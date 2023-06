Na poti na morje, nazaj domov ali kar tako: ne spreglejte te slikovite in zelene hrvaške destinacije

Tudi letos bodo številni Slovenci počitnice preživeli na hrvaškem morju. A sosednja država poleg prekrasnih morskih krajev ponuja še mnogo več, določene destinacije pa se vam ponujajo kar na vaši ustaljeni poti do morja. Če iščete skoraj meditativno tišino, kraljevski mir, svež zrak stran od vročega asfalta in mestnega vrveža, kraje neverjetnih naravnih lepot, aktivne počitnice in nepozabno avanturo, lahko to zeleno hrvaško destinacijo uvrstite na seznam potovalnih prioritet.

Foto: Zoran Jelača

Gorski kotar je del Primorsko-goranske županije in predstavlja hribovito gozdnato območje med Karlovcem in Reko. Središče te regije je mesto Delnice. Osupljiva regija na severozahodu Hrvaške se razteza med Alpami in Jadranskim morjem in je zagotovo veliko več kot le prehodno območje na poti do obale. Gre za eno izmed najbolj zelenih območij na Hrvaškem (zaradi tega nosi tudi naziv zeleno srce Hrvaške) in enega najbolj očarljivih naravnih biserov v državi. Posebno izkušnjo boste vsekakor doživeli, če Gorski kotar obiščete pozimi, a tudi v toplejšem delu leta boste imeli kaj videti. Izjemen geografski položaj v kombinaciji z edinstveno klimo je namreč popoln za odmor v vseh letnih časih. Gorski kotar je nedvomno manj znana turistična destinacija v primerjavi z obalnimi hrvaškimi kraji, a kljub temu se vse več ljudi zaveda njegovega edinstvenega čara. Razlogov za to je veliko. Ta regija ponuja mir in tišino, stran od množičnega turizma, ter priložnost za pristno izkušnjo v naravi. Pravi luksuz, kajne? Gorski kotar je idealna destinacija za tiste, ki želijo uživati v aktivnostih na prostem in pri tem občudovati naravo. Čudovita pokrajina je znana po svoji izjemni naravni lepoti, bogati biotski raznovrstnosti ter raznolikih ekosistemih s številnimi gozdovi, planinami, jezeri, rekami, slapovi in živalmi.

Slikoviti gozdovi in planine

S prihodom v Gorski kotar boste (med drugim) vstopili v zavetje neokrnjenih gozdov, v svet gozdnega območja z dobro označenimi potmi, ki vodijo do gorskih vrhov, in svojevrstnimi kraškimi oblikami tvorijo edinstven narodni park Risnjak. Gre za enega od najbolj osupljivih delov te regije in območje, ki veže balkanske gorske masive z Alpami. Risnjak je priljubljena destinacija za ljubitelje narave in ponuja čudovite pohodniške poti ter razgledne točke, s katerih lahko občudujete čudovito pokrajino.

Medved. Foto: Željko Zbašnik/CRO Medo

Vodni svet Gorskega kotarja

Obilje vsega ponuja tudi vodni svet Gorskega kotarja. Reke in jezera vas vabijo, da se zazrete v skrite in redko videne predele zelenega srca Hrvaške. V tej čudoviti pokrajini lahko doživite kristalno čisto vodo rek Kupe (Kolpe, op. p), Dobre, Čabranke, Gerovčice ... Vsekakor vam priporočamo obisk enega najglobljih izvirov na Hrvaškem – izvira reke Kolpe. Izvir Kolpe je eden najzanimivejših kraških izvirov na svetu. Voda na površino priteče z globine več kot 154 metrov.

V Gorskem kotarju je več čudovitih jezer, ki so vredna obiska. Občutek za čas boste izgubili ob sproščanju ob številnih jezerih, na primer Bajer, Lepenica, Lokvarsko jezero, Čogrljevo ... Lokvarsko jezero je umetno jezero, ki je blizu naselja Lokve, obkroženo pa je z gozdovi in ​​ponuja čudovit razgled na okoliško pokrajino. To je tudi priljubljena destinacija za ribiče, saj je jezero bogato z različnimi vrstami rib, kot so šarenka, krap, som in postrv.

Jezero Bajer je v bližini mesta Fužine in je eno najbolj priljubljenih jezer v Gorskem kotarju. Jezero Lepenica je v bližini kraja Delnice in je eno največjih jezer v Gorskem kotarju. Tudi to jezero je obdano z gozdom in ponuja prelep razgled na okoliško pokrajino.

Foto: Ivo Biočina

Osupljivi kanjoni in podzemni svet

Pršenje slapov in moč vode lahko doživite v kanjonih Vražji prolaz in Kamačnik. Obisk kanjona Komačnik je nepozabno in edinstveno doživetje za ljubitelje narave in avanturiste, številni pa ga primerjajo tudi z našim Blejskim vintgarjem. Kanjon Kamačnik je poznan po svoji izjemni naravni lepoti - brzicah in slapovih, mirnem toku in bistri vodi, gozdovih, flori in favni. Soteska je globoka in ozka ter obdana z visokimi stenami, ki so prekrite z bujno vegetacijo. Izjemno modra voda, ki teče skozi kanjon, ustvarja slikovite prizore in čudovito vzdušje. Vsekakor boste navdušeni nad kristalno čistimi tolmuni in slapovi, ki dodajo čar temu naravnemu biseru.

