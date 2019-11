En teden v letu, ko za bivanje v turističnih nastanitvah ne potrebujete denarja

Imate veselje do dela na vrtu? Obvladate delo z računalnikom? Znate odlično kuhati? V zameno za svoje znanje in sposobnosti lahko za teden dni bivate v več kot 600 različnih turističnih nastanitvah po vsem svetu.

V Italiji že 11 let teče projekt, v okviru katerega lahko v raznih turističnih nastanitvah, večinoma B&B-jih, bivanje "plačate" s pomočjo pri dnevnih opravilih, vzdrževanjem objekta ali z drugimi specifičnimi znanji, ki jih imate.

Lani so avtorji tega projekta, spletni portal bed-and-breakfast.it, zamisel razširili na ves svet in premierno predstavili Barter Week - teden blagovne menjave, ki ga letos znova prirejajo.

Foto: Pixabay

Tretji teden v novembru lahko tako bivanje v več kot 600 turističnih nastanitvah po vsem svetu plačate z blagovno menjavo. Gostitelji od gostov pričakujejo različne stvari, od urejanja vrta do pomoči pri vzpostavitvi spletne strani.

Nekateri predlagajo menjavo za bivanje v vašem domu ali turistični nastanitvi, če jo imate, nekateri pa so povsem odprti za predloge in potencialne goste pozivajo, naj jim sporočijo, kaj bi ponudili v zameno za teden dni bivanja pri njih.

Foto: Pixabay

Letos lahko v okviru tega projekta bivate v 66 državah od Albanije do Nepala, od Kostarike do Ugande. Med ponudbami je tudi ena iz Slovenije - bivanje v slikoviti hiši na Krasu ponujajo v zameno za pomoč pri obnovitvenih delih, za vino in oljčno olje, rabljen motocikel ali podobno nastanitev kje v tujini, lahko pa se oglasite tudi s kakšno drugo ponudbo, če jo imate v mislih.

Zamisel za teden blagovne menjave so na omenjenem italijanskem spletnem portalu dobili, ko so izvedeli, da neki B&B na Sardiniji gostom omogoča tovrsten način plačila za bivanje. Vsem ponudnikom nastanitev, ki oglašujejo pri njih, so predlagali, da bi za teden dni v nizki sezoni omogočili ta način plačila in projekt je v nekaj letih zacvetel. Prihodnje leto nameravajo pobudo z enega tedna v novembru razširiti na celo leto.

Preberite še: