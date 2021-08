Benetke bodo prvič v zgodovini dostopne tudi na invalidskem vozičku

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Medtem ko Benetke vsaj del svoje očarljivosti dolgujejo več kot 400 mostom in mostičkom, ki prečkajo tamkajšnje kanale, pa prav ti mostovi predstavljajo nepremagljivo oviro tistim, ki se lahko gibljejo le s pomočjo invalidskega vozička.

To pa naj bi se v prihodnje spremenilo, po poročanju CNN so namreč mestne oblasti sprejele odločitev o ureditvi poti, prilagojene invalidskim vozičkom, ki bo glavno vstopno točko v mesto (pri železniški postaji) povezovala s Trgom svetega Marka. Projekt, vreden okoli 900 tisoč evrov, naj bi bil realiziran v nekaj mesecih.

Foto: Pixabay

Glavni del ureditve poti bo postavitev klančin na več mostovih, rešitev, ki so jo ponekod v Benetkah že uvedli, ob tem pa želijo s posebnimi oznakami lažje gibanje omogočiti tudi slepim in slabovidnim ter vsem preostalim, ki so na kakršen koli način ovirani pri premikanju.

"Radi bi uredili vsaj eno pot po Benetkah, ki jo bodo lahko uporabljali prav vsi," je za CNN dejala predstavnica mestnih oblasti Francesca Zaccarioto in dodala, da so tovrstni posegi v Benetkah še posebej težavni, saj morajo upoštevati vrsto strogih pravil glede varovanja kulturne dediščine. Po drugi strani pa, je dodala, želijo postati zgled, kako mesto urediti tako, da je dostopno vsem.

Oglejte si še: