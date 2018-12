Benetke bi lahko začele zaračunavati od 2,5 do pet evrov za vstop

Italijanski turistični biser Benetke bi lahko kmalu začel zaračunavati obiskovalcem vstop v mestno središče. Vstopnina naj bi nadomestila turistični davek, ki ga zdaj zbirajo nekatere občine.

Po poročanju medijev naj bi možnost pobiranja vstopnine zelo razveselila oblasti v Benetkah. Kako naj bi vstopnino, ki naj bi znašala od 2,5 do pet evrov, pobirali, sicer še ni jasno.

Na vrhuncih sezone se v Benetkah dnevno drenja do 130 tisoč turistov. To ne povzroča težav le njim, ampak še posebej domačinom.

Turisti vse manj zaželeni

Sicer pa se Benetke že nekaj časa borijo proti trumam turistov, predvsem tistim, ki se ne znajo obnašati. Julija letos so denimo sprejeli ukrep prepovedi ponovnega vstopa za vse turiste, ki bodo tam urinirali na prostem, skakali z mostov v vodo ali si kar na tleh privoščili piknik.

V tem izjemno priljubljenem mestu bodo prav tako prepovedali slavja, kot so na primer fantovščine ali dekliščine, če bodo motila javnost.

Foto: Getty Images

Pred nekaj meseci pa so prepovedali še sedenje in poležavanje po mestnih trgih in cerkvenih stopnicah. Ta prepoved je uperjena predvsem proti, kot pravijo, nevzgojenim turistom. Predlog je predstavil beneški župan, zagrožene kazni za kršenje prepovedi pa so od 50 do 500 evrov.

To poletje so na beneške ulice poslali tudi tako imenovane "zavetnike spodobnosti", mestne uslužbence, ki so turiste opozarjali, česa ne smejo početi, in jih podili s krajev, kjer ni dovoljeno posedati.

Življenje domačinov je zaradi preštevilnih turistov vse bolj nevzdržno, a se jim nove predlagane prepovedi zdijo nesmiselne.