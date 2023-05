Na otok Kreta z letalom iz Ljubljane od 398 evrov na osebo

Oglasno sporočilo

Ste se že odločili, kje boste letos preživeli poletne počitnice? Kaj, ko bi jo (ponovno) mahnili v Grčijo , toplo in prijetno sredozemsko državo, ki ponuja vse, kar si še tako zahteven turist želi od poletja: kristalno čisto morje, osupljivo kulturnozgodovinsko dediščino, čarobno naravo in odlično kulinariko. Med slovenskimi počitnikarji so že vrsto let priljubljeni zlasti njeni otoki, še posebej Kreta, kjer se v popolnosti prepletata antična duša in sodobni turizem. Preverite, zakaj so to poletje počitnice na Kreti popolna izbira - tako za dušo kot denarnico!

Foto: Počitnice.si

Grčija je že desetletja ena najbolj priljubljenih turističnih destinacij na svetu, za kar je po eni strani kriva bogata zgodovina, pomembno vloga pa ima tudi njena edinstvena oblika: poleg celinskega dela jo namreč sestavlja na stotine otokov in otočkov, od katerih jih več deset živi pretežno od turizma. Čeprav so del iste države, so med seboj precej različni, z največjo raznolikostjo pa se lahko pohvali največji med njimi: vedno sončna Kreta, rojstni kraj boga Zevsa in najjužnejši del Evrope, ki se je razvijal kot kulturni most treh celin.

Razlogov za priljubljenost Krete med slovenskimi počitnikarji in popotniki je veliko. Poleg bogate zgodovine, številnih znamenitosti in čudovitih plaž pomembno vlogo igrajo bližina in dobre letalske povezave. S spletno turistično agencijo Počitnice.si lahko z ljubljanskega letališča proti kretski prestolnici Heraklion namreč poletite vsak petek od 27. 5. do 20. 10. in si privoščite brezskrben oddih po svojem okusu. Še posebej, do 30 odstotkov, so znižane cene za odhod letala iz Ljubljane od 16. 6. do 23. 6., ko lahko skupaj z letalskim prevozom z vključenimi 20 kilogrami prtljage na osebo in bivanjem v apartmaju sedem dni počitnikujete že za 398 evrov na osebo. Izbirate lahko v pestri ponudbi hotelov in apartmajev z raznovrstnimi storitvami, pri odločitvi pa vam je lahko v pomoč praktični iskalnik TUKAJ, kjer namestitve niso samo opisane, temveč so jim dodane tudi ocene gostov, ki so že počitnikovali v njih. Tako imate že med iskanjem popoln pregled tako nad količino kot tudi kakovostjo ponudbe. Za dodatna pojasnila, povpraševanje in rezervacije se lahko vedno obrnete tudi na izkušene svetovalce pri Počitnice.si, ki vam bodo z veseljem pomagali pri izbiri popolnega počitniškega paketa na Kreti. Na 01 280 30 00, od ponedeljka do sobote pa jih lahko obiščete v njihovi poslovalnici v nakupovalnih centrih Supernova Rudnik v Ljubljani ter Supernova Kranj Primskovo. Za dodatna pojasnila, povpraševanje in rezervacije se lahko vedno obrnete tudi na izkušene svetovalce pri Počitnice.si, ki vam bodo z veseljem pomagali pri izbiri popolnega počitniškega paketa na Kreti. Na info@pocitnice.si jim preprosto pošljite predvideni termin letovanja, število in starost potnikov ter želeni tip namestitve in že v nekaj urah boste prejeli najboljše in najugodnejše paketne ponudbe za nepozaben oddih na sončni Kreti. Dosegljivi so tudi na telefonski številki, od ponedeljka do sobote pa jih lahko obiščete v njihovi poslovalnici

Foto: Počitnice.si

Kreta leži v Egejskem morju, na skrajnem jugu Grčije in se lahko pohvali z dolgimi vročimi poletji. Prav tu se je rodil tudi vrhovni grški bog Zevs, njegov sin Minos pa je posodil svoje ime prvi evropski civilizaciji Minojcev, ki je za seboj pustila bogate arheološke ostanke in razvejano trgovsko omrežje. Kretsko dušo so skozi stoletja pomembno izoblikovali Arabci, Rimljani, osmanski Turki in Benečani, edinstven preplet vseh teh kultur pa se močno čuti še danes: ne samo v arhitekturi obalnih mest, pač pa tudi v jeziku, kulinariki in lokalnih običajih.

Kako na Kreti izbrati pravo namestitev za svoj okus?

Foto: Počitnice.si

Poleg tega Kreta je s svojo več kot tisoč kilometrov dolgo obalo, bleščečim morjem, slikovitimi planotami v notranjosti otoka in gostoljubnimi domačini idilična počitniška destinacija za vse generacije in okuse. Hotele in apartmaje najdete na praktično vsakem koraku, saj je prav turizem ena od ključnih dejavnosti, ki poganjajo gospodarstvo otoka. Pred izbiro ustrezne namestitve na Kreti je zato pametno razmisliti, kateri je vaš primarni razlog za obisk tega grškega otoka.

Hotel z all inclusive storitvijo je odlična izbira, če si na počitnicah želite predvsem sprostitve in uživanja na plaži ali v hotelskem bazenskem kompleksu.

Foto: Počitnice.si

Tistim, ki prisegate na aktivne počitnice, osredotočene na raziskovanje znamenitosti in bogate zgodovine otoka, na Počitnice.si svetujejo izbiro apartmaja ali hotela s polpenzionom.

