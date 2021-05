Kako do nepozabnih počitnic?

Poletje je pred vrati in večina nas je z mislimi že pri dopustu. Trenutne razmere so še vedno negotove, zato si marsikdo ne upa rezervirati počitnic. Kampiranje je v tem primeru izvrstna rešitev za počitnice v zadnjem hipu.

Kampiranje z družino je vedno svojevrstno doživetje. Foto: Getty Images

Kje kampirati?

Za kampiranje imate v Sloveniji precej možnosti, saj lahko vsepovsod najdete kamp. Slovenija je tako raznolika s pokrajinami, da se za vsakega najde nekaj po njegovem okusu. V njej se prepletajo panonski, alpski, kraški in mediteranski svet in prav vsak ponuja vrsto znamenitosti, ki so vredne ogleda, ter nudi pogoje za najrazličnejše aktivnosti v naravi, od kolesarjenja, pohodništva, plezanja, plavanja, aktivnosti na vodi, pa vse do adrenalinskih športov. Brez dvoma je kampiranje eden najbolj nepozabnih načinov preživljanja počitnic.

Pravi pustolovci, taborniki in popotniki veste, da je izbira pravega šotora in vseh dodatnih pripomočkov zelo pomembna za dobro doživetje.

Kampiranje zahteva od nas nekaj predpriprav

Preden se odločimo za kampiranje s šotorom, moramo preveriti ponudbo izbranega kampa, kakšna infrastruktura nam je na voljo, torej, ali so na voljo denimo sanitarije in trgovina, kjer bomo lahko sproti kupovali hrano in najnujnejše stvari. Za tovrstne počitnice bomo potrebovali kar nekaj opreme, sploh, če bomo odpotovali na daljši oddih.

Kampiranje z otroki zahteva malo več organizacije, zato spakirajte vse vsaj kakšen dan prej, preden odidete na dopust. Foto: Getty Images

Še nimate svojega šotora?

Sodobni šotori so v glavnem tunelski ali v obliki igluja in so samostoječi, kar pomeni, da lahko stojijo tudi brez tega, da jih pritrdimo v tla. Zaradi te lastnosti so lahko prenosljivi na drugo parcelo, v primeru, da nam teren za spanje nikakor ne odgovarja. Takšen šotor je tudi zelo enostaven za postavljanje. Večina šotorov je narejena iz dveh plasti, ki sta namenjeni predvsem zadrževanju toplote v notranjosti. Zgornja plast je največkrat vodoodbojna, spodnja pa je lahko narejena tudi iz naravnih materialov, ki omogočajo boljše zračenje.

Izbira šotorov je ogromna, zato odločitev, kakšnega izbrati zagotovo ni preprosta. Pri odločitvi nam bo v pomoč, če se vprašamo za kaj ga potrebujemo – za poletne družinske počitnice, vikend oddih v dvoje, pohodniške ture ali pa za kampiranje na domačem vrtu.

Vedeti moramo, koliko oseb bo spalo v šotoru. Predvidena prostornina za enega človeka je preračunana "na tesno". Če nam je pomembna teža, ki jo bomo nosili s seboj, kupimo takega, ki ustreza predvidenemu številu oseb. Za večje udobje pa naj bo šotor za enega človeka večji. Na udobje šotora sicer bistveno vpliva tudi njegova višina. V tistih šotorih, ki so dovolj visoki, torej imajo stojno višino, se lahko človek po njih premika brez težav.

Pri nakupu upoštevajmo vodni stolpec. Ta se običajno pri šotorih giblje med 1500 mm in 5000 mm, pri nekaterih celo do 8000 mm. Večje število pomeni boljšo zaščito pred padavinami.

Nakup pravega šotora je pomembna odločitev za vse pustolovce po srcu, saj gre za jedro celotne izkušnje kampiranja. Če se na kampiranje v naravo odpravite le malokrat, ali pa ste "redni" avanturist, v obeh primer je dobro investirati v nakup kakovostnega šotora za kampiranje. Preglejte ponudbo v MERKURju, izberite šotor za kampiranje, ki vam najbolj ustreza, in ga enostavno naročite na dom.

Nakup šotora je prvi korak, ko se odločimo za kampiranje. Izbira pravega pa ni vedno enostavna, zato si vzemimo čas, preden se odločimo za nakup.

Posebno doživetje družinskih počitnic kar na domačem vrtu

Če si dopusta letos ne boste privoščili, lahko doživetje kampiranja poustvarite kar na domačem vrtu. Otroci bodo navdušeni, če bodo svojo posteljo lahko zamenjali za spanje v šotoru. Kampiranje nas vabi, da se povežemo z naravo in svoj čas namenimo skupnim trenutkom ob tabornem ognju in poležavanju.

Za tovrstne počitnice potrebujemo le dober šotor, spalno vrečo, ki jo lahko nadomestimo tudi s posteljno odejo in vzglavnikom z domače postelje, in dobro blazino, da bo spanje na trdi podlagi bolj udobno.

Za otroke bo kampiranje na domačem vrtu prvovrstno doživetje. Vključimo jih v postavljanje šotora, naj pomagajo določiti prostor, kjer bo stal šotor ali zabiti kline. Zadolžimo jih, da uredijo notranjost šotora, položijo blazine za vse družinske člane in pripravijo postelje, dodajo kakšno lučko ali dekoracijo, ki jo naredijo sami. Potem pa skupaj okrasimo zunanjost šotora z lampijončki, ki bodo ob večerih pričarali prav posebno vzdušje. Ne pozabimo s kamenjem narediti ognjišča in postaviti okoli njega udobnih stolov, kjer bomo zvečer zakurili ogenj in popekli koruzne storže ali penice.

Kampiranje na domačem vrtu bo prineslo ogromno veselja in zabave za celo družino. Foto: Getty Images

Čez dan napolnimo bazen z vodo in se zabavajmo z otroki na domači plaži, "špricajmo se" z vodnimi pištolicami ali vrtno cevjo in se obmetavajmo z vodnimi balončki. Edina omejitev za pravo vodno zabavo na domačem vrtu je naša domišljija.

Da bo hladna pijača ves čas pri roki, jo pospravimo v priročen hladilni nahrbtnik, ki je nepogrešljiv pripomoček, ko preživljamo prosti čas v naravi. Priporočamo ga vsem, ki hodijo v naravo z otroki, saj vanj lahko pospravite hrano in pijačo za vso družino, uporaben pa je tudi za prenos temperaturno občutljive hrane iz trgovine.

Dobra oprema in nekaj avanturističnega duha in smo že pripravljeni na nepozabne počitnice kar na domačem vrtu. Če prisegate na spontanost in prvinski stik z naravo, vas bo kampiranje navdušilo.