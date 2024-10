Na kaj je treba pomisliti pred odhodom v tujino?

Že načrtujete izlet v času jesenskih počitnic? Če se odpravljate čez mejo, ne pozabite, da se tudi v tujini lahko hitro zgodi kakšna nezgoda. Da bi lahko kakovostno poskrbeli za svoje zdravje v primeru poškodbe ali bolezni, je pred odhodom čez mejo dobro poskrbeti za primerno zdravstveno zavarovanje za tujino. Pri Varuhu zdravja, Vzajemni, imajo pestro ponudbo tako za krajši izlet, daljše potovanje ali potovalne avanture večkrat na leto. Njegove ključne prednosti so široka kritja, asistenca v slovenščini 24 ur na dan vse dni v tednu, storitev Dr. Posvet pri celoletnem zavarovanju Multitrip, ki je sedaj nadgrajena z videoklicem, in visoke zavarovalne vsote – vse do milijona evrov.

24-urna pomoč v tujini Asistenčni center Varuha zdravja, ki pomoč organizira v slovenskem jeziku, je zavarovancem na razpolago 24 ur na dan vse dni v tednu. V primeru nezgode ali bolezni se takoj obrnite na asistenčni center Varuha zdravja na telefon +386 1 47 18 777 ali jim pišite na tujina@vzajemna.si, kjer vam bodo svetovali, kako ravnati.

Za potovanje večkrat na leto izberite Multitrip

Za vse, ki potujete večkrat na leto, je smiselno izbrati celoletno zavarovanje za tujino Multitrip. Primerno je za več posameznih potovanj v tujino, ki ne trajajo več kot 90 dni. Člani programa zvestobe Varuh zdravja lahko Multitrip sklenete s posebnim 10-odstotnim popustom.

Foto: AdobeStock / Vzajemna

Videoklic z zdravnikom kjer koli in kadar koli

V celoletno zavarovanje za tujino Multitrip je vključena storitev Dr. Posvet, ki poleg klepeta v izbrani aplikaciji (Messenger, Viber, Whatsapp …) omogoča tudi videoklic z zdravnikom. O svoji zdravstveni težavi se boste lahko posvetovali, kjer koli ste, vse dni v letu, 24 ur na dan.

Izberite pravi paket zase

V Varuhu zdravja, Vzajemni, so oblikovali širok nabor paketov z različnimi zavarovalnimi vsotami, ki so prilagojeni destinaciji in načinu potovanja. Tako si lahko vsak sam izbere ustrezni paket.

Foto: AdobeStock / Vzajemna

Informativni primer: Zaradi večdnevne slabosti in driske z bruhanjem je zavarovanka v Egiptu padla in se pri tem udarila v glavo. Rano so oskrbeli, dobila je infuzijo zaradi dehidracije in zdravila proti driski in bruhanju. Skupni znesek povračila je znašal 1.200 evrov.

