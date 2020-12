Tudi letos lahko kot Božiček osrečite otroke z redkimi boleznimi

1 / 25 Luka, 3 leta, Kongenitalna diafragmalna hernija Predragi Božiček! Sem veliki mali borec Luka in se že od rojstva bojujem z zelo težko boleznijo, zaradi katere sem večino življenja preživel v bolnišnicah. S srčnostjo in pogumom vztrajno premagujem svojo bolezen, si pa v resnici želim samo veliko zdravja zase in za vse otroke, ki so bolni. Upam, da bodo čim prej ozdraveli. Za božič pa si tudi želim kakšno darilo, zato ti pišem v upanju, da mi ga boš prinesel pod našo jelko. Hvala ti! Tvoj Luka Darilo: igrača, oblačila št. 98, plenice Lumpi št. 5, krpice za umivanje TO TO, vlažilni robčki Lumpi, prehransko dopolnilo Lino Rižolino, Bio bebe čaj

2 / 25 Semina, 8 let in Adisa, 6 let, Kongenitalni miastenični sindrom Dragi Božiček. Letos smo se imeli zelo lepo, še najbolj na morju. Tudi v šoli je bilo lepo. Prosiva te, če nama prineseš nekaj daril in sladkarije, da se bova pozimi lahko zabavali in sladkali. Hvala! Tvoji Semina in Adisa Darilo: šivalni stroj za šivanje (igračka LOL), poni (igračka LOL), blagajna (igračka), obleka (št. 130), trenirka (št. 140)

3 / 25 Adi, 3 leta, Bulozna epidermoliza Dragi Božiček! Pišem ti pismo s svojimi željami. Letošnje leto sem bil priden fantek. Mamica in ati sta mi povedala, da bom letos dobil posebno darilo, zato se zelo veselim tvojega prihoda. Imam samo dve želji, da bi lahko dobro spal na mehkem vzglavniku in da bi lahko negoval svojo občutljivo kožo. To mi je zelo pomembno. Upam, da boš uslišal moje želje in mi prinesel to darilo. Pošiljam ti mnogo poljubčkov in objem. Tvoj mali fantek Adi Darilo: vzglavnik (Dormeo ali Vitapur), krema A-Derma

4 / 25 Karin, 3 leta, Coffin-Siris sindrom Dragi Božiček. Moram ti povedati, da se kljub svoji bolezni zelo trudim in učim ter upam, da bom lahko nekoč svoje starše razveselila tudi s svojim govorom. Upam, da mi bi lahko pri tem pomagal in zato te prosim za posebno darilo. Najlepša hvala. Tvoja Karin Darilo: lutka Gingo in kartice za motoriko govoril, slikovne kartice VEM-POVEM

5 / 25 Anže, 3 leta, Muenke sindrom Dragi Božiček. Tudi letos sem bil priden, tam pa tam pa mamici in atiju sicer tudi malo ponagajam 😊. Zato če boš le lahko, mi, prosim, prinesi kakšno igračo, bom zelo vesel. Tvoj Anže Darilo: otroška klaviatura, igrača LEGO Duplo, vlažilni robčki

6 / 25

7 / 25 Jernej, 4 leta, Kromosomska delecija 16p11.2 Dragi Božiček! Zelo vesel sem, da je leto naokoli in da spet prideš. Celo leto se trudim biti priden in še posebej pogumen, še sploh, ko sem v bolnišnici. Letos te lepo prosim za nastavljivo klop, ki mi bo olajšala sedenje pri igranju za mizo. Tako uporabljam tudi na delovni terapiji in je res zelo priročna. Za darilo se ti lepo zahvaljujem in ti pošiljam objemčke in poljubčke. Tvoj Jernej Darilo: nastavljiva delovna klop (Vitacenter)

