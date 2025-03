Kako najti pravo simpatijo na spletni aplikaciji za zmenke?

Prav nič ne bi brcnili v temo, če rečemo, da je iskanje partnerja na spletu pravzaprav najbolj priljubljena in najpogostejša oblika spoznavanja in iskanja pravega partnerja.

Foto: VENETICOM D.D.

V Sloveniji je vodilna spletna aplikacija za iskanje resne zveze nedvomno ona-on.com. Na ona-on.com se srečujejo posamezniki z različnimi ozadji, interesi in življenjskimi zgodbami.

Vendar pa je lahko obilica profilov, ki jih najdeš na ona-on.com, izziv za tiste, ki želijo izstopati in pritegniti pozornost simpatij, ki bi jih radi spoznali.

Kako narediti svoj profil tako zanimiv, da bo pritegnil tiste, s katerimi imaš največ skupnega? Raziščimo nekaj ključnih strategij, kako izstopati v množici profilov na spletnih aplikacijah za zmenke.

Pristnost je ključ

Ena izmed najpomembnejših stvari, ki jih moraš narediti, je, da svoj profil napolniš s pristnimi informacijami o sebi. Namesto da se trudiš biti nekdo drug, pokaži svojo edinstvenost. Opiši svoje strasti, interese in hobije na način, ki odraža tvojo osebnost.

Izberi privlačne fotografije

Fotografije so prva stvar, ki jo drugi opazijo, zato izberi kakovostne in privlačne. Poskrbi, da so dobro osvetljene in da prikazujejo različne vidike tvojega življenja. Fotografije te resnično lahko izpostavijo.

Kako na ona-on resnično izstopaš? S cekinčki! Cekinčki so virtualna valuta na ona-on.com, ki jo pridobivaš z aktivnostjo in plačilom članarine. Porabljaš jih tako, da za določen čas izpostaviš svoj profil, da ga vidi čim več drugih uporabnikov – med njimi so lahko tudi tvoje potencialne simpatije. 😉 Izkoristi BREZPLAČEN preizkus ona-on.com.

Poudari svoje edinstvene lastnosti

Ne boj se poudariti tistega, kar te dela edinstvenega. Morda imaš nenavaden hobi ali strast, ki te razlikuje od drugih. Te lastnosti te lahko povežejo s tistimi, ki cenijo podobne stvari.

Premišljeno izbiraj besede

Predstavitveni opis je priložnost, da z besedami opišeš svojo osebnost. Izberi besede premišljeno in se izogibaj generičnim izjavam. Poskusi prikazati svoj smisel za humor, način razmišljanja in vrednote.

Bodi pozitiven/-a

Optimizem privlači. V opisu profila izražaj pozitivne občutke, saj bo tiste, ki si želijo pozitivnih povezav, bolj verjetno pritegnil tvoj profil.

Vse več je samskih, ki iščejo partnerja na spletu, zato moraš v množici profilov izstopati. Le tako pritegneš pozornost pravih simpatij zase.

