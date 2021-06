Dopustovanje, ki bo letos obnorelo Slovence

Razlogi zakaj se Slovenci odločamo za počitnice s šotorom

Kampiranje predstavlja enega izmed najbolj naravnih načinov preživljanja počitnic. Tisti, ki imajo še z otroštva lepe spomine na počitnice s šotorom, zagotovo to družinsko tradicijo nadaljujejo in prenašajo naprej na svoje najbližje. Spet drugi se za kampiranje odločijo kasneje, ker jih privlači ta prvinski stik z naravo, z njenimi zvoki in šumi ter sobivanje s škržati in drugimi bitji, ki bivajo v soseščini. Kaj je lepšega kot ležati v spalni vreči pod milim nebom in sproščeno šteti zvezdne utrinke v najboljši možni družbi?

Kampiranje omogoča tudi hiter odklop od stresnega vsakdana in urbanega sveta. Če pa se nam uspe odklopiti tudi od vseh mobilnih naprav, ki zasedajo naše delavnike, je namen počitnic v celoti izpolnjen. Hkrati se bodo odpočile tudi naše oči, ki utrujene dnevno zrejo v najrazličnejše ekrane.

Tovrstno dopustovanje je povezano tudi s številnimi športnimi in družabnimi aktivnostmi, ki bodo pripomogle k boljšemu psiho-fizičnemu počutju. Večja izpostavljenost sončni svetlobi vas bo dodatno napolnila z D vitaminom in izdatno dozo endorfina, ki bo odgnal še zadnji stres.

Vedno več ljudi se odloči za takšen oddih tudi zaradi epidemološke situacije, saj kampiranje predstavlja varne in zato tudi brezskrbne počitnice.

Na kampiranje sami, v dvoje ali z družino in prijatelji

Kampiranje je primerno prav za vsakogar in za vsak okus. Lahko kampiramo ob morju, jezeru ali ob razgledu na gorske vršace. Lahko smo ves čas na enem mestu ali raziskujemo vsak dan nove lokacije in zanimivosti. S "premično hišo" je namreč mogoče skorajda vse.

Počitnice v šotoru pripomorejo k utrjevanju odnosov. Prav tovrstno dopustovanje od nas zahteva še nekaj dodatne prilagodljivosti, to pa je odlična priložnost za poglobitev partnerskih ali družinskih vezi. Zagotovo boste v kampu spoznali ljudi, s katerimi vas povezuje podoben način življenja in morda celo stkali prijateljstva, ki bodo trajala vse življenje.

Kampiranje je tudi priročna opcija za svetovne popotnike, saj imate "svojo hišo" praktično ves čas s seboj. Pri tem pa niste omejeni le na naravo, saj številna velemesta ponujajo odlične kampe.

Pred kampiranjem preverite ponudbo izbranega kampa

Različni kampi so različno opremljeni, zato že pred odhodom preverimo, kakšna infrastruktura nam bo na voljo, kot so denimo sanitarije in trgovina za najnujneše stvari, mogoče tudi kakšna manjša restavracija v bližini. Na podlagi tega se odločimo, kaj bomo vzeli s seboj.

Za tovrstne počitnice potrebujemo kar nekaj opreme, sploh če gre za daljši oddih. Ponudba samega kampa nam bo prihranila kakšen kos dodatne opreme. S kakovostno opremo in sodobnimi dodatki si bomo počitnice v kampu olajšali.

Zato pred odhodom preverimo, če imamo vse potrebno. Predvsem pa spakirajmo že kakšen dan prej, sploh, kadar potujemo z otroki, da se izognemo nepotrebnemu stresu tik preden se odpeljemo pustolovščini naproti.

V spletni trgovini Intersport je na voljo bogata ponudba kakovostne opreme za kampiranje in vsega, kar spada zraven.



Preverite njihovo ponudbo in akcijske cene.