Foto: Zoran Jelača

Svetujemo vam tudi, da pokukate v podzemni svet jame Lokvarka, ene največjih jam na Hrvaškem, polne nenavadnih jamskih tvorb. V notranjosti jame boste našli čudovite formacije stalaktitov, stalagmitov in drugih podzemnih kamnitih tvorb. Te naravne skulpture so se oblikovale na tisoče let ter ustvarile edinstveno in slikovito okolje, ki navdušuje obiskovalce.

Široka paleta možnosti za zunanje aktivnosti

Območje Gorskega kotarja je, kot že omenjeno, idealno za ljubitelje narave, saj ponuja številne možnosti za pohodništvo, kolesarjenje in plezanje. Gorski kotar je v tej luči tudi pravi raj za ljubitelje aktivnosti na prostem, saj ponuja raznolike poti in steze, ki vodijo skozi neokrnjeno naravo.

Gorski kotar je znana destinacija za kolesarje, ki iščejo edinstveno pustolovščino. Kolo je tako lahko idealno sredstvo za obisk številnih lepot Gorskega kotarja. Tamkajšnja kolesarska transverzala povezuje vsa mesta in občine Gorskega kotarja z njihovimi naravnimi, kulturnimi in zgodovinskimi znamenitostmi ter gastronomskimi dobrotami. Popelje vas po gozdnih in lokalnih cestah z malo prometa ter je namenjena predvsem ljubiteljem narave in gorskega kolesarjenja. Kolesarska transverzala omogoča spoznavanje Gorskega kotarja po delih, tako da lahko načrtujete večdnevne aktivne počitnice. Sestavljena je iz različnih etap in skupaj s povezavami ponuja več kot 400 kilometrov edinstvenega užitka. Steze potekajo po lokalnih poteh in gozdnih stezah, zato je vožnja s kolesom pravi užitek za obisk mirne pokrajine, bližina naseljenih krajev pa omogoča tudi spoznavanje kulinarične ponudbe tega območja.

Več o možnostih kolesarjenja po Gorskem kotarju in kolesarskih poteh lahko najdete na strani www.gorskikotarbike.com

Ogulin, kolesarji. Foto: Domagoj Blažević

Zaradi velikega števila pešpoti in planinskih poti je Gorski kotar odličen kraj tako za lahke sprehode kot tudi zahtevnejše vzpone in obhode ter trenutno priljubljen način rekreacije - nordijsko hojo. Lepo urejene poti so primerne za vse starostne skupine, tako da je sprehod idealen za družinske obiske naravnih lepot tega območja. V Gorskem kotarju so ob poteh številne planinske koče, ki ponujajo vrhunsko hrano in pijačo, zato lahko vsi pohodniki na svoji poti dobijo pravo okrepčilo.

Med obiskovalci je vsekakor najbolj priljubljena učna pot Leska v že omenjenem narodnem parku Risnjak, ki je bila projektirana že leta 1993 in je popolna za preživljanje časa z družino in sprehod.

Več o možnostih pohodništva lahko najdete na strani https://gorskikotar.hr/gorski-kotar-hike/.

Alpinisti na Klekovi steni. Foto: Alan Čaplar

Bogata gastronomija in kulturna dediščina

Čudovita pokrajina na Hrvaškem ne slovi le po svoji naravni lepoti, ampak tudi po bogati gastronomski ponudbi. Regija je znana po svojih okusnih domačih jedeh, kot so divjačinski golaž, štruklji, sir in medenjaki. Zaradi obilice gozdov in divjih živali, kot so jeleni, srnjad, divje svinje in medvedi, je divjačina pogosta sestavina tradicionalnih jedi.

Poleg naravne lepote, možnosti za rekreacijo in dobre kulinarike pokrajina Gorskega kotarja ponuja bogato kulturno dediščino. Številna tradicionalna naselja, cerkve, samostani in utrdbe pričajo o zgodovini tega območja. Obiskovalci lahko raziskujejo očarljiva mesteca, na primer Delnice in Fužine, ter se sprehajajo po ozkih ulicah in odkrivajo tradicionalno arhitekturo.

Izjemna priložnost za opazovanje divjih živali

Vsekakor velja omeniti, da je Gorski kotar tudi dom številnih divjih živali, vključno z risi, jeleni, medvedi in številnimi vrstami ptic. Obiskovalci imajo priložnost, da se podajo na naravne sprehode ali organizirane izlete za opazovanje divjih živali. Gre za izjemno priložnost za ljubitelje narave, da se približajo tamkajšnjemu divjemu življenju in ga občudujejo.

Del tega lahko izkusite tudi v centru za opazovanje divjih živali v kraju Stara Sušica, kjer lahko izveste zanimivosti o medvedih, volkovih in risih. Tamkajšnji multimedijski prikaz daje občutek gozdnega okolja ter je prava kombinacija klasičnega in sodobnega pristopa k interpretaciji Gorskega kotarja. Ta obiskovalca skozi menjavo letnih časov uvede v čarobni in skriti svet velikih živali.