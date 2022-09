Mladi odhajajo na Kajmanske otoke

Odraslost mladim prinaša številne nove in nič kaj privlačne izzive, od plačevanja računov, nakupov osnovnih živil, pa do vodenja osebnih financ. Da bi jim olajšali prehod v novo življenjsko obdobje, so pri Varuhu zdravja, Vzajemni, pripravili prav posebno nagradno igro, ki jim omogoča pobeg pred odraslostjo, in to nikamor drugam kot v trope. Glavni nagrajenec ali nagrajenka bo namreč osvojil potovanje na Kajmanske otoke za dve osebi . Sodelovanje v nagradni igri pa je popolnoma brezplačno.

Kako na Kajmanske otoke brezplačno?

Vas zanima, kako sodelovati? Zelo preprosto. Stari morate biti med 18 in 30 let in se včlaniti v brezplačni program Varuh zdravja (to velja tako za nove kot tudi stare člane), kot v zgornjem videoposnetku pojasni Bit Sever, med mladimi in mladimi po srcu priljubljen vplivnež, ki se ljubiteljsko in poslovno ukvarja s potovanji.

Nagradna igra, ki jo organizira Varuh zdravja, Vzajemne, bo potekala vse do 31. oktobra 2023. Vsi sodelujoči pa se boste potegovali za vrhunske nagrade:

potovanje na Kajmanske otoke za 2 osebi,

prenosni računalnik Lenovo IdeaPad 3,

mobilni telefon Apple iPhone 11,

5x napihljiva blazina krokodil,

5x zavarovanje za tujino Multitrip in

10x promocijski paket Vzajemne.

Foto: Shutterstock

Varuh zdravja prinaša zagotovljena darila Z včlanitvijo v program Varuh zdravja pa si boste poleg možnosti za osvojitev pobega v trope zagotovili paket dobrodošlice, ki kljub brezplačnemu članstvu prinaša številne ugodnosti in celo darila. Se sprašujete, kakšna? Novim članom ob včlanitvi v omenjeni program v zavarovalnici Vzajemna podarjajo: majico Ni panike,

40 evrov dobroimetja za preostala zavarovanja Vzajemne,

10 odstotkov popusta na Zavarovanje za tujino Multitip,

10 odstotkov popusta v dentalnem centru Varuh zdravja ter

dostop do portala Ni panike. Portal Ni panike je zakladnica vsebin za mlade, ki omogoča dostop do intervjujev z najbolj zanimivi Slovenci, članke in videoposnetke s področja kulinarike, mode, financ in še mnogo več. Pod odlične vsebine se med drugimi podpisujejo tudi Bit Sever, Žiga Gabrovec in Eva Peternelj.

Foto: Shutterstock

Zakaj so prav Kajmanski otoki zanimivi za mlade?

Če vas ob misli na finančne obevznosti, ki jih prinaša odraslost, spreleti srh, potem za vas ni bolj primernega kraja od Kajmanskih otokov, kjer ne boste imeli prav nobenih davčnih obveznosti. Čakajo vas toplo vreme, 28 stopinj Celzija, najlepše plaže na svetu, nepozabno potapljanje in snorklanje na čudovitih koralnih grebenih v kristalno čisti vodi. Na otočju se lahko v miru spočijete, saj tam ni nikoli gneče. Prebivalcev je le nekaj več kot 64 tisoč, skoraj toliko pa je tudi morskih želv.

Foto: Shutterstock

Morski bič – ikona Kajmanskih otokov

Poleg popolne sprostitev na več kot 11 kilometrov dolgi plaži na zahodnem delu otoka Veliki Kajman, kjer bo vaša stopala prijetno objemala mehka, bela mivka, vaše oči pa se bodo naužile pogleda na turkizno modrino, na Kajmanske otoke turiste privabljajo tudi tam živeči morski biči.

Na vodenih ogledih turiste popeljejo do plitvih grebenov na obrobju Velikega Kajmana, kjer na globini le enega metra domujejo jate bičev. Gre za že desetletja znano zbirališče teh elegantnih morskih bitij, ki si jih lahko tako ogledate čisto od blizu. V topli vodi Karibskega morja lahko z njimi celo zaplavate in jih pobožate.

Raj za potapljače vseh vrst

Foto: Shutterstock

Na Kajmanskih otokih se morate zagotovo potopiti v podvodni svet, saj nekatere njihove globine med potapljači veljajo za najbolj priljubljene potapljaške točke. Bogat svet koral in topla voda privabljajo tako profesionalne potapljače kot tudi tiste, ki se potapljajo zgolj na vdih.

Za tiste bolj izkušene v podvodnem svetu so na voljo tudi organizirani potopi do ladijskih razbitin. Ena najbolj osupljivih potapljaških točk v arhipelagu je vabljiva razbitina mornarice Združenih držav Amerike, ki je bila potopljena leta 2011, zdaj pa se počasi, a zanesljivo vse bolj spreminja v dom morske vegetacije, koral in drugih podvodnih organizmov.

Kajmanski želvji center. Foto: Shutterstock

Želve, krokodile ter nekatere druge eksotične živali in rastline si lahko pobliže ogledate v Kajmanskem želvjem centru, kjer lahko med drugim tudi zaplavate z želvami v največjem zunanjem bazenu na otoku.

Solzna pot v bujno notranjost otočja

Nedaleč od številnih čudovitih plaž, kjer se bela mivka stika z morjem v najlepših odtenkih kraljeve barve, pa na vas čaka barvita narava. V bolj nedotaknjeno notranjost vas bo popeljala Mastična pot. Na tej štirikilometrski poti se boste sprehodili skozi gozd mangrov, solznih dreves mastike in mimo neskončnih zaplat palm. Ob pozornem opazovanju okolice boste zagotovo videli kuščarje in redke vrste ptic, med njimi kubanske amazonke.

Foto: Shutterstock

Nikar tega ne pozabite ob vstopu v odraslost

Sodelovanje v nagradni igri, v kateri Varuh zdravja, Vzajemna, podarja potovanje na Kajmanske otoke za dve osebi in druge čudovite nagrade, bo seveda polepšalo vaš prehod v odraslo dobo, a ob tem ne pozabite na še eno pomembno stvar: dopolnilno zdravstveno zavarovanje.

V roku 30 dni od izgube statusa dijaka ali študenta sklenite dopolnilno zdravstveno zavarovanje in se tako izognite doplačilom ob obisku zdravnika. Se sprašujete, za kakšno zavarovanje gre? Dopolnilno zdravstveno zavarovanje je zavarovanje za doplačila stroškov zdravstvenih storitev, ki jih obvezno zdravstveno zavarovanje ne krije v celoti. Pri Vzajemni vam ob sklenitvi prek spleta omogočajo tudi triodstotni popust.

Foto: Shutterstock