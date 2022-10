Kuba – privoščite si počitnice po vaši meri!

Oglasno sporočilo

Tudi največjim ljubiteljem snega in mraza se bo v prihodnjih mesecih zagotovo kdaj tožilo po soncu, morju in peščenih plažah. Poskrbite, da ne ostane zgolj pri sanjarjenju! Poletite na Karibe in dovolite, da vas prevzameta vonj cigar ter sladkoba belega ruma. Privoščite si počitnice na Kubi , ki jih na Počitnice.si organiziramo povsem po vaši meri!

Foto: Shutterstock

Za potovanje v preteklost ne potrebujete časovnega stroja. Dovolj bo že, da rezervirate počitnice na Kubi, eni redkih držav, ki še vedno zvesto sledi marksistično-leninistični ideologiji socializma. Ko se sprehodite po glasnih ulicah glavnega mesta Havana, polnem brezhibno ohranjenih ameriških starodobnikov, dobite občutek, da se je tu čas ustavil nekje sredi prejšnjega stoletja. No, na neki način se je, saj se Kuba zaradi svoje stroge komunistične kulture v zadnjih 50 letih ni bistveno spreminjala. Se je pa v zadnjih letih začela odpirati turizmu, zato se ji obdobje pristnosti verjetno počasi izteka.

Prav zato je Kubo pametno obiskati čim prej, da jo resnično doživite v pristni, komunistični luči. In zimski meseci so zaradi ugodnega podnebja kot nalašč za počitniški oddih na tem največjem karibskem otoku, ki se lahko pohvali z belimi peščenimi plažami, turkiznim morjem in bujno zeleno notranjostjo! Na Počitnice.si smo to zimo pripravili edinstvene pakete potovanja in počitnic na Kubi že od neverjetnih 1.299 evrov na osebo za od osem do 14 dni.

Foto: Shutterstock

Počitnice po vaši meri

Na Kubo lahko poletite vse dni v letu iz Ljubljane, Benetk, Zagreba ali z Dunaja. Pri tem lahko izbirate med dvema osnovnima možnostma: bodisi si privoščite prave sproščujoče počitnice v kakovostnih hotelih luksuznega letovišča Varadero s 4 in 5 zvezdicami ter all inclusive ponudbo bodisi najprej nekaj dni dodobra raziščete Havano in občutite pristno kubansko gostoljubnost z bivanjem v Casa Pariculares, nato pa se predate počitniškemu uživanju na plažah Varadera.

Mislite, da vaš proračun ne zmore pokriti počitnic na Kubi? Naj vas prepričamo v nasprotno! Kot največji neodvisni ponudnik potovanj v Sloveniji z možnostjo osebnega svetovanja vam Počitnice.si lahko pomagamo poiskati potovanje na Kubo po vaši meri! Na info@pocitnice.si nam pošljite želeni termin odhoda, število nočitev, število in starost potnikov ter želje glede hotelske namestitve in že v nekaj urah vam bomo poslali najugodnejše paketne ponudbe za Kubo! želeni termin odhoda, število nočitev, število in starost potnikov ter želje glede hotelske namestitve in že v nekaj urah vam bomo poslali

V spletni potovalni agenciji Počitnice.si vam lahko pripravimo individualen načrt potovanja po Kubi. Sami lahko torej izbirate, koliko noči želite bivati na katerem delu otoka in kaj želite početi v času svojega dopustovanja, pri čemer se vam ni treba prilagajati skupini. V spletni agenciji vam uredimo vizum za vstop na Kubo, organiziramo vse namestitve, prevoze med hoteli in kraji ter izlete, tako na letališču kot tudi v izbranem hotelu pa vam je za morebitna vprašanja, pomoč ter rezervacijo izletov vselej na voljo naš angleško govoreči predstavnik.

Foto: Shutterstock

Zakaj se je na Kubo bolje odpraviti z agencijo?

Svojo popotniško pustolovščino na Kubo lahko seveda načrtujete in organizirate povsem sami, a imejte ob tem v mislih, da je država že vrsto let pod vplivom ameriških sankcij, zato v kubanskih trgovinah pogosto primanjkuje že najosnovnejših živil. V primeru organiziranega potovanja je za nastanitev v hotelih ter za hrano in pijačo vedno poskrbljeno. Obenem nimate dodatnih stroškov s prevozi po otoku, saj so vsi prevozi že vključeni v ceno.

Prav poseben podvig je na Kubi tudi najem avtomobila, saj je vozni park močno zastarel, ceste pa dotrajane in luknjaste. Lokalni promet deluje, a je treba biti pri nakupu vozovnic izjemno previden, saj jih lahko hitro preplačate, prav tako je treba računati tudi na zamude, saj se na Kubi nikomur nikamor ne mudi. Za nameček je prava redkost tudi internet, če pa že je, povezava običajno ne zdrži kaj več kot osnovnega brskanja po spletu. Več kot dovolj razlogov torej, da organizacijo lokalnih prevozov prepustite izkušenim strokovnjakom ter preprosto uživate v zasluženem dopustu, se vam ne zdi?

Foto: Shutterstock

V Havano po pristni kubanski temperament

Če se odločite za kombinacijo raziskovanja Havane in počitnic ob morju, vas bo ob prihodu v Havano na letališču pričakal naš predstavnik in vas pospremil do izbrane namestitve v starem delu Havane oziroma v Habana Vieja. Gre za prisrčne zasebne hiše, ki so lično obnovljene in preurejene v penzione, imenovane Casa Particular. Vse Case Particular v naši ponudbi so skrbno izbrane in redno preverjane, tako da vam lahko zagotovimo nepozabno izkušnjo, ki vključuje dvoposteljno sobo s klimatsko napravo, lastno kopalnico in tradicionalen kubanski zajtrk.

Havana je čudovito mesto, ki navdušuje s svojo kolonialno arhitekturo. Za osnovni ogled glavnega mesta bo dovolj ena nočitev, a Havana v svoji polnosti zaživi šele zvečer, zato je vredno ostati vsaj dve ali tri noči in doživeti pristno kubansko vzdušje ter si ogledati še Viñales, ki je znan po plantažah tobaka. Na ogled glavnih znamenitosti Havane se lahko podate z organiziranimi vožnjami v klasičnih odprtih ameriških avtomobilih, ki trajajo eno uro. Obiskati velja muzej izdelave ruma, muzej revolucije in tovarno cigar. Med sprehodom po Malecónu lahko opazujete čudovit sončni zahod, nato pa se odpravite v kak bar in se prepustite veselemu rajanju z domačini.

Varadero – popoln all inclusive odklop

Bolj raziskovalno naravnani havanski pustolovščini se bo zagotovo prileglo nekaj dni popolne sprostitve v mondenem letovišču Varadero. Gre za polotok, ki je od Havane oddaljen tri ure vožnje z avtobusom in do katerega se lahko tisti, ki si želite popoln počitniški odklop, z organiziranim prevozom odpravite tudi neposredno z letališča ter celotni oddih preživite v katerem od izjemnih 4* ali 5* hotelov s ponudbo all inclusive ob čudoviti peščeni plaži, ki jo boža toplo karibsko morje. Sprostitev ob hotelskih bazenih ali na plaži Varadera lahko čudovito dopolnite s številnimi vodnimi športi ter se podate na odkrivanje bližnjih koralnih grebenov, ki zagotavljajo vpogled v bogato podvodno življenje.

Foto: Shutterstock

Poleg tega Varadero predstavlja popolno izhodišče za dvodnevni izlet v Cienfuegos ter Trinidad, ki vas bo vrnil sto let v preteklost in vam dal vedeti, kakšno je dandanes življenje brez interneta in nakupovalnih središč. Prvi dan si ogledate čudoviti mesti Cienfuegos in Trinidad, ki vas bosta očarali s kolonialno arhitekturo ter vas podučili o pridelavi sladkornega trsa ter cigar. Prespali boste v hotelu na tisoč metrih nadmorske višine sredi nacionalnega parka Topes de Collantes in se naslednji dan z ruskimi vojaškimi kamioni odpravili na izhodiščno točko dvournega trekinga po parku, vrhunec katerega bo osvežilno kopanje v tolmunih gorske reke. Po kosilu sledi vožnja do Santa Clare, kjer si ogledate mavzolej revolucionarja Che Guevare, sledi pa vrnitev v sodobni paradiž all inclusive ponudbe v Varadero.

Preglejte ponudbe TUKAJ ali sporočite želeni datum, število ter organizacijo dni in število oseb na info@pocitnice.si in v nekaj urah boste prejeli seznam najboljših ponudb za popoln oddih sredi Karibov. Za morebitna dodatna vprašanja ali ponudbe smo vam na voljo tudi na telefonski številki 01 280 30 00, od ponedeljka do sobote pa jih lahko obiščete v njihovi poslovalnici v nakupovalnih središčih Supernova Rudnik v Ljubljani ter Supernova Kranj Primskovo. Privoščite si nepozabne počitnice na Kubi!

