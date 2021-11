Nagrade iz tujine dežujejo, jih znamo obrniti sebi v prid?

Najbolj prepoznavni turistični vodnik na svetu Lonely Planet je Slovenijo v vodniku Best in Travel 2022 uvrstil na peto mesto med desetimi priporočenimi državami za obisk v letu 2022.

Mednarodni turistični svetovalec in strokovnjak za razvoj destinacij prof. dr. Terry Stevens je v svoji knjigi Wish You Were Here – Europe izpostavil 50 evropskih destinacij iz 19 držav, med njimi tudi pet slovenskih, kar predstavlja kar deset odstotkov vseh predstavljenih destinacij v knjigi. Tolikšno število destinacij je doslej predstavil edino pri Španiji. Letošnjo naslovnico te knjige krasi podoba Bleda.

Foto: Iztok Medja (www.slovenia.info) Novinar najuglednejšega ameriškega dnevnika The New York Times je svoje bralce popeljal po krožni poti okoli Julijskih Alp, pohodniški poti Juliana Trail in v članku pohvalil trajnostni vidik.

Prav tako na spletnih straneh Slovenske turistične organizacije skoraj vsak teden zapišejo o novi nagradi ali novici na tujih portalih. Tujina nas je torej opazila. Kot pravijo v Slovenski turistični organizaciji (STO) je to posledica njihovega dolgoletnega sistematičnega načrtovanja razvojnih in promocijskih aktivnosti.

"To, kar obiskovalce Slovenije navdušuje nad državo, je dejstvo, da je Slovenija zelena, varna destinacija za butična doživetja, in za obisk še posebej navdihuje zahtevne obiskovalce, ki iščejo raznolika in aktivna doživetja, mir in osebne koristi. Že pred pandemijo so bili jasni trendi povpraševanja v smeri individualnega, butičnega, pa tudi odgovornega in zelenega turizma. Pandemija je okrepila povpraševanje po manjših nastanitvah v neokrnjeni naravi, kot so glampingi, turistične kmetije, butični hoteli, kampi in apartmajih, ki sledijo trajnostni filozofiji."

Slovenija nad evropskim in svetovnim povprečjem

Svetovni potovalni in turistični svet (WTTC) je v zadnjem poročilu Slovenia 2021 navedel, da skupni prispevek turizma predstavlja 6,5 odstotka celotnega bruto domačega proizvoda (BDP). Glede na podatke WTTC število zaposlenih v turizmu v letu 2020 predstavlja 10,6 odstotka vseh zaposlitev oziroma 94.100 slovenskih delovnih mest.

V primerjavi z Evropo in svetom smo nad povprečjem. Skupni prispevek turizma v regiji Evropa je v letu 2020 predstavljal 4,9 odstotka celotnega BDP, medtem ko je bil v svetovnem merilu 5,5-odstoten.

Slovenski turizem je v letu 2020 zaznamovala pandemija covid-19. Po podatkih statističnega urada smo zabeležili 9,2 milijona prenočitev, kar je za 42 odstotkov manj kot leta 2019, in dobre tri milijone prihodov, kar predstavlja 51-odstotni upad glede na prejšnje leto.

Število prenočitev tujih turistov je bilo v zadnjih letih vsako leto večje, razen v letu 2020. V tem letu so namreč tuji turisti ustvarili le 36 odstotkov vseh prenočitev, kar je občutno manj v primerjavi z domačimi turisti. V letu 2019 pa so tuji turisti ustvarili kar 72 odstotkov vseh prenočitev.

