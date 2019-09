Britanski portal o Mariboru: najbolj očarljivo mesto, za katerega še niste slišali

Ko se tuji mediji odločijo objaviti turistične reportaže iz Slovenije, so te običajno omejene na Bled, Ljubljano in Postojno, občasno vskoči še Piran. Pri britanskem novičarskem portalu The Independent pa so tokrat pogledali vzhodno od Ljubljane in objavili zapis o tem, kaj početi, kaj si ogledati, kje jesti in piti.