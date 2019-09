5 stvari za nepozabno študentsko življenje

Študij je odskočna deska za prihodnost, je pa tudi obdobje, ko lahko doživiš nešteto novih stvari, ki se ti bodo za vedno vtisnile v spomin. Bodi iznajdljiv, preskoči zoprne stvari in uživaj v zabavi in novem znanju. Kako? Čisto preprosto!

Že odštevaš do novega študijskega leta? Po čem bi si ga rad zapomnil? Po slabih rezultatih, samotnem čepenju pred knjigami, čakanju v dolgih vrstah in sramežljivih pogledih proti študentskim kolegom prav gotovo ne.

Že prej si zato postavi jasne cilje in zakorakaj v oktober samozavestno in brezskrbno. Da bo res tako, smo zate pripravili uspešen vodič, s katerim boš lažje krmaril med vsemi obveznostmi.

#Načrtuj

Ne čakaj, da se bodo stvari kar zgodile, primi v roke svojo študentsko usodo in se organiziraj. Čim prej se pozanimaj, kakšne so tvoje študijske obveznosti, preveri, kje in pri kom boš dobil najboljše zapiske, ko ti ne bo uspelo priti na predavanje, in naredi načrt – tako za resno študiranje kot za zabavo. Zdaj si mlad, zdaj imaš čas – izkoristi ga za koristna in lahkotno brezskrbna doživetja.

#Uredi si prevoz

Kupi subvencionirano vozovnico IJPP ali si priskrbi kartico ISIC, ki poleg ugodnega prevoza ponuja še dodatne prednosti.

Eden prvih korakov, ki ga moraš urediti, še preden boš letos stopil na faks, je prevoz!

Zgrabi priložnost, izogni se vrstam pred prodajnim okencem in si že od 21. 9. naprej na spletni strani uredi subvencionirano vozovnico IJPP.

Za kaj sploh gre? Vozovnica IJPP je najboljša možnost zate, saj ti omogoča prevoz z različnimi avtobusnimi prevozniki ali vlakom. To pomeni, da boš na predavanja vedno prišel pravočasno in brez razmišljanja o tem, katerega prevoznika lahko uporabiš, hkrati pa se boš lahko zapeljal tudi s hitrimi linijami . Vozovnica IJPP pa vključuje tudi mestni promet v Ljubljani, Mariboru ali Jesenicah in uporabo sistema koles Nomago Bikes, tako da bo vožnja po mestih še enostavnejša.

Izogni se čakanju v vrstah, saj ti Nomago omogoča spletni nakup. S kombinirano vozovnico se lahko voziš tako z vlakom kot z avtobusom.

Do kartice IJPP kar prek spleta Nomago je edini ponudnik v Sloveniji, ki ti omogoča spletni nakup kartice IJPP, na katero si naložiš subvencionirano vozovnico. Še boljšo izbiro pa ponuja kartica ISIC , ki poleg možnosti prevoza omogoča še več kot 200 popustov v Sloveniji ter 150.000 ugodnosti in popustov v 130 državah sveta v kategorijah storitev, prehrane, potovanj, zabave, zdravja in lepote (na primer prihranek pri smučarskih kartah, kopanju v toplicah, prevozih na letališče, potovanjih, muzejih, hostlih, obiskih restavracij in še pri marsičem).

#Potuj

Spoznaj svet in razširi obzorja. Raziskuj in odkrivaj nove dežele, saj potovanja še nikoli niso bila tako dostopna. Napolni si nahrbtnik in se odpravi na kakšen zanimiv t. i. city break, mogoče na divjo avanturo ali čezoceansko potovanje.

Prihrani nekaj denarja za raziskovanje sveta in morda kje na poti ujameš celo kakšen navdih za svojo prihodnost. Z mednarodno študentsko izkaznico ISIC bo to še lažje, saj imaš na voljo številne ugodnosti pri nakupu letalskih kart ter prevozih do letališč in bližnjih evropskih mest.

Te je že zdaj zagrabila potovalna mrzlica? Ni panike, še pred oktobrom si lahko privoščiš vikend pobeg. Preveri noro ponudbo in obišči eno izmed bližnjih evropskih mest, pojdi na koncert ali festival, ki ga že dolgo želiš obiskati.

Iz Ljubljane v Zagreb: od 8,99 € Iz Ljubljane v Salzburg: od 15,99 € Iz Ljubljane do Benetk: od 19,99 € Iz Ljubljane na Dunaj: od 19,99 € Iz Ljubljane v München: od 19,99 € Za več informacij si oglej tukaj.

#Novo znanje?

Študij ti bo dal znanje, ki si ga iskal, vendar lahko svoja obzorja razširiš tudi z dodatnimi izobraževanji in tečaji. Zdaj imaš čas in priložnost, da se naučiš nekaj novega - denimo kakšen nov jezik, ki bo dodatno obogatil tvoj CV. V okviru obštudijskih dejavnosti se lahko vpišeš v tečaje, ki bodo prijazni tvojemu žepu in urniku. Lahko pa svoje novo pridobljeno znanje preizkusiš tudi v tujini ob delu ali študiju. Preveri, kako na zabaven način združiš potovanje, študij ali delo ter zaslužek, ob tem pa spoznaš nove prijatelje s celega sveta in še dodatno izboljšaš tuji jezik.

#1, 2, 3 … razmigaj se

Da bo um bolje deloval in bo obsežna snov lažje ostala v glavi, je nujno, da svoje telo prevetriš z redno vadbo. Ostani v akciji, vpiši se na skupinsko vadbo, ki ti je blizu, ali pa obuj superge in se odpravi na tek. Možnosti je veliko, pomembno pa je, da najdeš tisto športno aktivnost, ki ti je najbolj pisana na kožo.