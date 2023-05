Na grški otok Kos z nizkocenovniki do 30 odstotkov ceneje

Oglasno sporočilo

Foto: Shutterstock

Se ob stalnih podražitvah tudi vi nagibate k temu, da bi se letošnje poletje odpovedali dopustu na morju? Nikar! Zaslužene počitnice so še vedno povsem dosegljive, le načrtovati jih je treba nekoliko drugače. Klasične čarterske polete je treba zamenjati z ugodnejšimi nizkocenovnimi, prihranek pa shraniti za druge namene ali vložiti v bolj kakovostno namestitev na destinaciji.

Tovrstna organizacija počitnic je resda ugodnejša, a zahteva kar nekaj dodatnega časa in energije, ki pa ju prav tako ni ravno v izobilju. Prav zato so v turistični agenciji Počitnice.si opravili delo namesto vas. Povezali so nizkocenovne polete in različne tipe namestitev na izbranih destinacijah ter jih povezali v paketne ponudbe, z izbiro katerih lahko ustvarite izjemne prihranke. Počitnice na grškem otoku Kos z nizkocenovniki iz Zagreba ali Trevisa si lahko tako na primer privoščite tudi do 30 odstotkov ugodneje, kar je zagotovo ponudba, ki se jo splača izkoristiti.

Foto: Počitnice.si

Od ponedeljka do sobote se lahko tudi osebno oglasite v poslovalnicah Počitnice.si v nakupovalnih centrih Supernova Rudnik v Ljubljani in Supernova Kranj Primskovo.

A zakaj se sploh odločiti za počitnice na otoku Kos?

Kos se lahko kljub svoji majhnosti pohvali s kar 112 kilometri obale in več kot 300 sončnimi dnevi na leto. Že samo to je zagotovilo za odlične počitnice, če pa dodamo še pester nabor hotelov s kakovostno storitvijo all inclusive, polpenzionom, kopico aktivnosti in številnimi znamenitostmi, dileme ni več – letos počitnikujemo na Kosu!

Foto: Počitnice.si

Zgodba zase je vsekakor tudi grška kulinarika, ki je na Kosu zaradi številnih rodovitnih polj še posebej bogata z zelenjavo, sadjem, olivnim oljem in feta sirom ter značilnimi mesnimi specialitetami, kot sta souvlaki ter gyros. Privoščite si pravo obilno grško večerjo v kateri od lokalnih tavern, bogat obrok pa poplaknite s kozarcem lokalnega vina ali tradicionalno žgano pijačo ouzo in uživajte v grškem ritmu "siga siga".

Na katerem delu otoka Kos poiskati namestitev?

To je odvisno predvsem od vaših interesov in družbe, s katero potujete. Če ste privrženec vodnih športov ali ljubitelj bučanja valov, boste najbrž iskali letovišče bolj na severu otoka Kos, kjer je več vetra. Tu najdete kopico znanih letovišč s tipičnim grškim pridihom in kakovostnih hotelov za vse okuse in žepe. Med družinami z majhnimi otroki je izjemno priljubljen kraj Tigaki na severu otoka, ki se lahko pohvali z 10 km dolgo peščeno plažo, ljubitelji zabave pa boste popolno zatočišče našli v letovišču Lambi s krasno kilometrsko plažo in prestolnici Kos, katere promenada kar poka od življenja tako podnevi kot ponoči. Letovišče Mastichari po drugi strani ponuja kopico osamljenih kotičkov ter slovi po odlični in vedno sveži morski hrani.

Foto: Počitnice.si

Zahod Kosa je bolj zelen, čez osrednji del pa se razprostira pokrajina Antimahia, ki je znana po beneškem gradu in mlinu na veter in je kot nalašč za za pohodnike ter kolesarje. Vsekakor je treba obiskati kakšno tradicionalno grško vasico z znamenitimi hišami z belimi pročelji in modro pobarvanimi strehami, za katerimi se skrivajo prostrane livade s pašniki za krave, drobnico in osličke.

