Zapis slovenske igralke o ponižujočem odnosu ginekologa razburil javnost

Znana slovenska igralka Mojca Fatur je na Facebooku objavila zapis o dogodku iz leta 2008, ko je zaradi zapletov v nosečnosti obiskala urgentno ginekološko ambulanto v UKC Ljubljana.

Namesto razumevanja in sočutja zaradi težke situacije, v kateri se je znašla, je naletela na ponižujoč odnos zdravnika.

"Nimamo cel dan časa"

"Ko so me poklicali v ambulanto, je tam stala cela četica študentov medicine, vsak s svojimi zapiski v rokah. Še preden bi utegnila karkoli reči, mi je precej nejevoljen zdravnik naročil, naj se slečem. Temu je bil namenjen stol, okrog katerega je bila obešena zavesa. Tako tesno je bilo, da sem se še jaz, ki sem precej drobna, komajda obrnila. Spomnim se občutka mrzlih tal pod bosimi stopali in kako sem si pulover vlekla proti kolenom, da bi se vsaj malo zakrila pred zborčkom študentov," je zapisala.

"'Ulezite se, no! Nimamo cel dan časa,' odrezavo reče zdravnik. 'Ampak miza je še vsa krvava,' mu odgovorim. Pogleda proti mizi, ki je pokrita s krvavimi odtisi pacientke pred mano. 'Sestra!' rezko zadoni po prostoru. Priteče starejša sestra, se opraviči in hitro zamenja papirnato podlogo. Brez besed ležem in predstava se začne."

Odgovor na vse tiste "Ne verjamem ji! Zakaj je bila pa tako dolgo tiho?!" Jeseni leta 2008, nam je nosečniški test...

Igralka je pojasnila, da je takrat občutila silovito jezo, a tudi globoko osramočenost. O tej izkušnji je dolgo molčala, zdaj pa se je odločila spregovoriti. Povod za to je bil primer igralke Mie Skrbinac, ki so jo po tem, ko je spregovorila o spolnem nadlegovanju na AGRFT, mnogi obsojali, češ, zakaj tega ni povedala že prej.

"Zato so žrtve toliko časa tiho!"

"Najprej sem bila tiho, ker sem bila prestrašena in kot v transu od vse silne bolečine, ki je pretresala mojega duha," je zapisala Mojca Fatur, "nato sem bila tiho, ker me je hladna aroganca popolnoma paralizirala. Sledilo je razočaranje nad samo sabo, ker se nisem postavila zase. Kar je samo še poglobilo tišino. Sledila je tako silovita jeza, da so ob njej besede zaledenele. In na koncu globoka osramočenost. Taka, ki je dogodek deponirala v skrivni arhiv duše – med dogodke, ki se jih ne želim več spominjati."

"Zato so žrtve toliko časa tiho! Ker so razbolele, razočarane in jezne same nase. Ker so žolčni izlivi javnosti in iztegnjeni kazalci zadnje, s čimer se zmorejo ukvarjati," je poudarila.

Veliko žensk se je oglasilo s podobnimi zgodbami

Njen zapis je glasno odjeknil, pod njim so se vsuli komentarji podpore, mnoge ženske pa so razkrile, da so imele tudi same podobne izkušnje.

"Tudi sama imam neprijetno izkušnjo z vrhunskim ljubljanskim ginekologom, popolnoma brez občutka za pacientkine občutke. Še vedno 'slišim' njegove neprimerne in nesočutne odgovore na moja vprašanja. Mlada in prestrašena sem vsakič odšla v solzah, ki so tekle in tekle," je zapisala ena od njih.

"Nihče, še najmanj pa zdravnik, se nima pravice obnašati arogantno, ponižujoče, cinično!" je še eden od odzivov, "tudi to je ZLORABA! Zloraba, ki temelji na moči, na odnosu: Kaj mi pa moreš!"