Guardian: V Sloveniji je najlepši ...

Britanski časnik Guardian je danes objavil seznam 20 evropskih avtokampov na najlepših lokacijah po izboru strokovnjakov. V vrhu se je znašla Šenkova domačija blizu Zgornjega Jezerskega, med dvajseterico pa se je uvrstil tudi kamp Menina v Savinjski dolini. Na seznamu so sicer kampi v naravi od Grčije do Islandije.

Na vrhu lestvice je po izboru Guardiana Šenkova domačija na Zgornjem Jezerskem v Kamniško-Savinjskih Alpah blizu meje z Avstrijo. Opisujejo jo kot zgodovinsko kmetijo iz leta 1517, obdano s pašniki in gorami, obiskovalci pa lahko uživajo tudi v jahanju konj ali na slikovitih pohodih v gore, dodajajo.

Kamp Menina v Zgornji Savinjski dolini, ki so ga omenili kot četrtega, strokovnjaki za Guardian priporočajo zaradi možnosti vožnje s kanujem in raftinga. Kot navajajo, gre za velik, družinsko voden kamp ob reki, obdan z gozdom, ima pa tudi jezero, kjer je možno kopanje in supanje.

Guardian je sicer med dvajseterico na najlepših lokacijah uvrstil kampe širom Evrope.

Na drugem mestu tako opisuje kamp Veliko Tarnovo v osrednji Bolgariji, na tretje mesto je uvrstil kamp Etno Kuća pod Okićem blizu Žumberka na severu Hrvaške. Priporočajo tudi kamp v Franciji s pogledom na Mont Blanc, kamp ob reki v Španiji, kampe ob jezerih v Avstriji in Italiji, pa tudi kampe v divjini na Islandiji in Švedskem ter na plažah v Grčiji in na Portugalskem.