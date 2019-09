17 dni Festivala pohodništva v Dolini Soče

Oglasno sporočilo

Pogled na smaragdno zeleno reko Sočo. Foto: Jošt Gantar

Festival pohodništva v Dolini Soče, eden največjih slovenskih pohodniških praznikov, bo letos trajal do 6. oktobra. Zaznamovala ga bosta kar dva vrhunca – dva podaljšana vikenda pohodniških užitkov na alpskem zraku z razgledi na smaragdno Sočo in kraljestvo Julijcev. Prvi konec tedna, ob svetovnem dnevu turizma, bo že tradicionalno v znamenju prostega vstopa in brezplačnega vodenja po smaragdnih Tolminskih koritih (petek, 27. 9.), pohodov iz romantičnega Breginja (sobota, 28. 9.) ter vzpona na Breški Jalovec in Brinico (Viškokrško goro, nedelja, 29. 9.), ki objemata Beneško Slovenijo. Posebnost letošnjega Festivala pohodništva v Dolini Soče so prvi organizirani pohodi po Juliana Trailu, novi poti okoli Julijskih Alp, ki si želi prispevati k razbremenitvi Triglavskega narodnega parka, in povezuje najlepše točke z razgledi na Triglav in kraljestvo Julijcev iz dolin.

Skoraj tritedensko dogajanje že tradicionalno zaznamuje odličen program organiziranih pohodov za vse stopnje pripravljenosti, od lahkotnih sprehodov ob smaragdnih tolmunih Soče in Tolminke do zahtevnejših vzponov z razgledi na Julijske Alpe in druga pogorja v času, ko še lahko ujamete življenje na visokogorskih pašniških planinah, kjer se pastirji in kmetje v skladu s starodavnim koledarjem pripravljajo na vrnitev v dolino skupaj z živino. V času festivala si lahko ogledate tudi razstave in muzeje, obiščete predavanja in prireditve ali se razvajate v restavracijah z lokalnimi dobrotami. Dogajanje bodo organizatorji iz Turizma Doline Soče - v sodelovanju s partnerskimi organizacijami, od Triglavskega narodnega parka do ustanove Fundacija Poti miru, planinskih in turističnih društev in zavoda Energijske poti - sklenili 5. oktobra s 6. Jestivalom okusov in umetnosti na glavnem trgu Kobarida.

Juliana trail, krožna pot okrog Julijskih Alp

Organiziran pohod skozi travnike in neokrnjene gozdove. Foto: Jošt Gantar

Juliana trail, 270-kilometrov in 16 etap dolga krožna pot, sledi zlatemu pravilu, da je potovanje lahko lepše in bolj izpolnjujoče od cilja. 28 septembra in 5. oktobra vabita v Dolino Soče dva organizirana pohoda. Prvi bo sledil najlepšim okljukom, kot jih riše reka Soča, od Tolmina do Kobarida (zbirno mesto bo Športni park Brajda v soboto, 28. 9. ob 8. uri), drugi pa bo iz Kobarida (zbirno mesto pri parkirišču za Slap Kozjak, 5. 10. ob 8. uri) krenil proti slapu Boka. Juliana Trail vodi mimo čudovitih slapovih, skozi travnike in neokrnjene gozdove. Pot se začne pri Ratečah in vas v smeri urinega kazalca popelje vse do Loga pod Mangartom. Ob prečudovitem razgledu na Triglav, ki pohodnike spremlja ves čas, je na dlani bogata narava in kulturna dediščina Julijcev in Kraljestva Zlatoroga.

Več kot 15 vodenih pohodov v kraljestvu Julijcev

Pogled na čudovito zeleno pokrajino doline Soče Foto: Jošt Gantar

Ob svetovnem dnevu turizma, 27.9., ne pozabite na brezplačen vstop v Tolminska korita, ki začarajo s smaragdno barvo in so najnižja točka vstopa v Triglavski narodni park. Dan kasneje ne zamudite 25. tradicionalnega pohoda Breginj – Muzec - Breški Jalovec - Brezje. Pohod zaključite v starem vaškem jedru v Breginju, kjer vas bo čakala kulinarična ponudba. Pridružite se 18. tradicionalnem pohodu po buških stezah, ki vas bo letos popeljal po kaninski mulatjeri (zbirno mesto bo pri A-postaji kaninske žičnice v Bovcu, 5.10. ob 9.uri) Potopite se v Fotografska odmikanja Danila Lesjaka (razstava v Zeleni hiši v Kobaridu) in prisluhnite letošnjemu dobitniku zlatega cepina Alešu Česnu, ki pravi, da gore zanj niso (zgolj) romantične (4. 10., Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin). 4. oktobra na energijski potep vabi Jože Munih, ki bo razkril zgodbo staroverskega svetišča Babja jama.

Novi pogledi na zgodovino Kobarida

Pogled na smaragdno zeleno reko Sočo. Foto: Jošt Gantar

Poseben vpogled v Kobariško zgodovino vam bo z obogateno resničnostjo omogočila mobilna aplikacija Walk of Peace, ki so jo razvili v fundaciji Poti miru v Posočju, kjer skrbijo za ohranjaje dediščine Soške fronte in njene ostaline povezujejo v Pot miru od Alp do Jadrana, ki kandidira za vpis na seznam svetovne dediščine Unesca. Sprehod po Kobaridu in Kobariški zgodovinski poti lahko obogatite s prikazom filma, arhivskih fotografij in tridimenzionalnih modelov, ki omogočijo vzpostavitev stika med preteklostjo in sedanjostjo na realnih lokacijah.

Vse informacije o izvedbi pohodov in spremljevalni program so dostopni na spletni strani Doline Soče in v Turističnih informacijskih centrih v Bovcu, Tolminu in Kobaridu.

Sprehod čez most nad smaragdno reko Sočo. Foto: Jošt Gantar

