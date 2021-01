Slavni amsterdamski "coffee shopi", lokali, ki prodajajo marihuano, so za številne turiste eden glavnih razlogov za obisk tega mesta. Zdaj pa mestne oblasti resno razmišljajo o tem, da bi bil vstop v te lokale dovoljen le domačinom.

Županja Amsterdama Femke Halsema je s podporo policije in tožilstva predstavila predlog, da bi lahko v 166 amsterdamskih lokalih z marihuano stregli le domačim gostom. Ukrep, če bo sprejet, naj bi začel veljati prihodnje leto.

Lokali, ki merijo pretežno le na turiste

Halsema je ob tem poudarila, da po njihovih ocenah 58 odstotkov tujih turistov v Amsterdam pride predvsem zaradi marihuane in da je večina "coffee shopov" namenjena turistom, ne domačinom. Če bi bilo njihovo poslovanje omejeno le na domače goste, bi jih bilo odprtih manj kot 70, je dejala po poročanju britanskega časopisa The Guardian.

Foto: Reuters

"Amsterdam je mednarodno mesto in želimo si, da bi ga turisti obiskovali - toda zaradi njegove raznolikosti, lepote in kulturnih ustanov," je izjavila in dodala, da je trg z marihuano postal prevelik, predvsem pa preveč povezano z organiziranim kriminalom.

Poudarila je, da mesto želi ostati "odprto, gostoljubno in tolerantno", po drugi strani pa želijo omejiti kriminal.

Bodo z "bojem proti kriminalu" spodbudili prodajo na črno?

Podobne prepovedi prodaje marihuane tujcem so ponekod na Nizozemskem že uveljavili, med drugim v Maastrichtu, kamor so zaradi obmejne lege po marihuano romale množice Belgijcev, Nemcev in Francozov.

V Amsterdamu se do zdaj za takšno omejitev niso odločili zaradi pomislekov, da bodo s tem le spodbudili ulično prodajo na črno.

Foto: Getty Images

Ti pomisleki so se pojavili tudi zdaj, izrazil jih je Joachim Helms iz združenja lastnikov "coffee shopov", ki je opozoril, da mestne oblasti s tem ukrepom tvegajo, da se bo (pre)prodaja marihuane preselila na črni trg. "Ljudje bodo še naprej hoteli pokaditi kakšen joint," je dejal, "in če ga ne bodo mogli kupiti pri nas, ga bodo kupili na ulici."

Niso proti marihuani, ampak proti množičnemu turizmu

Če izvzamemo lastnike amsterdamskih "coffee shopov", pa so prebivalci Amsterdama večinoma naklonjeni predlogu županje. "Lokali z marihuano so eden najpomembnejših členov v verigi množičnega turizma, ki nima velike vrednosti," je po poročanju Guardiana izjavil Robbert Overmeer iz lokalnega podjetniškega združenja.

"Ne gre za to, da si želimo le turiste z veliko denarja," je poudaril, "želimo si, da bi ljudje v Amsterdam prišli zaradi muzejev, zaradi hrane, ljubezni ali prijateljev. Ne pa zato, da bodo posedali okoli in kadili travo."

Amsterdam se sicer že nekaj časa poskuša otresti množičnega turizma, ki domačine vse bolj spravlja v slabo voljo. Mesto z okoli 850 tisoč prebivalci je v zadnjih letih obiskalo že po 20 milijonov turistov letno, do leta 2025 naj bi se po pisanju Guardiana ta številka povzpela že do 29 milijonov.

Mestne oblasti so zato že sprejele vrsto ukrepov, med drugim so omejili oddajanje namestitev turistov prek platforme Airbnb, zavrli gradnjo novih hotelov in omejili odpiranje trgovin, ki merijo predvsem na turiste. Zdaj so na vrsto prišli še "coffee shopi".

