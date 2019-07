Kako je videti potovanje z vlakom, ko zanj odšteješ 7.000 evrov na noč? #video

Čeprav potovanja z vlakom - predvsem v Sloveniji - običajno ne veljajo za glamurozen podvig, je potovanje s slovitim Orient Expressom nekaj povsem drugega.

Vlak, ki je v zadnjih nekaj desetletjih obudil prestižni sloves mednarodne železniške povezave med Parizom in Istanbulom, se lahko namreč pohvali z najvišjo ravnjo prestiža, ki ga nudi svojim potnikom.

Zgodba Orient Expressa od začetkov pa do danes:

Prihodnje leto pa bodo letvico dvignili še višje - vlak Venice Simplon-Orient-Express, kot je njegovo polno ime, bo dobil tri nove "velike suite", ki bodo z lahkoto konkurirale najrazkošnejšim hotelskim apartmajem.

Suite bodo nosile imena Dunaj, Praga in Budimpešta po mestih, ki jih vlak povezuje, duh teh mest pa bo mogoče občutiti tudi v opremi vsake od suit. Dunajsko bosta zaznamovali zlata in smaragdno zelena barva, svila in temen les, praška bo imela rdečerjave in zlate odtenke, ročno izvezene blazine in mozaike, notranjost budimpeške suite pa bosta navdihnili gotska in otomanska arhitektura.

Suita Dunaj Foto: Belmond

Te suite se bodo pridružile trem že obstoječim in podobno razkošnim, ki nosijo imena Benetke, Istanbul in Pariz. Vse imajo oziroma bodo imele zasebne kopalnice, velike zakonske postelje, dnevni prostor in talno gretje, ob tem pa še neomejene količine šampanjca in osebnega butlerja, ki je potnikom na voljo 24 ur na dan.

Razkošne suite imajo tudi razkošno ceno, stanejo namreč okoli 7.000 evrov na noč za eno osebo. "Običajno" potovanje od Pariza do Istanbula ali v obratno smer je nekoliko cenejše - za šestdnevni paket je treba odšteti dobrih 17 tisoč evrov na osebo.

