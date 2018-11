Na Dunaju ta teden že odpirajo znamenite božične sejme

Božični oziroma adventni sejmi v avstrijski prestolnici so izjemno priljubljeni tudi med Slovenci. Nekateri, med njimi tudi največji in najbolj znan, se odpirajo že ta teden.

Čeprav temperature še zdaleč niso podobne zimskim, bo na Dunaju že ta konec tedna zavladalo predpraznično vzdušje. Trgi in ulice se bodo v petek zableščali v soju raznobarvnih lučk in zadišali po kuhanem vinu, punču, pecivu in drugih dobrotah. Vse do božiča si bodo lahko obiskovalci z vsega sveta ogledali 20 različnih sejmov s skupno 963 stojnicami, so sporočili z ljubljanskega predstavništva mesta Dunaj.

150 let stara jelka pred dunajsko mestno hišo

Med prvimi se bo odprl tudi največji adventni sejem v Avstriji, imenovan Dunajske božične sanje (Wiener Weihnachtstraum), na trgu pred mestno hišo. Za napoved prazničnega razpoloženja so Dunajčani poskrbeli že v začetku novembra, ko so pred magistratom postavili 28 metrov visoko in 150 let staro jelko. Okrasili so jo z dva tisoč lučkami LED, ki bodo zasvetile v soboto, takrat pa bodo odprli tudi sejemske stojnice.

Foto: © Stadtwienmarketing

Med pravljično osvetljenimi drevesi po parku se bodo vile ledene stezice, tako da bodo na svoj račun prišli tudi rekreativni drsalci. Od 16. novembra do 6. januarja jim bo na voljo tri tisoč kvadratnih metrov drsališča, od 18. januarja do 3. marca pa bodo organizatorji drsališče povečali na kar osem tisoč kvadratnih metrov.

Dunajski župan: Smo božična prestolnica Evrope

"Obiskovalcev ne privabljajo le stojnice s kulinaričnimi dobrotami in unikatnimi izdelki. Tudi drsališče pred mestno hišo je prav posebno doživetje. Za dunajske šole, vrtce in dnevna varstva je drsališče celo brezplačno. Poleg tega lahko najmlajši v številnih delavnicah ustvarjajo, pečejo in poslušajo pravljice ter se sprehodijo po poučni poti jaslic," je povedal dunajski župan Michael Ludwig ter označil Dunaj za božično prestolnico Evrope.

Foto: © Stadtwienmarketing

Poleg sejma pred mestno hišo med najbolj obiskane spadajo tudi adventni sejem med Prirodoslovnim in Umetnostnozgodovinskim muzejem s poudarkom na umetnostni obrti, sejem Spittelberg v idiličnih uličicah, pred dvorcem Schönbrunn z božičnimi koncerti, pred baročnim dvorcem Belvedere in v zabaviščnem parku Prater.

Lani so dunajski hoteli v decembru našteli 1,4 milijona prenočitev

Adventni sejmi so za mesto tudi pomemben turistični in gospodarski dejavnik. Decembra lani so dunajski hoteli našteli 1,4 milijona prenočitev, kar je za 60 odstotkov več kot pred desetimi leti. Veliko turistov pripotuje na Dunaj prav zaradi sejmov. V predprazničnem času cveti tudi trgovina na drobno, Dunajčani za božična darila namreč vsako leto zapravijo 350 milijonov evrov.

