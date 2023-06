Na poletni oddih v idilično obalno mesto

Oglasno sporočilo

Poletje na Opatijski rivieri je vedno edinstveno doživetje. Ena izmed najlepših jadranskih obal prav vsako leto vabi s posebnim poletnim čarom, ki pritegne vse vrste obiskovalcev – od zaljubljenih parov in glasbenih navdušencev do ljubiteljev dobre hrane. S svojimi očarljivimi mestnimi ulicami, bujnimi parki in slikovitim sprehajališčem Lungomare, ki se vije ob obali, je Opatija popoln ambient za romantične sprehode in sproščene trenutke v dvoje. Pripravili smo nekaj idej, kako to poletje izkoristiti zapeljiv čar Opatijske riviere.

Poletje na Opatijski rivieri je vedno edinstveno doživetje. Foto: Liburnia Hotels & Villas

Vrhunske dobrote, zabava in nepozabni koncerti

To poletje bo pravi čas za uživanje v vrhunski kulinariki in nepozabnih koncertih na prostem. Opatijske terase že tradicionalno privabljajo množice z zanimivim programom, ki vključuje dobro glasbo, najboljše lokalne dobrote in dih jemajoče razglede na Jadransko morje. Na znameniti terasi hotela Kvarner boste lahko ob bogati vinski karti okusili edinstvene kvarnerske dobrote, to poletje pa se na kvarnersko gastronomsko sceno vrača tudi priljubljena restavracija Laurus, ki je znana po sveže pripravljenih ribjih jedeh. Prav tako bosta terasi kavarn Strauss in Imperial kot nalašč za uživanje v priljubljenem koktajlu ali kozarcu šampanjca, saj bosta v poletnem času postali prostor zabave, ki bo ponujal več kot sto programov žive glasbe.

Opatijske terase privabljajo množice z dobro glasbo, najboljšimi lokalnimi dobrotami in dih jemajočimi razgledi na Jadransko morje. Foto: Liburnia Hotels & Villas

Opatijsko gledališče na prostem vabi s pestrim glasbenim programom

Ob obisku jadranske Nice ne smete zamuditi številnih glasbenih dogodkov, ki bodo od junija dalje napolnili Opatijsko gledališče na prostem. Med nastopajočimi bosta rock zasedbi SUM41 in Crvena jabuka, ameriški kantavtor Michael Bolton ter pevki Norah Jones in Anastacia. Na glasbeni oder bodo stopili tudi violinist David Garrett in črrnogorski pevec Sergej Ćetković. Prav tako se boste lahko 24. junija udeležili festivala RetrOpatija, za ljubitelje jazza pa bo med 7. in 8. julijem organiziran Liburnia Jazz Festival, na katerem se bosta med drugim predstavila japonski trobentač Takuya Kuroda in princesa funka – Juna Serito.

Ob obisku jadranske Nice ne smete zamuditi številnih glasbenih dogodkov. Foto: Opatija Tourist Board

S ponudbo Summer Bliss do romantičnega oddiha v dvoje

Villa Amalia Foto: Liburnia Hotels & Villas

Tudi v Liburnia Hotels & Villas to poletje vabijo na pravi odmerek užitka, razvajanja in sprostitve. Za prihajajoče toplejše mesece so za svoje goste pripravili prav posebno ponudbo Summer Bliss, ki vas bo prepričala z udobjem, mirom in harmonijo. Ponudbo lahko izkoristite v številnih njihovih nastanitvah – Hotel Kvarner vas bo očaral z zgodovinsko eleganco in nepozabnim razgledom na morje, Hotel Ambasador je sinonim za luksuz in sodobno udobje, ki zadovolji tudi najzahtevnejše goste. Villa Amalia že od nekdaj navdušuje s svojo romantično atmosfero in edinstvenim dizajnom, Heritage Hotel Imperial pa vas bo popeljal v preteklost z elegantno arhitekturo in nostalgičnim šarmom. Ne glede na to, katero nastanitev boste izbirali, boste v Liburnia Hotels & Villas uživali v udobju, gostoljubju in vrhunskih storitvah.

Heritage Hotel Imperial Foto: Liburnia Hotels & Villas

Opatijska riviera, kjer se prepletajo očarljiva atmosfera, vrhunska glasba in kulinarične dobrote, je v poleti prava oaza užitkov za pare, ljubitelje glasbe in gurmane. Zato s poletnim oddihom ne odlašajte, ampak si privoščite razvajanje, ki si ga še kako zaslužite!

Naročnik oglasnega sporočila je Liburnia Hotels & Villas.