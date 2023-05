Glamping v Srbiji – edinstveno doživetje glamuroznega kampiranja na dosegu roke

Tovrsten dopust vam omogoča, da uživate v čarih neokrnjene narave, se odpočijete stran od betona in tehnologije, gneče in hitrosti, hkrati pa bivate v namestitvi, ki ima vse lastnosti odličnosti. Nove generacije prinašajo nove navade na dopustu, starejšim popotnikom pa se ni težko navaditi na novost, ki je dobra in prijetna.

Srbija ima na tem področju vedno več močnih adutov. Ker lepe narave in prostega prostora za uživanje ne manjka, je logično, da so številni turistični delavci začeli razmišljati o glampingu kot produktu, ki bo privabil goste in jim pokazal vse čare čistega okolja, gora, rek, pa tudi kleti, zabava ...

V nadaljevanju vam predstavljamo najboljše iz ponudbe glamuroznega kampiranja v Srbiji, na vas pa je, da stopite iz svoje cone udobja in sprejmete kamp kot svoj začasni dom, kjer vas spet čaka udobje!

Lala Vinayard Glamping Resort, Sremski Karlovci

Lala Vineyard je prvi glamping resort v Srbiji, ki ponuja oddih v naravi na povsem nov in izviren način. Letovišče v vinogradih Sremskega Karlovca temelji na trajnostnem poslovanju in privablja povsem nov segment domačih in tujih gostov ter tako prispeva k afirmaciji mikrodestinacije Sremskega Karlovca in tudi Fruške gore. Gostom vinograda Lala je na voljo ogrevan bazen s slano vodo s čudovitim razgledom. Safari šotori so luksuzno opremljeni s kopalnicami, klimatskimi napravami in ogrevalnimi sistemi, minibarom, aparatom za čaj in kavo, zajtrk pa vam postrežejo na pokriti terasi šotora. V kampu ne stremijo le k zadovoljevanju potreb trga, ampak tudi k izobraževanju gostov in približevanju narave.

Kamp Buzzoff, Posebni naravni rezervat Zasavica

Buzzoffski predstavlja glamping izkušnjo, a hkrati več kot glamping – edinstveno bivanje v naravi. Gostitelji radi poudarijo, da niso hotel in da se njihove hiške razlikujejo od drugih vrst gostinskih objektov. Posebni so po tem, da vam omogočajo oddih v Posebnem naravnem rezervatu Zasavica (pri Srijemski Mitrovici), kjer ne manjka udobja, a hkrati ne manjka avanture. Kaj je v hišah? Odpreš oči, se ob zori zbudiš v udobni zakonski postelji, pred tabo je ogromno okno in pogled na ribnik, trstičje, živali ... Tako so videti jutra v Buzzoffskem. Vsaka hiša ima svoje detajle in čar, a so si hkrati podobne. Razlike so v kapaciteti – hiša Mirka sprejme največ dve osebi, Mozak na pašniku pa štiri. Obe hiši sta opremljeni z najudobnejšimi zakonskimi posteljami, vzmetnicami in vzglavniki ter vedno čisto posteljnino. V Mozgu na Pashi sta tudi dva pograda, ki ju boste vzljubili ne glede na to, ali ste odrasel ali otrok.

Kamp Bezdan

Kamp leži na severozahodu Srbije je odličen za večje skupine. Če želite preizkusiti drugačno vrsto počitnic, pa nimate svoje opreme, se boste v Bezdanu imeli lepo. Žar, uživanje v naravi, dobra zabava in športne aktivnosti ... vse to vas čaka, zato boste zagotovo uživali v družbi družine in prijateljev. Kamp je prijazen tudi do hišnih ljubljenčkov. Bezdan ima tudi nekatere vsebine, ki jih pogosto ponujajo samo hoteli, kot sta restavracija in bar, ki sta namenjena samo gostom kampa.

El Paso City, Zlatibor

Priljubljen tematski park El Paso City je dobil ime po mestu v Združenih državah Amerike. Temu primerno je vse zasnovano tako, kot da ste v kraljestvu divjega zahoda – s sožitjem kavbojev in Indijancev! Tega bodo seveda veseli predvsem najmlajši. Kamp ima pet vrst namestitev: brunarice, sobe v kavbojskem mestu, hiške na drevesu, prikolice in šotore. Posebno glamping izkušnjo pa lahko doživite v kakšni indijanski vasi, kjer lahko bivate v indijanskih šotorih ali v hiškah na drevesu. Šotori so popolnoma opremljeni, zraven pa je prikolica, preurejena v kopalnico s kabinami za prhanje.

Če se odločite spoznati čare glampinga ali če ste izkušen kamper, ki išče nove destinacije za uživanje, je Srbija destinacija, ki jo je vredno obiskati. Odkrili boste, da v njeni naravi najdete najboljšo pot do miru in tišine, ki sta tako potrebna za srečo in dobro razpoloženje.