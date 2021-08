Na Velenjski plaži od ponedeljka plačljivo parkiranje

Na Velenjski plaži bo parkiranje od ponedeljka do konca septembra plačljivo, bo pa urejeno brezplačno parkiranje za invalide in motoriste. Sredstva, zbrana s pobiranjem parkirnine, bodo namenjena urejanju in nadgradnji Velenjske plaže ter nadaljnjemu razvoju te turistične destinacije, ki postaja zelo obiskana, so sporočili z velenjske občine.

Parkiranje znotraj cone Vista bo časovno omejeno od 1. maja do 30. septembra za vse dni v tednu med 8. in 22. uro. Parkiranje do 60 minut bo brezplačno, vsaka začeta ura parkiranja do največ pet ur bo stala en evro. Cena dnevne karte bo pet evrov. Nakup večdnevne karte ne bo mogoč.

Občane Velenja pa velenjska občina nagovarja, da se lahko do Velenjske plaže odpravijo tudi drugače, se sprehodijo, odpravijo z lastnim kolesom, s kolesom Bicy ali uporabijo brezplačni avtobus Lokalc. V teh dneh so za uporabnike sistema Bicy vzpostavili tudi novo postajo na Velenjski plaži.

Prav tako imajo občani Velenja in Šoštanja možnost uporabe brezplačnega avtobusnega prevoza Lokalc. V Velenju so čas vožnje Lokalca julija in avgusta na rumeni progi ob sobotah in nedeljah podaljšali do večera. Zadnji Lokalc se izpred postajališča pri Restavraciji Jezero proti mestu odpelje ob 19.28.