sveta do Obale.

Do poti lahko dostopate preko spleta https://web.monolit2go.si/home ali mobilne aplikacije Monolit2go. Aplikacijo si lahko naložite preko Google Play ali App Store.

Aplikacijo je sicer razvilo podjetje Monolit d. o. o. (vodilni proizvajalec podatkov za GPS cestno navigacijo v Sloveniji) v sodelovanju s SPIRIT (slovenska krovna turistična organizacija), lokalnimi turističnimi organizacijami in športnimi navdušenci.

V prvi vrsti za pohodnike in kolesarje

Zemljevid je v prvi vrsti namenjen pohodnikom in kolesarjem, zato poleg klasičnih topografskih vsebin vsebuje tudi sloje, ki so v pomoč pri orientaciji na terenu, kot so vrhovi z nadmorskimi višinami, plastnice, senčen relief, omrežje pohodniških in kolesarskih poti. Senčen relief za Slovenijo je izdelan iz podatkov LIDAR, ki predstavljajo izjemno natančnost v vrednosti enega metra.

Vsaka pot je predstavljena z njenimi osnovnimi informacijami, kot so dolžina, trajanje, dostop do izhodišča, kratek opis poti, markacije, če obstajajo, ter prikaz poteka poti na zemljevidu. Ob poti so predstavljene tudi zanimive točke, ki jih med potjo lahko obiščete.

Uporabnik lahko v aplikaciji preveri na karti svoj trenutni položaj, s pregledom dinamičnega višinskega profila se lahko pripravi na vzpone in spuste ter preveri smer, v kateri se giblje na poti, in samo razdajo, ki jo mora še opraviti do izbranega cilja.

Kako pa dostopate do podatkov, ko ni signala? Na pot se lahko pripravite vnaprej preko spletne aplikacije ali pa si izbrano pot shranite med Moje poti v mobilni aplikaciji in tako dostopate do vseh podatkov o poti ter poteka poti na karti tudi takrat, ko mobilno omrežje ni na voljo.

Rast zanimanja za različne kolesarske poti

Trenutno je z uspehi naših kolesarjev in splošno rastjo zanimanja za kolesarjenje v porastu predvsem uporaba storitev, povezanih s tem.

Različne tematske poti so primerne za različne skupine posameznikov, od ekstremistov (downhill, gorsko kolesarjenje) do družin. Niso pa ponujeni zgolj podatki o poteh, temveč tudi o različnih interesnih točkah ob njih in ponudnikih storitev. Tako ustvarjalci zagotavljajo platformo, kjer lahko aktivnosti željan posameznik najde vse potrebne informacije za nepozabno dogodivščino v naravi.

Lažja odločitev za pot do kraja

Z uporabo aplikacijo se prav tako lažje odločite za pot do kraja, za katerega se prej zaradi odročnosti in nepoznavanja ne bi. V aplikaciji Monolit2go se namreč z natančno topografsko karto Slovenije lahko brez težav orientirate tudi v gorah, čeprav terena ne poznate do potankosti, saj imate vnesenih večino pešpoti in lahko na ta način peš ali s kolesom odkrivate tudi tiste bolj skrite kotičke Slovenije ter se prepustite avanturam, ki nam pridejo naproti.

Aplikacija med drugim vsebuje priljubljene pohodne in kolesarske poti, kot so Pot spominov in tovarištva, Parenzana, Pot treh dežel, vse glavne slovenske obhodnice: Slovenska planinska pot, Evropske pešpoti E6, E7, Via Alpina, 30.000 interesnih točk in še veliko več.

Vse poti na enem mestu, na enem zemljevidu. Poiščite pot v bližini ali okrog izbrane lokacije. Išči po zahtevnosti, dolžini ali času. Najdite družinam prijazne poti, takšne, ki potekajo pretežno po gozdu, se izogibajo glavnim cestam ... Raziščite pot in njene karakteristike. Povabite prijatelja ali prijateljico na izlet, najdite začetno točko, shranite pot za način brez povezave, pojdite in se naužijte narave. Preverite svoj položaj na karti, bodite pripravljeni na vzpone, vidne na višinskem profilu, preverite položaj na poti in razdalja do cilja bo takoj znana. Točke ob poti naravne in kulturne znamenitosti, razgledne točke, kraji za osvežitev in počitek in še veliko več. Z enim klikom preverite odpiralne čase, kontakte, opise, slike ...

