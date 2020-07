Ideja za ugoden in kakovosten dopust z bonom: garancija za razvajanje brbončic in aktiven oddih

Pride čas, ko najpomembnejša potovanja preživljamo doma. Zdaj je pravi trenutek, da raziščete, občutite in okusite vse, kar vam ponuja naša destinacija. Do konca leta lahko svoj turistični bon unovčite tudi v Dobrni v hotelu Triglav*** Superior . Za rezervacije in informacije smo vam na voljo na elektronskem naslovu info@gostilna-triglav si in na telefonski številki 03 780 11. Hotel Triglav ima vse, kar potrebuje vsak pravi hotel za udoben počitek in prijetno počutje svojih gostov.

Butični hotel Triglav*** Superior s 15 moderno opremljenimi sobami leži na južnem pobočju vznožja Paškega Kozjaka in le 200 m od Term Dobrna. Hotel pripoveduje o družinski predanosti in spoštovanju do gostinskega poklica ter o izzivu, kako tradicijo združiti s sodobnostjo. Ima vse, kar potrebujete za udoben počitek in prijetno počutje: sodobno recepcijo, gostilno s slovensko kulinarično ponudbo, parkirišče, brezplačno omrežje in prijazno osebje, ki skrbi za goste od prihoda naprej.

1 / 4 2 / 4 3 / 4 4 / 4

Hotel Triglav*** Superior obsega 14 sob in 1 apartma. Vsakega gosta v sobi pričaka dobrodošlica. Sobe so opremljene s klimatsko napravo, kabelsko televizijo, pisalno mizo, grelnikom za vodo ter lastno kopalnico s tuš kabino in sušilcem za lase. V sklopu hotela vam je vsako jutro na voljo bogat samopostrežni zajtrk, ki vključuje lokalno pridelane sestavine. Hišni ljubljenčki so pri njih sicer dobrodošli. Doplačilo po veljavnem ceniku. Za vas so pripravili dva paketa.

Aktivni oddih/3 nočitve, 2 osebi Paket vključuje: • 3 nočitve v udobni, sodobno opremljeni 2-posteljni sobi v Hotelu Triglav*** Superior, • 3x izredno kakovosten in raznolik zajtrk, sestavljen iz lokalnih proizvodov in dobrot, • dobrodošlico v sobi, • možnost izposoje GHOST koles, • brezplačna shramba koles, • turistični vodnik in zemljevid Občine Dobrna, • parkirno mesto tik ob hotelu,• brezplačna izposoja pohodnih palic, • brezplačen Wi-Fi, • 50-% popust na vstopnice za ogled Ekomuzeja hmeljarstva in pivovarstva Slovenije, • 10-% popust na redne cene vseh storitev v Masažno-lepotnem salonu Aroma na Dobrni. Cena: 200,00 € na par Doplačilo: turistična taksa 2,50 € na osebo na dan

Po sledeh preteklosti/6 nočitev, 2 osebi Paket vključuje: • 6 nočitev v udobni, sodobno opremljeni 2-posteljni sobi v Hotelu Triglav*** Superior, • 6x izredno kakovosten in raznolik zajtrk, sestavljen iz lokalnih proizvodov in dobrot, • dobrodošlico v sobi, • brezplačno izposojo klasičnega GHOST kolesa (1x 3 ure), • brezplačno shrambo koles, • turistični vodnik in zemljevid Občine Dobrna, • parkirno mesto tik ob hotelu, • brezplačno izposojo pohodnih palic, • brezplačen Wi-Fi, • 50-% popust na vstopnice za ogled Ekomuzeja hmeljarstva in pivovarstva Slovenije, • 10-% popust na redne cene vseh storitev v Masažno-lepotnem salonu Aroma na Dobrni. Cena: 400,00 € na par Doplačilo: turistična taksa 2,50 € na osebo na dan

