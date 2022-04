Kot bi ne bili na Zemlji: fantastična pohodniška pot na otoku Pag

Gole planjave hrvaškega otoka Pag sicer primerjajo z Luno, tamkajšnjo pohodniško pot pa so poimenovali kar po Marsu. V vsakem primeru so pogledi na njej nezemeljski.

Konec marca so na Pagu priredili že peto tekaško-pohodniško prireditev Life on Mars, zaradi katere je zadnja leta ogromno pozornosti pritegnila tamkajšnja pohodniška pot, prav tako poimenovana po uspešnici Davida Bowieja.

Kdor se je že kdaj mudil na severovzhodni obali Paškega zaliva, tam okoli vasice Metajna, ve, zakaj tako vesoljsko ime poti. Tisti kraji so namreč najbolj gol in surov del otoka, ki že tako ali tako ni kaj preveč poraščen. V Metajni in okolici pa je pokrajina prav zares nezemeljska, nekateri jo primerjajo s površino Lune, drugi z Marsom.

Foto: Shutterstock

Po nekaj uspešnih in vse bolj priljubljenih tekmah Life on Mars so se leta 2019 odločili zarisati in označiti tudi pot, po kateri se bo mogoče samostojno odpraviti skozi vse leto. Ob tem velja pripomniti, da jo je vendarle priporočljivo prehoditi spomladi ali jeseni, ne pa v poletni pripeki ali orkanski zimski burji.

Izhodišče in cilj poti Life on Mars je Metajna, ki je kakšnih 12 kilometrov oddaljena od Novalje. Od tam se je mogoče v več označenih smereh odpraviti na 4-, 7-, 12- ali 15-kilometrsko pot (trase si lahko ogledate tukaj), odvisno od vaših želja, ambicij in predvsem pripravljenosti.