01/280 30 00. Naj gre za najem apartmaja, udobne all inclusive počitnice v hotelu ali kaj vmes, v turistični agenciji Počitnice.si vam bodo z veseljem pomagali izbrati popoln paket počitnic na Kreti , za katere vam bosta hvaležni tako duša kot denarnica. Preverite bogato ponudbo v praktičnem spletnem iskalniku , pošljite povpraševanje na info@pocitnice.si ali pokličite na

Kreta v vsej svoji lepoti: od živahnih letovišč do skritih zalivov

Kreta se lahko pohvali s tremi letališči, tako za ležerne počitnice kot za raziskovanje otoških znamenitosti pa je najbolj priročno, da pristanete v prestolnici Heraklion, saj boste v okolici našli vse, kar vam poželi srce: božanske plaže, številne restavracije s tipičnimi grškimi jedmi, pripravljenih iz vedno svežih lokalnih sestavin, in bogato kulturno dediščino. Vsekakor se velja ustaviti v arheološkem in zgodovinskem muzeju – oba namreč hranita številne artefakte minojske civilizacije in druge izjemne arheološke primerke. Nedaleč od glavnega mesta ležijo tudi ostanki palače Knosos, največje kretske znamenitosti, ki so jo med letoma 2700 in 1420 pred našim štetjem zgradili Minojci, prva napredna civilizacija v Evropi. Palačo je sestavljalo 1.400 soban, razprostirala se je na 20 tisoč kvadratnih metrih, pod njo pa naj bi Dedal zgradil labirint, v katerem naj bi bil zaprt znameniti Minotaver – bitje s človeškim telesom in glavo bika.

Foto: Počitnice.si

V bližini glavnega mesta se lahko prepustite čarom številnih mivkastih plaž, med katerimi izstopajo tiste v letovišču Hersonissos. Nekoč majhna ribiška vasica danes velja za največje in najsodobnejše turistično središče Krete, kjer na svoj račun pridejo tako žurerji kot ljubitelji miru. Le nekaj kilometrov stran je počitniško naselje Stalis, ki se lahko pohvali z eno najlepših plaž na svetu, na kateri je ogromno možnosti za različne vodne športe. V središču naselja lahko uživate v pristnih grških tavernah ali se sprehodite po promenadi, polni majhnih prodajaln s spominki.

Foto: Počitnice.si

Ljubitelji prostranih polj in nasadov agrumov se boste zagotovo namestili v letovišču Malia, ki je razdeljeno na dva dela: priobalni del je posut s hoteli, bari, restavracijami in diskotekami, kjer je živahno do zgodnjih jutranjih ur, nad njim pa leži stari del vasi z ozkimi in pisanimi ulicami, od koder pot vodi na planoto Lassithi, kjer naj bi v jami Dikteon Rea pred kanibalskim očetom skrila novorojenega Zevsa, kasnejšega poglavarja starogrških bogov. Podobno je na dva dela razdeljeno tudi mestece Gouves: Kato Gouves je počitniško središče z nizom peščenih in kamnitih plaž ter čudovito sprehajalno potko ob morju, medtem ko je Pano Gouves prvotna vasica z ozkimi prehodi, od koder se lahko odpeljete do vasice Skotion in obiščete istoimensko kraško jamo.

Foto: Počitnice.si

Zakaj je na Kreti pametno najeti avtomobil?

Ker so znamenitosti na Kreti na različnih delih otoka, jih boste najlažje in najhitreje dosegli tako, da najamete avtomobil in se zapeljete skozi živahne majhne vasice ter se v tavernah družite s prijaznimi in izjemno odprtimi domačini. Vsekakor se velja ustaviti v enem od prvih kretskih mest Agios Nikolaos z jezerom Voulismeni, v katerem naj bi se po starodavnih mitih kopali boginji Artemida in Atena. Od tu lahko obiščete otok Spinalonga, kjer je bila poleg ruševin stare beneške trdnjave še do leta 1958 kolonija gobavcev.

Foto: Počitnice.si

Izjemno doživetje bo tudi obisk mesteca Rethimno, ki obljublja mešanico turških stanovanjskih hiš, minaretov in beneških palač z znamenitim vodnjakom ter osupljivimi vhodnimi vrati. Pot lahko nadaljujete proti razgibanim planotam, do katerih vodijo vijugaste potke, ob katerih boste pogosto v dvomih, ali vam bo uspelo priti do cilja. A nikar ne obupajte, saj boste nagrajeni z nepozabnimi razgledi. Vsekakor se velja zapeljati še do nacionalnega parka Samania Gorge, kjer lahko občudujete čudovito zeleno pokrajino, nič manj očarljiv pa ne bo obisk palmovega gozda Vai, ki je ena od najbolj priljubljenih znamenitosti na Kreti in istočasno ena od najlepših destinacij v vsem Sredozemlju.

in dovolite, da vam kretska duša zleze pod kožo! Antične znamenitosti, razgibana narava, moderna turistična središča, smaragdno morje in osupljive plaže - več kot dovolj razlogov, da letošnje poletne počitnice preživite na sončni Kreti. Preverite bogato paketno ponudbo TUKAJ ali pošljite povpraševanje na info@pocitnice.si in dovolite, da vam kretska duša zleze pod kožo!

Naročnik oglasnega sporočila je Turistična agencija Počitnice.si d.o.o.