1 / 5 2 / 5 3 / 5 4 / 5 5 / 5

Garancija za razvajanje brbončic

Gostilna Triglav je bila že v času Avstro-Ogrske pomemben ponudnik gostinskih storitev. Sem so gostje že od nekdaj radi hodili razvajat svoje brbončice. Temelje hišne kulinarike je postavila znamenita kuharica Valburga Rožanec. Prav njeni recepti, napisani s skrbno in veščo roko, danes navdihujejo naše kuharske mojstre. Za kulinarično ponudbo, ki je ena od osnovnih razlogov za bivanje pri nas, skrbijo odlični kuharji, ki pripravljajo hrano po letnih časih in radi zaidejo tudi med domače pridelovalce – presenečeni boste nad njihovimi krožniki.

Naša prednost je hitro prilagajanje in serviranje obrokov na klasičen način, razen bogatih zajtrkov, ki imajo pridih domačega.Najboljše okuse ustvarimo le s prvovrstnimi, lokalno pridelanimi sestavinami. Solata raste na domačem vrtu, siri prihajajo s kmetije Flis, stalnica v naši ponudbi so tudi postrvi iz družinske ribogojnice Špegelj. Kakovosti domačih dobaviteljev zaupajo tudi pri izboru mesa in mesnih izdelkov, saj kupujejo na ekološki kmetiji Jenšterle.

Idealno izhodišče za aktiven oddih

Hotel Triglav*** Superior je idealno izhodišče za odkrivanje kolesarskih in pohodniških poti. Nahaja se v centru Dobrne in omogoča preprost dostop do vseh naravnih in kulturnih znamenitosti kraja.

1 / 2 2 / 2

Deležni boste tako čudovite narave kot tudi dobro ohranjenih ostankov zgodb o življenju v starih časih in domačij, kjer boste lahko poskusili domače dobrote okoliških kmetov. Za nekatere od teh poti si boste morali vzeti nekoliko več časa in malico, pa tudi zemljevid bo prišel prav. Za čudovito naravno in kulturno dediščino ter za domačije, kjer lahko poskusite dobrote okoliških kmetov, si je nedvomno vredno vzeti čas. Vsak gost prejme pohodno-kolesarsko karto.

Priporočamo vam predvsem ogled Hiše kulturne dediščine - zbirka Polenek, ogled zbirke starin Petra Habeta ter obisk doline mlinov. Pri ponudniku ponujajo tudi izposojo koles GHOST (klasična in električna) ter izposojo pohodnih palic. Najbližje smučišče Rogla je od Hotela in gostilne Triglav *** oddaljeno le 35 km. Ko boste na Rogli, si morate nedvomno ogledati Pot med krošnjami. Pot vam bo pokazala, zakaj je pohorska narava edinstvena.

Predlogi aktivnosti v okolici: • Dobrna: pohodniške in kolesarske poti (Anina pot, črna kuhinja pri Šumej, Loška pot, poti na Paški Kozjak, učna pot Škrata Bisera), ogled 200 let starega zdraviliškega parka in termalnega vrelca na Dobrni, hiša kulturne dediščine – zbirka Polenek, zbirka starin Blažiš, Vovkov mlin in dolina mlinov, • Celje: Celeja – mesto pod mestom, Pokrajinski muzej, Stari grad Celje, Šmartinsko jezero, • Žalec: fontana piv Zeleno zlato, Ekomuzej hmeljarstva in pivovarstva Slovenije, Jama pekel, Rimska nekropola, • Velenje: Muzej premogovništva Slovenije, Muzej Velenje, Velenjsko jezero – naravno kopališče, • Vinska Gora: Gonžarjeva peč, Grilova domačija, zeliščni vrt, vaško perišče ... • Rogla: Pot med krošnjami, Lovrenška jezera ... • Vitanje: Center Noordung - Center vesoljskih tehnologij Hermana Potočnika Noordunga.

SPEKTER, d. o. o., PE Hotel, gostilna Triglav *** Superior

Dobrna 12, 3204 Dobrna

03 780 11 30

www.gostilna-triglav.si