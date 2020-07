Goriška brda so polna, razprodali so vse nastanitve

Turistične nastanitve in lokali v Goriških brdih so se začeli polniti že kmalu po začetku sproščanja ukrepov zaradi epidemije. Razlika med lanskim in letošnjim letom je predvsem v tem, da letos močno prevladujejo slovenski gosti, teh je kar 70 odstotkov.

"Naši gostinski vrtovi so bili že sredi maja precej polni, nadaljevali smo akcijo Naredi si svoj praznik češenj, ki je bila velika uspešnica. Trenutno se Goriška brda vračajo na t. i. stare tire, take, kot smo jih bili navajeni v preteklih letih," je za STA povedala direktorica Zavoda za turizem, kulturo, mladino in šport Brda Tina Samec Novak.

Turistične nastanitve v Goriških brdih so v tem in naslednjem mesecu polno zasedene. Slovenski obiskovalci, ki prenočujejo pri briških ponudnikih, prihajajo s turističnimi boni.

Pretekla leta je bilo razmerje močno v prid tujih gostov, gostili so največ Italijanov in gostov iz nemško govorečih dežel.

Foto: Klemen Korenjak

Polovica slovenskih gostov je tokrat Brda obiskala prvič

"Naši turistični ponudniki so v tem trenutku s povpraševanjem načeloma zadovoljni, mi pa tudi. Veseli pa nas dejstvo, da je med slovenskimi obiskovalci okoli 50 odstotkov takih, ki so tokrat prvič v Goriških brdih," je še dejala direktorice zavoda za turizem in dodala, da so številni obiskovalci, ki so se po zaključenih počitnicah pri njih že vrnili domov, že rezervirali počitnice v Goriških brdih tudi za prihodnje leto.

Rasti števila obiskovalcev zaradi epidemije sicer niso pričakovali, so pa s trenutnim obiskom zadovoljni. V prejšnjih letih je bila rast števila obiskovalcev nenehno okrog 20 odstotkov, tako velikega povečevanja obiska pa si tudi v Goriških brdih niso več želeli.

Na Štajerskem manj mestnega, a zato več termalnega turizma

Tudi turistični ponudniki na Štajerskem so z uveljavitvijo turističnih bonov začeli beležiti večji obisk. Kot je za STA povedala direktorica Zavoda za turizem Maribor - Pohorje Doris Urbančič Windisch, to pri njih velja zlasti za pohorske ponudnike, medtem ko mestni turizem za zdaj še ni doživel razcveta. Kar nekaj zanimanja pa je za termalna središča.