Oprema, brez katere ni počitnic v naravi

V prvi vrsti bomo potrebovali šotor, ki nam bo nudil zavetje in toplino. Sodobni šotori so v zloženem stanju majhni in lahki, tako da jih brez težav lahko prenašamo tudi v popotniškem ali pohodniškem nahrbtniku. Če dopustujemo z družino, bomo potrebovali nekoliko večji, družinski šotor, ki bo omogočal dovolj prostora za spanje vseh članov.

Da bo spanje v šotoru udobno in prijetno, spanec čim bolj kvaliteten, si posteljo posteljimo z ustrezno spalno podlogo in se pokrijmo s spalno vrečo. Spalne vreče in blazine se enostavno spravijo v nahrbtnik in na ta način zagotavljajo, da imamo svojo posteljo tako rekoč vedno pri sebi. Spalnih podlog je več vrst in omogočajo različno kvalitetno spanje. Najbolj udobne se zagotovo napihljive in samonapihljive blazine, cenovno najbolj dostopne pa so penaste podloge, ki bodo prav tako ublažile kakšen kamen ali korenino, ki se bo znašla pod njo. Tanjše spalne vreče so ustvarjene za vroče poletne dni. Spalno vrečo lahko uporabimo tudi namesto odeje. Pred izbiro ustrezne spalne vreče pozornost namenimo zgradbi in sestavi vreče, saj je od te odvisno, pri katerih temperaturah je le-ta uporabna.

Za udobno dopustovanje v kampu bomo potrebovali tudi dodatke, ki bodo olajšali naše bivanje v naravi - kuhalnik, gorilnik, priročne luči, komarnik, mizo, stole in ležalnike. V družinske šotore lahko namestimo uporabne predale in police, v katere bomo zložili osebno prtljago ter tako naredili več prostora za spanje in gibanje, notranjost šotora pa bo urejena in prijetna.

Ko bomo kupovali pohištvo za kampiranje, začnimo pri osnovah in najprej kupimo tisto, kar zares potrebujemo. Miza naj bo zložljiva ali pa takšna, ki se zvije v valj. Preverimo, da ima nastavljive noge po višini, da bo njena površina ravna, ne glede na podlago na kateri stoji. Ko izbiramo stol, preverimo njegovo udobnost že v trgovini. Naj bo iz materiala, ki se hitro suši in enostavno očisti oz. obriše.

Za daljše počitnice se vsekakor opremimo z jedilno mizo in zložljivimi stoli, ki bodo obede naredili bolj prijetne in udobne. Poleg tega pa prav pridejo ob večernih druženjih s prijatelji ali za igranje družabnih iger z otroki.

Intersport predstavlja izjemno lahko kolekcijo miz in stolov Lite , ki se zloži v majhen kos in je zato izjemno priročna tako za pakiranje kot za potovanje. Zraven je priložena vreča za lažje prenašanje. Zaradi nizke teže, enostavnega zlaganja in kompaktnosti ti stoli in mize zavzamejo izredno malo prostora in so odlične za potovanja, izlete, taborjenje, pohodništvo, avtodome ...

Priročni nasveti za bivanje v "hotelu" tisočerih zvezd:

za osvetljavo uporabite svetilko in belo plastenko, ki bo močno osvetlila šotor,

odišavite šotor z zelišči ali cvetjem, ki ga najdete v okolici šotora, rožmarin ali sivka bosta ustvarila prav prijeten vonj,

če boste v bližini našli žajbelj, ga obesite okrog šotora, saj naj bi odganjal mrčes,

čim manj ob večerih osvetljujmo šotor, da se izognete prihodu komarjev,

hrano in začimbe, ki jih boste vzeli s seboj, pretresite v manjšo in priročnejšo embalažo, denimo začimbe v škatlice od bonbonov; moko, polento in žita v steklene kozarce s pokrovom; kis in olje v manjše plastenke.

Naj se najbolj doživete počitnice pričnejo. Priskrbimo si le še kakovostno opremo!