Kreta – kot iz raja vzeta

Tudi zgodovina je lahko tudi zabavna

Pravijo, da se je tukaj rodila moderna civilizacija. Zanjo so krivi Minojci, ki so po teh istih tleh hodili pred kakšnimi 3000 leti. Ena od bolj zanimivih zgodb, na primer, opisuje "rojstvo mode". Toplo podnebje jim je narekovalo lahka oblačila, a ta so bila vselej natančno odmerjena in zašita. Moški so nosili kilte iz kože, volne ali platna, da so pokrili svojo moškost. Ženska oblačila so bila bogata in presenetljivo podobna tistim iz 19. stoletja. Pogosta so bila A-krila in predvsem ni nikdar manjkalo nakita ter globokih dekoltejev, ki so razkrivali njihovo ženskost. Spoštovali so ozek pas oziroma obliko peščene ure, ki so jo že od otroštva naprej poudarjali z železnimi pasovi. Tudi frizerstvo ima tukaj svoje korenine: značilne pričeske Minojk so vključevale tri čope – dva ob strani in enega zadaj. Predstavljali so Zemljo, nebesa in podzemlje. No, se še najde kdo, ki meni, da je zgodovina dolgočasna? Minojske zgodbe pričajo o mogočni in zelo razviti civilizaciji in vedno navdušijo.

Slikovita obala z rajskimi plažami

A na počitnicah imajo ponavadi prednost plaže. Te ne bodo razočarale. Kreta ima skoraj tisoč kilometrov obale, spoznamo lahko vse od dolge 12-kilometrske peščene plaže pri Rethymnonu do skritih zalivčkov predvsem na jugu in plaž eksotičnega videza, kot so Elafonisi in Balos na vzhodu ali Vai in Matala na zahodu. Ah, seveda, Matala! Tja se ne gre toliko zaradi plaže kot zaradi podoživljanja svobode in povezanosti, kot so ju v šestdesetih in sedemdesetih letih prav tukaj živeli hipiji. Domovanja so si naredili kar v jamah, izklesanih v pečine, in uživali v razgledu na čudovito prodnato plažo. Ta duh barvitega mesteca se je ohranil vse do danes.

Ustvarjena za spomine

Številni ljubitelji grških otokov Kreto še posebej cenijo. Tisti, ki iščejo nedotaknjene in pristne grške vasice, jih bodo še vedno našli v osrednjem goratem predelu otoka ali na manj turističnem jugu. Takšne, kjer so mize tavern postavljene dobesedno na cesto in moški domačini v nedogled igrajo backgammon ali šah.

Seveda nisi bil na Kreti, če nisi poskusil njihovih klasičnih jedi, kot so souvlaki, giros, tzatziki, grška solata, morske jedi vseh vrst in neprekosljive sladice. Zadnje so tudi lepo darilo za domov. In če smo že pri spominkih, zanimivo, da je najbolj tradicionalen izdelek na otoku krzno. A verjamemo, da boste namesto tega domov raje odnesli pletenine iz ovčje volne, usnjene izdelke, visoko cenjeni so lepo okrašeni grški noži, steklenice vina, oljčnega olja ali kaj od naravne grške kozmetike, narejene z njim. Ali pa darilo po minojsko: nakit iz zlata in srebra za lepe dame. Morda ideja – poiščite najbolj unikatne in pristne spominke na tržnicah in bolšjih sejmih.

Kako najugodneje na Kreto?

V Turistični agenciji Sonček imajo veliko možnosti, kako priti na Kreto. Nekateri si sestavijo načrt počitnic sami in v agenciji rezervirajo letalsko vozovnico, hotele in avtomobil, potem pa raziskujejo otok sami. A največ se jih odloči za ugodne pakete v hotelih, potem pa se priključijo organiziranim izletom ali pa za nekaj dni najamejo avtomobil in se odpeljejo na katero od kultnih plaž. Pri Sončku imajo na enem mestu zbrano ponudbo vseh večjih slovenskih in tujih organizatorjev potovanj z letalom. Torej lahko že z nekaj kliki za izbrani hotel najdete najugodnejšo ponudbo. Nikar se ne ustrašite velikanske ponudbe hotelov, saj vam izkušeni Sončkovi svetovalci pomagajo do najboljše odločitve po vaši meri. Zagotovo vas bodo opozorili tudi na posebno letalo iz Ljubljane, ki bo na Kreto letelo vse poletje. Gre za cenovno mikavne aranžmaje z jamstvom, da se cena ne bo spreminjala ne glede na morebitne podražitve goriva. Da bi potovali po najugodnejši ceni, je treba rezervirati pakete First Minute do 31. januarja. Večina organizatorjev ponuja tudi možnosti sprememb ali brezplačnih odpovedi za aranžmaje First Minute, nekateri brezplačno, drugi z minimalnim doplačilom tako imenovane tarife Flex.

Kam po nasvete in rezervacijo? Obiščite www.sonchek.com/kreta ali se po nasvet obrnite na klicni center na številki 02 220 80 44 oziroma obiščite eno od 18 poslovalnic Turistične agencije Sonček po vsej Sloveniji. Καλώς ήρθατε στην Κρήτη – dobrodošli na Kreti!





