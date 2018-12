British Airways napovedal letalsko povezavo z Ljubljano

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vozovnice za polet iz Londona na letališče Jožeta Pučnika na Brniku je prek spletne strani British Airways mogoče rezervirati že od torka, z letali airbus A319 bodo v času med 15. julijem in 2. septembrom 2019 povezovali obe prestolnici dvakrat tedensko - ob ponedeljkih in petkih.

Iz Ljubljane v London že letita EasyJet in Wizz Air

British Airways bo tako prihodnje poletje tretji letalski prevoznik, katerega letala letijo na progi med Londonom in Ljubljano. Lani je od ene do druge prestolnice potovalo z letali družb EasyJet ali Wizz Air 239.727 potnikov. EasyJet opravlja lete na brniško letališče z letališč Stansted in Gatwick, Wizz Air pa z letališča Luton.

Preberite še: