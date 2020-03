Ogromna gneča: ljudje drveli po marihuano #video #foto

V Amsterdamu so bile v nedeljo dolge vrste pred trgovinami, kjer prodajajo marihuano. Oblasti so namreč zaradi omejitve širjenja koronavirusa napovedale zaprtje trgovin.

Potem ko je nizozemska vlada napovedala podobno zaustavitev javnega življenja kot Slovenija, so se pred trgovinami v Amsterdamu, kjer prodajajo marihuano, začele nastajati dolge vrste.

Vladni ukrep, da se zaprejo vse restavracije, lokali in nenujne trgovine, je doletela tudi znamenite coffeeshope, Nizozemci pa so izkoristili še zadnjo možnost za nakup nekaj zaloge marihuane. Zaprtje šol, trgovin, lokalov in restavracij naj bi trajala vsaj do 6. aprila.

”Ne kadim veliko, vendar ko sem pomislila, da bom morala tri tedne sedeti notri, sem se odpravila,” je dejala ena od čakajočih v dolgi vrsti pred eno od prodajaln v Amsterdamu.

Nizozemska ima po zadnjih podatkih več kot 1.400 okuženih s koronavirusom, 24 ljudi pa je zaradi posledic okužbe s koronavirusom umrlo.

Foto: Reuters Foto: Reuters