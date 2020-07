Konec rdeče četrti v Amsterdamu? #video

Amsterdam je bil pred pandemijo koronavirusa eno od mest, ki so bila najbolj na udaru množičnega turizma. Središče mesta je bilo vse bolj podrejeno turizmu, domačini pa so bili zaradi tega vse bolj nezadovoljni. Nato je koronavirus izpraznil ulice in večine prebivalcev to prav nič ne moti.

Zdaj pozivajo k spremembi turistične strategije mesta. Po poročanju CNN je že več kot 30 tisoč prebivalcev Amsterdama podpisalo peticijo, s katero od mestnih oblasti zahtevajo, da izboljšajo kakovost bivanja v središču mesta in število turističnih nočitev v Amsterdamu omejijo na 12 milijonov – lani se je številka ustavila pri 18,8 milijona.

Županja Amsterdama Femke Halsema je sicer že pred izbruhom koronavirusa napovedala temeljite spremembe v razvpiti rdeči četrti, eni najbolj priljubljenih turističnih točk. Strategij, o katerih razmišljajo v mestni hiši, je več: od zmanjšanja števila bordelov do preselitve spolnih delavk in delavcev na novo lokacijo, poroča CNN.

Med predlaganimi ukrepi je namreč odprtje "prostitucijskega hotela" zunaj središča mesta, lokacijo zanj naj bi že pospešeno iskali. O tem, kateri scenarij sprejeti, bo mestni svet glasoval jeseni, še piše CNN.

Amsterdamski spolni delavci in delavke s predlaganimi ukrepi še zdaleč niso zadovoljni, prepričani so, da so jih neupravičeno označili za glavni vzrok težav, ki jih ima mesto z množičnim turizmom. "Turisti bodo še vedno prihajali, to bi lahko preprečili le z zidom okoli Amsterdama," je za CNN izjavila ena od prostitutk.

V zadnjih nekaj mesecih so amsterdamski prodajalci in prodajalke ljubezni močno občutili udarec koronavirusa, saj so nenadoma ostali brez večine prihodkov. V začetku julija so lahko začeli znova opravljati svojo dejavnost, a je promet občutno manjši, saj so do zdaj kar 70 odstotkov njihovih strank predstavljali turisti. Prav zato se bojijo tudi, da bi selitev na lokacijo zunaj središča mesta močno prizadela njihovo dejavnost.

