Lufthansa na svojih poletih uvaja spolno nevtralne pozdrave

Pozdrav "dame in gospodje" bodo pri Lufthansi nadomestili s stavki, kot so "dober dan", "dober večer" ali preprosto "dobrodošli na krovu", to pa bo veljalo tudi za vse Lufthansine hčerinske letalske družbe Eurowings, Swiss in Austrian Airlines, je potrdila tiskovna predstavnica letalske družbe Anja Stenger.

"Pomembno nam je, da v svoj nagovor vključimo vse," so zatrdili v podjetju ter dodali, da zanje "raznolikost ni le prazna fraza" in da želijo "to stališče izraziti tudi v svojem jeziku".

Drugačno nagovarjanje potnikov bo začelo veljati takoj.