8 / 25

9 / 25

10 / 25

11 / 25

12 / 25 Kian, 8 let, neznana diagnoza (razvojni zaostanek, težka govorna motnja, avtizem …) Dragi Božiček. Kot veš, imam zelo rad konje, najraje od vseh živali 😊. Ja, najbolj so mi všeč konji, kočije, kmetije in traktorji, zato te prosim, da mi za božično darilo prineseš takšno igračo. Hvala ti! Tvoj Kian Darilo: igrača Playmobil Veliki ranč za konje in jahalno dvorišče

13 / 25 Lorien, 3 leta, Lizencefalija tipa 1 Dragi Božiček! Letos sem bila zelo pridna, veliko sem telovadila, zato lahko že držim glavo pokonci, moj trup je postal močnejši in bolj čvrst, tako da lahko že tudi nekaj časa samostojno sedim nekaj. S triciklom bi utrdila držo in pridobila ravnotežje, poleg tega pa bi na sprehodu še bolj uživala. Tvoja Lorien. Darilo: tricikel Kinderkraft – Aston (siv ali moder)

14 / 25 Lovro, 11 let, Mitohondrijska miopatija Dragi Božiček. Tudi letos ti pišem iz srca. Ker sam ne morem pisati, mi pomaga mamica Rozika. Letos te prosim za Čokolino, trenirko, robčke za nego in projektor zvezdic. Lep pozdrav! Tvoj Lovro Darilo: Čokolino, trenirka, trenirka, robčki za nego, slinčki za enkratno uporabo, projektor zvezdic

15 / 25 Loti, 3 leta, genetska bolezen (UNC80) Dragi Božiček! Stara sem tri leta in si letos želim nekaj malenkosti, da mi bo pozimi toplo, in vitamine, da bom zdrava. Hvala ti, tvoja Loti. Darilo: vitamini (v obliki sirupa), topla oblačila (hlače št. 104, pulover št. 104, bunda št. 104, topli čeveljčki

16 / 25 Maj, 14 let, Spinalna mišična atrofija Dragi Božiček. Imam redko bolezen, ki napada moje mišice, zato potrebujem redno telesno vadbo pri fizioterapevtu, ki je nujna za vzdrževanje mojega telesa. Zaradi bolezni potrebujem pri vadbi posebno strokovno obravnavo. Prosim te, če mi lahko za darilo podariš nekaj vadb fizioterapije. Najlepša hvala! Tvoj Maj Darilo: fizioterapije

17 / 25 Mark, 2 leti, VACTERL asociacija Dragi moj Božiček. Zelo sem vesel, da tudi letos ne bom pozabljen in hvaležen sem ti že vnaprej. Ker sem že malo zrasel, si zelo želim in tudi potrebujem malo večjo in bolj funkcionalno previjalno mizo, da se z mamo z zdravstvenimi težavami preveč ne mučiva. Obema bi bilo lažje, da me večkrat na dan pridno neguje. Lani si mi prinesel tudi nekaj razpršil za nego in bom hvaležen, če tudi letos kakšnega dobim. Imaš veliko srce, to vem! Bodi zdrav, vesel ter čuvaj sebe in svoje bližnje. Hvala iz srca! Mark Darilo: pršilo Stick Off, puder za nego stome, filmska obloga Secura

18 / 25 Miloš, 2 leti, Bulozna epidermoliza – distrofična Pozdravljen Božiček! Tudi letos sem kar nekaj preživel. Bil sem priden in močan fantek, enako kot lansko leto in spet sem pokazal in dokazal, da sem pravi borec in junak. Mamico in bratca zelo ubogam in ju nasmejem, jima pa tudi včasih malce ponagajam. Letos si za darilo želim Stratacel gel, ki mi zelo pomaga pri celjenju ran ter ortopedski vzglavnik, saj sem lanskega že prerastel ter napitek Nutrinidrink mf, da pridobim težo in se hitreje razvijam. Se že veselim, da te ponovno objamem in ti sedem v naročje. Tvoj borec in junak Miloš Darilo: napitek Nutrinidrink multi fibre, Stratacel gel, vzglavnik (Heddi Confetti)