Bled polni svoj proračun s turizmom

Slovenski turistični biser Bled dobiva v mednarodnem okolju številne nagrade in priznanja. Kot so zapisali pri Turizmu Bled, objave v tujih medijih se poznajo pri obisku in slovesu Bleda. "Gostje, ki pridejo na Bled, so seveda navdušeni nad njim, našo naravno in kulturno dediščino, pa tudi nad urejenostjo, čistočo, varnostjo in našim prizadevanjem za trajnostni razvoj. Zadnji dve leti opažamo, da se zelo pozna digitalno oglaševanje Turizma Bled, ki je usmerjeno na točno določen segment ljudi v tujini, torej na pohodnike in kolesarje, ki jih je bilo med gosti zadnji dve leti ogromno. Urejene pohodne poti in rastoča kolesarska infrastruktura so vsekakor magnet za turiste, še posebej v času pandemije, ko naši gostje iščejo dejavnosti, kjer ni veliko gneče in so na prostem."

Kljub temu da je bila do 15. junija razglašena pandemija, pa so na Bledu zelo zadovoljni s številom nočitev. "Do zdaj nam je uspelo realizirati za 30 odstotkov več nočitev kot v letu 2020. Poleti je bilo največ Nemcev, sledili so Slovenci, nato pa Nizozemci, Madžari, Francozi, Poljaki, presenetljivo pa so se že vrnili tudi Američani (ZDA), medtem ko drugih gostov iz prekomorskih držav še ni."

Od 14 milijonov evrov, kolikor zaokroženo znaša letošnji proračun Občine Bled, naj bi s turistično takso v proračun dobili 1,6 milijona evrov.

Podčetrtek za butičnost in raznolikost

Med 50 najboljših evropskih destinacij je Terry Stevens uvrstil tudi Podčetrtek in Rogaško Slatino. Kot so zapisali v Turizmu Podčetrtek je njihova destinacija zelo raznolika, butična, s prijaznostjo pa privabljajo številne obiskovalce. "Po eni strani imamo najboljše terme v Sloveniji, ki jih odlično dopolnjuje izletniška ponudba v vasi Olimje. Po drugi strani pa imamo zavarovano območje narave Kozjanskega parka in manjše butične ponudnike. Vse nagrade in objave v tujih ter tudi v slovenskih medijih so plod dobrega dela. Dolgoročno take objave zelo pozitivno vplivajo na obisk destinacije." Letos so pri njih prevladovali slovenski turisti, ki so koristili bone. Je pa bilo nekaj tujcev, predvsem kasneje, ko je bil prehod meja lažji.

Prihodki turistične takse predstavljajo devet odstotkov proračuna občine.

V Ljubljani kljub dobremu letu številke precej nižje

Organizacija European Best Destinations je Ljubljano uvrstila v sam vrh izbora dvajsetih najboljših zelenih glavnih mest Evrope. Novico je objavila revija Forbes USA, ki ima kar 80 milijonov bralcev. V Turizmu Ljubljana so potrdili, da navdihujoče objave v priznanih tujih medijih delujejo kot odlična promocija. Sploh v teh negotovih časih poudarjajo čistočo, zelene površine, izvajanje higienskih ukrepov v hotelih, restavracijah in pri drugih ponudnikih storitev. Precej pa naredijo tudi obiskovalci sami z objavo privlačnih fotografij iz Ljubljane na svojih družbenih omrežjih. Obiskovalcem si z raznolikimi doživetji, prilagojenimi različnim interesom in starostim, prizadevamo približati ponudbo Ljubljane tudi izven mestnega jedra in jih navdušiti še za izlet v osrednjo Slovenijo. "Ljubljana je mesto, ki dostopno za vse, kar pomeni, da je tudi naša ponudba prilagojena osebam, ki se spoprijemajo s številnimi ovirami."

Letošnja poletna sezona je bila precej boljša od lanske, a še vedno težko primerljiva s poletnimi meseci leta 2019. "Avgusta letos so opravili 205.146 prenočitev, kar 115 odstotkov več kot avgusta 2020 in 38,8 odstotka manj kot avgusta 2019. Po podatkih SURS je bilo v poletnem času (od junija do avgusta) največ tujih gostov iz Nemčije, Francije, Italije, Nizozemske, Avstrije, Belgije in Poljske," so še sporočili iz Turizma Ljubljana.

