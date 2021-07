Z novega potniškega terminala poleteli prvi potniki

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Potniki, ki so danes leteli v Frankfurt, so bili deležni posebne dobrodošlice. Poleg glasbene spremljave Godbe Cerklje je ene od prvih potnikov novega potniškega terminala nagovoril tudi Skobir. "Ta zgodba ima dolgo brado, vendar tukaj je, upam, da ste prve vtise vzeli s seboj in da vam je terminal všeč ter da ga boste uporabljali še večkrat," je dejal.

Novi terminal, ki je bil uradno odprt 16. junija, prinaša 10.000 kvadratnih metrov novih površin, med njimi povečan prostor za varnostno kontrolo in sortirnico, več točk za prijavo na polet ter najsodobnejšo opremo. Poleg tega prinaša tudi nekaj novosti za večje udobje potnikov, kot sta nova duty-free trgovina in nova gostinska ponudba, nekaj stvari pa še dokončujejo, je pojasnil.

"Dolgo smo tega otroka 'redili' in zdaj je tukaj," je ob robu slovesnosti dejal Skobir. Terminal bo zdaj treba napolniti, poleti pa se že vračajo. Skobir je optimističen, da jih koronska kriza ne bo spravila na kolena. "Bo pa trajalo nekaj časa, da bo ta vozni red tak, kot je bil nekoč," je poudaril.

Z Brnika po novem tudi v Dubaj in Madrid

Trenutno imajo deset destinacij, po Skobirjevih besedah pa na letališče prihaja še osem ali devet prevoznikov. Med novostmi sta destinaciji Dubaj in Madrid. Največji problem jim trenutno predstavlja Anglija, kjer se zaradi izbruha nove različice koronavirusa že zamikajo poleti.

Novi terminal so danes sicer preplavili slovenski košarkarski navdušenci, ki so bili namenjeni v Kaunas v Litvi, kjer bo v okviru kvalifikacij za olimpijske igre potekala košarkarska tekma med Slovenijo in Poljsko. Sprejeli bodo tudi prve potnike, ki bodo v Slovenijo prišli zaradi njenega predsedovanja Svetu EU, ki se je prav tako začelo danes.

Z novega terminala bodo letala danes potnike med drugim poleg v Frankfurt peljala še v Beograd, Amsterdam, Varšavo in Sankt Peterburg.

Na letališču v tem času sprejmejo okoli tisoč potnikov na dan in tudi danes pričakujejo takšno številko. V tem mesecu pričakujejo okoli 30 tisoč potnikov, kar je sicer trikrat manj, kot bi jih imeli v predkoronskih časih.

Delne obnove bo zdaj deležen še stari terminal. Ta bo namenjen bolj posebnim poletom, kot so na primer izraelski čarterski poleti, ki potrebujejo posebno varnostno kontrolo in ogromno prostora, prav tako bi se lahko prek starega terminala odvijali nizkocenovni prevozi, je še pojasnil Skobir.

Za prehod s starega na novi terminal je bilo treba tudi ustrezno izobraziti kader. Izobraževanje se je začelo oktobra, zanj pa so porabili približno 3.000 ur, je pojasnil vodja operative pri Fraportu Slovenija Oliver Weiss, ki je vodil projekt prehoda s starega na novi terminal. Celotna investicija je znašala 21 milijonov evrov, izpeljali pa so jo v zastavljenih časovnih in finančnih okvirih.