Kraji, ki ji moramo obiskati do 40. leta

Potovanja so med najbolj priljubljenimi hobiji. Tako kot se z leti spreminjamo sami, se s časom spreminjajo tudi destinacije in način potovanja.

Čeprav se nam zdi, da svet postaja vedno manjši, pa nam že eno samo potovanje postreže z ogromno lepimi podobami. Takrat vidimo, da je svet prelep in prevelik, da ne bi več časa in denarja namenili odkrivanju najzanimivejših dežel.

Če smo si pri dvajsetih oprtali nahrbtnik in se po svetu odpravili po trenutnem navdihu, smo se pozneje na potovanja pripravljali malce drugače. V zrelejših letih tako verjetno ne bomo izbirali prenapornih destinacij, saj z leti težje prenašamo mraz, vročino in telesne napore. Vse to si zato z veliko žlico privoščimo že prej.

Od Severne Indije do Arizone

SEVERNA INDIJA

Vodna palača v mestu Džajpur v Radžastanu, ki je znano tudi kot Rožnato mesto.

Pravijo, da je potovanje po Indiji kot pranje v pralnem stroju. Po vsem premetavanju, gneči, občasnem obupu in stalnem hrupu pridemo domov bogatejši za neprecenljivo življenjsko izkušnjo, ki jo lahko ponudi le nepozabna Indija.

Potovanje po krajih Severne Indije, od radžastanskih palač do čarobnega Tadž Mahala pri Agri in kaotičnih bazarjev v Delhiju, moramo doživeti do svojega 40. leta, ko imamo še dovolj moči, da se spopademo s čudovitim vrtincem zmede, ki vlada v tej deželi.

Indija je dežela ogromnih nasprotij. Lahko jo doživimo tudi kot luksuzno destinacijo za sproščanje, odkrivanje naravnih lepot in kulinaričnih mojstrovin.

ARIZONA

Spektakularna pokrajina, ki presega vsako domišljijo, je enkratna kulisa za iskanje miru in osebnostno rast.

Arizona je dežela kavbojev in Indijancev. Prav je, da jo uvrstimo na svoj seznam želja. Očarala nas bo z naravnimi lepotami, ki presegajo vsako domišljijo. Narodni parki v Arizoni so tako raznoliki, da bomo z lahkoto našli kaj, kar nas bo popolnoma presunilo.

V Arizoni je najbolj obiskan kanjon na svetu, Veliki kanjon, a ga kanjon Antelope po lepoti prekaša. Če bi res radi užili vse lepote Divjega zahoda, je treba obvezno obiskati katerega od številnih luksuznih letovišč, ki jih skrivajo prečudoviti narodni parki.

V Sedoni v Sončni dolini je kar nekaj resortov, kamor hodijo petični gostje na wellness razvajanja ali na umik v samoto. V eni uri iz Sedone pridemo do Velikega kanjona, do kanjona Antelope pa se pripeljemo v malo manj kot treh urah. Tudi neskončne dolge ceste in od vseh pozabljeni kraji ob njih so vredni našega časa.

TAJSKA

Ena tretjina Tajske je pokrita z gozdovi. Tudi mesto Chiang Mai je na severnem goratem predelu in se lahko pohvali s stotinami budističnih templjev. Najboljše vreme za obisk Tajske je od novembra do februarja. Na severu suha sezona traja vse do maja.

Tajska je ena od najbolj raznolikih kotičkov Jugovzhodne Azije. Izjemno lepa tropska dežela privlači tako nezahtevne backpackerje, mladoporočence kot turiste z malce večjimi zahtevami. Vsi si seveda želijo obiskati nekaj najbolj zloglasnih otokov, med katerimi so Koh Samui, Koh Phangan in Koh Tao. Obstaja pa ogromno manj obleganih krajev.

Tako je treba obvezno obiskati severni Chiang Mai, kjer je ogromno budističnih templjev in kjer se je mogoče naučiti skuhati najboljši pad thai na svetu. Če smo ljubitelji slonov, jih lahko obiščemo v enem od najbolj znanih slonjih zavetišč Ran-Tong.

Če želimo res v polni meri uživati v vseh lepotah severne Tajske, se odpravimo v enega od bolj razkošnih resortov, in sicer v sušnem obdobju, ki traja od novembra do maja.

IRAN

Mošeja šaha Cheragha, znanega tudi kot Kralja svetlobe, je pravzaprav grobnica dveh bratov. Ogledalca in steklene črepinje krasijo vsak centimeter mošeje.

Iran je prekrit s tančico skrivnostnosti, več zanimanja za nekdanjo zibelko perzijskega imperija je med premožnejšimi turisti. Zato, da bi res zaužili vse arheološke, zgodovinske in kulturne lepote Irana, ga je treba obiskati v stilu: v Teheranu ne smemo spregledati ogromnega bazarja in teheranskega muzeja sodobne umetnosti.

V Širazu, mestu vrtnic, slavčkov in nekdaj vina, je ena največjih znamenitosti grobnica pesnika Hafisa, obvezno pa si je ogledati tudi čudovito mošejo in grobnico šaha Cheragha. Treba je obiskati tudi Perzepolis, prestolnico Ahemenidskega cesarstva, in Isfahan, ki slovi po osupljivi arhitekturi, puščavsko mesto Yazd in smučarsko središče Dizin.

Malo držav ima tako privlačno zgodovino kot Iran, zato ne razmišljajmo predolgo in se prepustimo vsem čarom te skrivnostne dežele. Če nas bolj zanimajo morske avanture, se lahko odločimo za luksuzne počitnice na otoku Kish, kjer so zgradili čudovite vile tik nad morjem.

GALAPAGOS

Od decembra do maja je na Galapagosu deževno obdobje, ko je tudi bolj vroče. To je tudi priporočljivo obdobje za obisk otočja. Voda je takrat bolj bistra, predvsem pa mirnejša. Suha in hladnejša sezona traja od junija do novembra.

Če bi se radi z vsem spoštovanjem poklonili "izumitelju" evolucije Charlesu Darwinu, je otočje Galapagos dobra odločitev. Tisoč kilometrov zahodno od Ekvadorja leži nezemeljsko lepo otočje, kjer se vsak obiskovalec počuti kot največji raziskovalec.

Na Galapagosu se nam bo zdelo, da smo odpotovali v predzgodovinsko obdobje. Najbolje ga bomo doživeli na palubi luksuzne jahte. Ponudnikov je veliko, izberemo takšnega, kjer bomo videli največ otočkov. Največ ljudi obišče osrednje, večje otoke – Isabela, Santa Cruz in San Cristóbal, vendar je vredno odpluti tudi bolj na sever, do Genovese ali na jug do Espanole, da bo doživetje še bolj izjemno.

Izlet okrog otočkov lahko traja od nekaj dni do dveh tednov, na splošno pa velja, da si bomo glavne galapaške znamenitosti lahko ogledali v enem tednu.