19 / 25 Muhamed, 19 mesecev, Osteopetroza Živijo Božiček! Sporočam ti, da sem imel od lanskega leta transplantacijo kostnega mozga, ki mi ga je daroval oče. Z veseljem ti sporočam, da je transplantacija uspela. Sicer imam sedaj okvaro vida in še nekatere druge zdravstvene težave, ampak sem srečen, saj smo sedaj, po 9 mesecih bolniške hospitalizacije, z družino končno skupaj. Zelo te imam rad in vsem otrokom in odraslim želim vesel božič in srečno novo leto. Tvoj Muhamed Darilo: topli pajac za zimo (skafander, št. 86), topla obutev (št. 21), topla pižama (št. 86)

20 / 25 Samanta, 9 let, Mišična distrofija in mitohondrijska miopatija Dragi Božiček! Moje ime je Samanta, stara sem 9 let in imam mlajšo sestrico in bratca. Za božič si želim napitek Nutrini ter punčko LoL surprise in sladkarije, še najbolj pa, da bi ozdravela. Hvala, ker nikoli ne pozabiš name. Tvoja Samanta Darilo: napitek Nutrinidrink multifibre, Qvital Q10 forte, Bpanten+, vlažilni robčki, igrača punčka (LOL Surprise), plenice (št. 4)

21 / 25 Tadej, 12 let, VACTER asociacija Dragi Božiček. Letos si za Božička želim kakšno čokoladico, roladice, igračko ali knjigo. Ker sem zelo bolan, moram poleg hrane jemati tudi zdravila, piti Fresubin napitke, mama pa mi v hrano dodaja tudi olje MCT in Polycal. Zelo vesel bi bil napitkov Fresubin. Jih pa moram vsak dan piti zjutraj in zvečer. Vesel bi bil tudi otroških mask, saj jih veliko porabim, ker se moram zelo paziti, ko hodim na terapije in preglede, ki jih je veliko. Mamica pa bi bila zelo vesela kakšnega tiskalnika, da mi lahko natisne vaje, ki jih dobim iz šole CSGM. Hvala ti! Tvoj Tadej Darilo: napitek Fresubin 2kcal (vanilija, brez vlaknin), Polycal 400g, plenice Molicare, hlačne plenice, čokoladne mini roladice ali biskvitki Barni, knjiga za najstnika

22 / 25 Tian, 3 leta, mutacija gena STXBP1 Dragi Božiček! Prihaja najbolj čaroben čas v letu, ki ga preživimo z družino in prijatelji. Da bo božič še bolj popoln, sem si zaželel posebno darilo. Sem zelo priden in ljubeč fantek, ampak včasih sem zelo nemiren, razdražljiv in kričeč, zaradi česar dobim epileptične napade. Umirim se v maminem naročju ali v visečem gnezdecu, ki bi si ga želel imeti tudi doma. V njem se na terapijah počutim zelo varno, mirno in še gugam se lahko. Vsi v družini ti bomo zelo hvaležni. Tvoj Tian Darilo: otroška viseča mreža

23 / 25 Tija, 11 let, DiGeorge sindrom Dragi Božiček! Zelo si želim posebno otroško nosilko – nahrbtnik, ki je namenjen otrokom s posebnimi potrebami, da bom lahko s starši in sestrico še naprej raziskovala svet, ki ga drugače ne morem videti. Hvala! Tvoja Tija Darilo: nahrbtnik za nošenje otroka (za invalida) Freeloader

24 / 25 Taj, 7 let, Ohtahara sindrom, mutacija gena STXBP1 Živijo Božiček. Zelo rad ležim na posteljici in se igram z igračko, ki visi s stropa. Ko jo želim doseči, mi nogice pogosto uidejo v nepravilen položaj. Zato si želim posebno blazino, kjer bodo nogice našle pravo pot 😊. Hvala! Tvoj Taj Darilo: abdukcijski klin za noge (pediatric lower limbs abduction wedge P-SS-28/3, Stabilo, velikost 3)