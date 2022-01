Kako začeti leto prerojeni in polni energije?

Oglasno sporočilo

Vsak začetek leta prinaša optimističen pogled v prihodnost, ko željni sprememb iščemo idealno kombinacijo načinov za povrnitev energije, nabiranje moči in ponovno odkrivanje sebe.

Poti, ki lahko vodijo do cilja, je veliko, a le nekaj je tistih, ki prinašajo uspeh. Bistvo vsakega novega začetka je, da:

se posvetimo sebi, si privoščimo okrepčilni spanec, se prepustimo sprostitvi in razvajanju, razstrupimo telo, poskrbimo za gibanje, se držimo zdravih prehranjevalnih navad.

Osupljivo je, da lahko vse to dosežemo preprosto, ko si privoščimo oddih v objemu neokrnjene narave, daleč stran od vsakdanje rutine.

Termalna kopel pod zvezdnim nebom

Vrhunsko razvajanje in sprostitev boste doživeli v elegantno zasnovanih apartmajih SPA SUITE DOBRNA ****, saj vsak apartma postreže z lastnim spajem z leseno kadjo, turško savno in termalno prho. Kopanje v leseni kadi s termalno vodo, ogreto na prijetnih 35 ˚C, ponuja pravo hedonistično izkušnjo in popolno sprostitev.

Razstrupljanje telesa

Prha "termalni dež" zaradi drobnih zračnih mehurčkov na koži deluje na telo osvežujoče in vas lahkotne popelje v nov dan. Turška savna pa bo pospešila čiščenje telesa in kože, saj toplota spodbudi prekrvavitev in odpiranje por. Pregrevanje telesa pripomore tudi k večji odpornosti.

Apartmaji Spa Suite Dobrna so opremljeni s prostornim dnevnim prostorom, v zgornji etaži so dve spalnici ter skupna lična kopalnica.

Okrepčilen oddih v udobju butičnega hotela

V želji po umiku od vsakdana in pobegu iz mestnega vrveža ste vabljeni v prenovljeno historično vilo Boutique Hotel Dobrna ****, idealno izbiro za tiste, ki iščejo popolno zasebnost in trenutke zase.

Paket Butični wellness združuje razkošje bivanja v štirizvezdičnem Boutique Hotelu Dobrna s sproščanjem in revitalizacijo telesa v savni ter s kulinaričnim razvajanjem s štirihodnim menijem, v elegantnem ambientu restavracije a la carte Kamin.

Za dvig energije in odpornosti

Poživitev in zaščito vašemu imunskemu sistemu ponuja program Eksplozivna regeneracija z vitaminskim koktajlom. Je hiter, učinkovit in znanstveno dokazan način intravenoznega vnosa bistvenih vitaminov in mineralov v telo.

Gibanje v neokrnjeni naravi

Spa Suite Dobrna in Boutique Hotel Dobrna sta umeščena v čudovito naravno okolje, obdano z gozdom in 600-letnim parkom v neposredni bližini. Prav to vam omogoča nešteto možnosti za sprehode in rekreacijo.

Več o ponudbi na www.terme-dobrna.si





Naročnik oglasnega sporočila je TERME DOBRNA, D. D.