104-letnica po skoku s padalom postavila nov rekord #video

104-letna Američanka Dorothy Hoffner je postala najstarejša oseba, ki ji je po skoku s padalom v tandemu, ki ga je opravila v okolici Chicaga, uspel tak podvig. Nova rekorderka upa, da se bo s svojevrstnim dosežkom vpisala tudi v Guinnesovo knjigo rekordov, poroča britanski Guardian.

Foto: Reuters

Dorothy Hoffner je na tleh pričakala navdušena množica, ki je pospremila njen podvig, ob tem pa je 104-letnica, ki je prvič s padalom skočila, ko je imela sto let, povedala: "Starost je le številka." Celoten polet od skoka iz letala do tal je trajal sedem minut.

Kmalu si želi novega podviga

"Zgoraj je bilo čudovito. Vse skupaj je bilo čudovito in ne bi moglo biti bolje," je Hoffnerjeva povedala po skoku. Američanka, ki bo decembra dopolnila 105 let, si kmalu želi izvesti nov podvig, in sicer želi kmalu poleteti z balonom. "Res je čudovit občutek pod seboj čutiti zemljo. Tako lepo. Nedelja je bila lep dan. In vsa ta zelena trava tam spodaj. Čudovito," je po skoku še dodala nova rekorderka.

Foto: Reuters

Do nedavnega je za najstarejšo osebo, ki je skočila s padalom, veljala 103-letna Linnea Ingegärd Larsson iz Švedske, ki je s padalom skočila maja 2022.

Foto: Reuters