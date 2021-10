Bosanski mojster je ženi zgradil vrtljivo hišo #video

"Ko sva gradila hišo, je bila spalnica na eni in otroška soba na drugi strani. To moji ženi ni bilo več všeč in prostore je hotela preurediti. Dovolj sem imel njenega pritoževanja in neprestanih prenov, pa sem ji rekel: 'Zgradil ti bom vrtljivo hišo, ki jo boš lahko obrnila, kakorkoli boš hotela,'" je o svoji inovativni rešitvi za Reuters povedal 72-letni Vojin Kusić.

Vojin Kusić Foto: Reuters

Potem ko od gradbincev in arhitektov ni dobil nobenega uporabnega nasveta, se je dela lotil sam. Družinsko hišo blizu kraja Srbac na severu Bosne in Hercegovine je postavil na ogrodje, ki se lahko vrti v različnih hitrostih. Pri najnižji hitrosti naredi hiša en obrat v 24 urah, pri najhitrejši pa v le 22 sekundah.

Foto: Reuters

Foto: Reuters

Foto: Reuters

Za celoten projekt je porabil šest let, delo je prekinil le takrat, ko je zaradi težav s srcem moral v bolnišnico. "Zdravnikom sem rekel, naj mi življenje podaljšajo za kakšno leto, ker sem sredi projekta, ki ga nihče drug ne bo znal dokončati," je še povedal 72-letnik, čigar vrtljiva hiša je zdaj postala prava atrakcija, ki priteguje radovedne obiskovalce od blizu in daleč.