Manj poseljen jug Kosa skriva veliko čudovitih peščenih plaž, med katerimi sta najbolj znani zagotovo Paradise Beach in plaža Kefalos v istoimenskem zalivu, ki je ena od najpogosteje fotografiranih lokacij otoka. Za to je vsekakor kriv otok Kastri s slikovito cerkvico, do katerega lahko kar odplavate in med tem uživate v lepotah podvodnega sveta. V tem delu otoka je treba izpostaviti še nekdanjo ribiško vasico Kardamena, ki danes predstavlja živahno turistično območje z bogatim naborom hotelov za vsak okus: od razkošnih hotelov s 5* all inclusive spa, ki na prefinjen način združujejo eleganco ter dih jemajoče razglede, pa do prijetnih namestitev s 3*, 4* in 5* neposredno na plaži z obilico aktivnosti, ki so kot nalašč za družine z majhnimi otroki in večerne romantične sprehode v dvoje.

Foto: Počitnice.si

Proti otoku sonca sredi Egejskega morja lahko z nizkocenovniki od junija do konca septembra vsak petek in nedeljo poletite iz Zagreba, ob ponedeljkih in petkih iz Trevisa pri Benetkah, ob sredah pa iz Ljubljane.

Znamenitosti Kosa, ki jih ne smete izpustiti

Otok Kos se zaradi bogate zgodovine pohvali s številnimi znamenitostmi iz različnih obdobij. Najbolj mistični so zagotovo ostanki antičnih zgradb iz rimskega in helenističnega obdobja, svojo zgodbo pripovedujejo sledi Hipokratovega življenja, pomemben pečat so pustili tudi Otomani. Največja arheološka znamenitost je vsekakor antično svetišče Asklepion, ki je le streljaj oddaljeno od glavnega mesta Kos in je posvečeno istoimenskemu bogu zdravilstva. V bližini je treba obiskati tudi tople žveplene vrelce oziroma naravne terme, kjer iz skal na plano vre vroča voda in ob mešanju z morjem ustvarja mehurčke, ki dajejo občutek, kot da se kopate v mineralni vodi. Med večjimi atrakcijami otoka Kos je treba opozoriti še na slano jezero Alikes, ki leži v bližini mesta Tigaki in pripoveduje zanimivo zgodbo o pridelovanju soli.

Foto: Počitnice.si

Ne glede na to, na katerem delu otoka boste nastanjeni, se kak dan vsekakor splača preživeti tudi v prestolnici, ki nosi enako ime kot kot otok. Poseben čar ji dajeta pristanišče, nad katerim se dviga viteški grad, ter priobalna promenada, ki je čez dan namenjena ležernemu pohajkovanju med butiki ter prodajalnami spominkov, zvečer pa se prelevi v živahno družabno središče, kjer si v številnih tavernah lahko privoščite pravo grško pojedino, nato pa se podate na ulico 'bar street' (Nafklirou), kjer bari, diskoteke in klubi skrbijo za pestro nočno življenje in noro zabavo. Sliši se zanimivo, kajne? Brez skrbi, tudi priobalni del glavnega mesta je gosto s prijetnimi hoteli z 2*, 3* in 4*, ki dajejo občutek domačnosti in so odlična izbira za popoln grški dopust.

Foto: Počitnice.si

Če ne greste na izlet z ladjico, niste bili v Grčiji

Med počitnikovanjem na grških otokih si je nujno vsaj kak dan vzeti čas tudi za izlet z ladjo na odprto morje ali na sosednje otoke. Med najbolj obiskanimi sta otok Kalymnos, ki je znan po slikovitih plezalnih stenah tik nad morjem in vulkanski otok Nisyros, na katerem se lahko povzpnete v neposredno bližino kraterja in prisluhnete brbotanju, ki je posledica uhajanja pare. Še večje doživetje bo plovba v vsega dobre 4 km oddaljeno turško mondeno letovišče Bodrum, ki je znano zlasti po dolgi marini in zanimivem bazarju ter številnih sprehajalnih poteh z izjemnimi razglednimi točkami. Popoln izlet, za katerega pa boste nujno potrebovali potni list.

Foto: Počitnice.si

